Thu nhập của Quỳnh Trần JP

Từ nhà sáng tạo nội dung, Quỳnh Trần JP còn phát triển công việc ở lĩnh vực kinh doanh.

Ước tính thu nhập từ kênh YouTube 4,21 triệu lượt đăng ký

Quỳnh Trần JP (Trần Thị Trúc Quỳnh, sinh năm 1985) là một trong những YouTuber Việt Nam được biết đến rộng rãi với các video về ẩm thực và cuộc sống tại Nhật Bản. Cô bắt đầu xây dựng kênh YouTube vào năm 2017, ban đầu chia sẻ những câu chuyện đời thường, các bữa ăn gia đình, sau đó tập trung nhiều hơn vào nội dung nấu nướng và thưởng thức món ăn.

Sau đó những video có sự xuất hiện của con trai - bé Sa, cũng góp phần giúp nữ vlogger nổi tiếng hơn. Khoảng năm 2019, nhiều video ăn uống của hai mẹ con thu hút hàng triệu lượt xem. Đầu tháng 8/2020, kênh Quỳnh Trần JP cán mốc 1 tỷ lượt xem khi đã có hơn 3,3 triệu người đăng ký.

Sau gần 9 năm hoạt động, kênh Quỳnh Trần JP & Family - Cuộc sống ở Nhật tiếp tục duy trì quy mô hàng triệu người theo dõi. Theo dữ liệu Social Blade, nền tảng chuyên thống kê và phân tích hiệu suất mạng xã hội, kênh hiện có khoảng 4,21 triệu người đăng ký và hơn 1,85 tỷ lượt xem.

Theo thống kê được cung cấp từ Social Blade, trong 30 ngày gần nhất, kênh ghi nhận khoảng 4,4 triệu lượt xem, trong khi lượng người đăng ký giảm khoảng 10.000. Thu nhập từ YouTube được nền tảng này ước tính dao động từ 1.100 đến 17.000 USD mỗi tháng, tương đương khoảng 28,5 - 440 triệu đồng. Mức ước tính theo năm nằm trong khoảng 7.300 - 118.000 USD, tương đương khoảng 189 triệu đến 3,05 tỷ đồng.

Đây là số liệu tham khảo dựa trên mô hình ước tính của Social Blade, không phải khoản thu nhập thực tế được Quỳnh Trần JP công bố hay số tiền YouTube xác nhận. Thu nhập có thể thay đổi tùy lượng lượt xem, thị trường quảng cáo và nhiều yếu tố khác.

Quỳnh Trần JP (Ảnh cắt từ clip)

Có công ty riêng, là CEO

Bên cạnh YouTube, Quỳnh Trần JP còn hoạt động trên Facebook, TikTok,... để chia sẻ cuộc sống, ẩm thực cũng như giới thiệu sản phẩm tới người theo dõi. Cô đồng thời phát triển công việc kinh doanh riêng, trong đó có công ty hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp.

Theo thông tin tự giới thiệu, công ty của Quỳnh Trần JP có tên là Công ty TNHH Chigiri. Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập từ ngày 19/5/2023, trụ sở tại TP.HCM. Hiện tại, Quỳnh Trần là người đại diện theo pháp luật kiêm CEO của công ty.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm - Bán buôn dụng cụ và thiết bị y tế - Bán buôn đồ gia dụng - Bán buôn dụng cụ làm vườn).

Trong khi đó, theo giới thiệu ở website công ty, đây là “công ty chuyên cung cấp dòng sản phẩm thực phẩm chức năng chất lượng cao, kết hợp tinh hoa công nghệ hiện đại nhất để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Toàn bộ sản phẩm đều đã trải qua một thời gian dài nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm và phát triển bởi các chuyên gia Nhật Bản. Bản thân Quỳnh Trần JP đã có một thời gian sử dụng, mới quyết định mang về Việt Nam phân phối, và chia sẻ đến mọi người bí quyết sống khỏe và đẹp này”.

Hình ảnh Quỳnh Trần quảng cáo một sản phẩm mà mình đang kinh doanh (Ảnh: FBNV)

Ngoài bán hàng trên website và Facebook, Quỳnh Trần JP còn tận dụng TikTok để tiếp cận khách hàng. Trên nền tảng này, cô gắn giỏ hàng các sản phẩm mỹ phẩm do mình kinh doanh, đồng thời giới thiệu và gắn link nhiều mặt hàng khác như đồ ăn vặt, đồ gia dụng, gia vị,... Nhóm sản phẩm này có sự liên hệ với nội dung ẩm thực và cuộc sống thường ngày vốn quen thuộc trên các kênh của nữ YouTuber.

Dù Quỳnh Trần JP chưa công bố số liệu doanh thu cụ thể từ hoạt động bán hàng trên các nền tảng số nhưng đây được xem là một kênh có khả năng tạo thêm nguồn thu đáng kể cho cô.

Mua nhà, tậu xe, tặng sổ đỏ cho mẹ

Có thể nói sự nổi tiếng cũng như nguồn thu nhập có được từ làm clip, kinh doanh đã giúp cho cuộc sống của Quỳnh Trần JP thay đổi rất nhiều. Từ một người pha chế ở quán bar, cô đã trở thành YouTuber đình đám. Cô cũng không ngại chia sẻ những thành quả làm việc của mình như mua nhà, tậu xe,...

Tháng 12/2020, Quỳnh Trần mua nhà mới sau 3 năm làm YouTube. Theo hình ảnh được cô chia sẻ, căn nhà khang trang, không gian cũng thoáng đãng và rộng rãi hơn. Phía trước nhà cũng có khu vườn lớn để Quỳnh thỏa mãn đam mê trồng trọt. Số tiền mua nhà do cô bỏ ra 100% và cô cũng là người đứng tên.

Đến năm 2022, Quỳnh Trần tiếp tục gây chú ý khi tặng mẹ 2 cuốn sổ đỏ để báo hiếu.

Tháng 11/2022, Quỳnh Trần đăng ảnh nhà 3 người đứng cạnh chiếc xế hộp đắt đỏ có giá dao động từ 7 đến 10 tỷ đồng, theo giá trị tại thời điểm đó.

Căn nhà Quỳnh Trần khi mới ở được một thời gian, hiện tại cây cối đã xanh tốt

Chiếc xe từng được Quỳnh Trần chia sẻ (Ảnh: FBNV)

Tháng 11/2024, nữ YouTuber đăng video với tựa đề “Đây là lý do vợ chồng Quỳnh TẬU THÊM CĂN NHÀ nữa, có vườn cây ăn trái thích mê”. Điều này khiến nhiều người tưởng rằng Quỳnh Trần đã mua thêm nhà mới nhưng ở trong video của mình, cô lại nói rằng mình đang thuê, không phải đã sở hữu căn nhà.

(Tổng hợp)