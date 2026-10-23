Truy tìm Hoàng Thị Ánh Tuyết SN 1992, bất cứ ai biết thông tin hoặc phát hiện báo ngay SĐT 098.747.7765

Công an TP Hà Nội truy tìm Hoàng Thị Ánh Tuyết (SN 1992) để điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố năm 2020.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2020 tại địa bàn thành phố Hà Nội và đã ra Quyết định khởi tố bị can đối Hoàng Thị Ánh Tuyết (SN 1992; nơi đăng ký thường trú: Khu 6, xã Yên Kỳ, tỉnh Phú Thọ).

Đối tượng Hoàng Thị Ánh Tuyết (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Hoàng Thị Ánh Tuyết hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Hoàng Thị Ánh Tuyết.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Hoàng Thị Ánh Tuyết ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 098.747.7765), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.