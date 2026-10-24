Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền, chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch không rõ mục đích.

Thủ đoạn dụ dỗ người dân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng tìm mua, thuê, mượn tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Đây là một trong những thủ đoạn thường được các đối tượng lợi dụng nhằm che giấu danh tính, luân chuyển dòng tiền và gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.

Các đối tượng thường tiếp cận người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động hoặc những người có nhu cầu kiếm thêm thu nhập, thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Với những lời mời như "cho thuê tài khoản ngân hàng nhận tiền hoa hồng", "mở tài khoản hộ", "bán tài khoản ngân hàng giá cao" hoặc "chỉ cần cung cấp tài khoản, không cần làm gì", các đối tượng đưa ra khoản tiền hoặc lợi ích vật chất để dụ dỗ người dân cung cấp thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng, mã OTP hoặc giao quyền sử dụng tài khoản.

Việc cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Tài khoản được thuê, mua có thể bị sử dụng để nhận, chuyển tiền liên quan đến các vụ lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi đó, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, thậm chí phải chịu trách nhiệm nếu có hành vi tiếp tay, giúp sức hoặc vi phạm các quy định của pháp luật.

Đáng lưu ý, các đối tượng thường tìm cách tạo tâm lý chủ quan cho người dân bằng những lời quảng cáo như "chỉ đứng tên tài khoản", "không liên quan đến giao dịch", "không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề" hoặc "đã có người đứng ra lo liệu". Đây đều là những lời dụ dỗ nhằm che giấu mục đích thực sự của việc thuê, mua tài khoản.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xác minh, xử phạt hành chính 02 đối tượng có hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền, chuyển tiền

Khi phát hiện tài khoản của mình có giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ bị người khác sử dụng trái phép, cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Khi nhận được lời mời mua, thuê tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội, người dân cần lưu lại thông tin liên quan và chủ động cung cấp cho cơ quan Công an để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Mỗi tài khoản ngân hàng đều gắn với thông tin định danh của một cá nhân. Vì vậy, tuyệt đối không giao tài khoản của mình cho người khác sử dụng, dù được hứa hẹn trả tiền hoặc hoa hồng.

Mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin tài khoản và không trở thành "mắt xích" trong các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.