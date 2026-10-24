Có 500 triệu đồng gửi ngân hàng, mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Với mặt bằng lãi suất hiện nay, khoản tiền 500 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng có thể mang về 32,5-40 triệu đồng tiền lãi, tương đương khoảng 2,7-3,3 triệu đồng mỗi tháng. Dù lãi suất đang có xu hướng giảm, gửi tiết kiệm vẫn là kênh được nhiều người ưu tiên lựa chọn.

Khảo sát biểu lãi suất tại các ngân hàng trong những ngày cuối tháng 10 cho thấy, lãi suất kỳ hạn 3 tháng phổ biến ở mức 4,5-4,75%/năm. Khi kéo dài kỳ hạn lên 6 tháng và 12 tháng, lãi suất tăng mạnh, phổ biến trong khoảng 6-8%/năm. Một số trường hợp đặc biệt được áp dụng lãi suất 8,5%/năm, thường là các chương trình ưu đãi hoặc dành cho khách hàng tham gia gói hội viên của ngân hàng.

Mặt bằng này hình thành sau khi Ngân hàng Nhà nước ngày 19/10 yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5 điểm phần trăm với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và nhiều nhà băng đã điều chỉnh ngay trong tuần.

Gửi 500 triệu đồng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Với kỳ hạn 3 tháng và lãi suất 4,5-4,75%/năm, khoản tiền 500 triệu đồng mang về khoảng 5,63-5,94 triệu đồng tiền lãi khi đáo hạn, tương đương bình quân 1,88-1,98 triệu đồng mỗi tháng.

Nếu chọn kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 6-8%/năm, tiền lãi nhận được khi đáo hạn vào khoảng 15-20 triệu đồng, tức bình quân 2,5-3,33 triệu đồng mỗi tháng.

Ở kỳ hạn 12 tháng, cùng mức lãi suất phổ biến 6-8%/năm, người gửi nhận về 30-40 triệu đồng tiền lãi sau một năm, bình quân 2,5-3,33 triệu đồng mỗi tháng. Trường hợp được hưởng lãi suất ưu đãi 8,5%/năm, tiền lãi sau 12 tháng đạt 42,5 triệu đồng, tương đương 3,54 triệu đồng mỗi tháng.

Tiền lãi ước tính khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng Kỳ hạn Lãi suất phổ biến

(%/năm) Tiền lãi khi đáo hạn

(triệu đồng) Bình quân mỗi tháng

(triệu đồng) 3 tháng 4,5 - 4,75 5,63 - 5,94 1,88 - 1,98 6 tháng 6 - 8 15 - 20 2,5 - 3,33 12 tháng 6 - 8 30 - 40 2,5 - 3,33 Ghi chú: Tính theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Đáng chú ý, nếu chọn gửi kỳ hạn 3 tháng rồi tái tục liên tục 4 lần trong năm, kể cả khi cộng dồn lãi vào gốc và giả định lãi suất không đổi, tổng tiền lãi cả năm ở mức 4,5-4,75%/năm chỉ đạt khoảng 22,9-24,2 triệu đồng. Con số này thấp hơn khoảng 7,1-15,8 triệu đồng so với gửi thẳng kỳ hạn 12 tháng, cho thấy với người chưa cần dùng tiền trong ngắn hạn, kỳ hạn dài mang lại lợi ích rõ rệt hơn.

Người gửi cũng cần lưu ý một số yếu tố ảnh hưởng đến số tiền lãi thực nhận. Lãi suất gửi trực tuyến thường cao hơn gửi tại quầy, trong khi lựa chọn lĩnh lãi hằng tháng thay vì cuối kỳ thường đi kèm mức lãi suất thấp hơn đôi chút. Nếu rút trước hạn, khoản tiền gửi thường chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn, hiện chỉ khoảng 0,1-0,2%/năm tại nhiều ngân hàng.