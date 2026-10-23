Cán bộ ngân hàng dừng loạt lệnh chuyển tiền, rút trước hạn sổ tiết kiệm, từ 28 triệu, 90 triệu đến 380 triệu đồng: Khách hàng sau đó cảm ơn, dừng giao dịch

Chỉ trong tháng 10, giao dịch viên tại nhiều chi nhánh ngân hàng từ Hải Phòng, Hà Nội đến Hà Tĩnh, Nghệ An, Tuyên Quang đã liên tiếp phát hiện và ngăn khách hàng chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

Mới đây, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về một vụ việc xảy ra tại Phòng giao dịch Kim Ngọc của Agribank. Theo đó, từ ngày 10/10 đến 19/10, chị C.T.C. (trú thôn Nặm Vạc, xã Bằng Hành) kết bạn và nhắn tin qua Facebook với một tài khoản tên "ELLEN BRAIN". Đối tượng liên tục dùng lời lẽ quan tâm, giả vờ yêu đương để tạo lòng tin, sau đó thông báo đã gửi cho chị một kiện quà gồm nhẫn kim cương, dây chuyền vàng, túi xách, giày, váy cùng một khoản tiền đô la quy đổi hơn 5,17 tỷ đồng.

Viện lý do lượng quà quá lớn, đối tượng yêu cầu chị C. chuyển trước 28 triệu đồng để làm thủ tục nhận hàng. Khi chị đến phòng giao dịch để chuyển khoản, nhân viên ngân hàng nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường nên phối hợp với Công an xã Bằng Hành giải thích cho khách hàng. Ngày 20/10, chị C. đến trình báo công an và không thực hiện lệnh chuyển tiền.

"Phí hải quan" cho những món quà không có thật

Kịch bản tương tự từng xuất hiện tại Hải Phòng từ đầu tháng. Sáng 6/10, chị P.T.H. (trú xã Nam Thanh Miện) đến Agribank Chi nhánh Gia Lộc rút tiền tiết kiệm để chuyển hơn 182 triệu đồng. Thấy khách có biểu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng chủ động liên hệ Công an xã Trường Tân để cùng xác minh.

Làm việc với công an, chị H. cho biết đã quen một tài khoản TikTok tên "John Fred", người này tự giới thiệu là người gốc Hàn Quốc đang sống tại Đức và hứa gửi tặng chị một món quà có giá trị lớn. Để chị tin, đối tượng gửi hình ảnh được cho là khoản tiền 70.000 USD, rồi yêu cầu chị chuyển tiền thanh toán phí vận chuyển và "phạt hải quan". Sau khi được công an và nhân viên ngân hàng phân tích thủ đoạn, chị H. dừng giao dịch và cắt liên lạc với đối tượng.

Ba ngày sau, ngày 9/10, Công an phường Long Biên (Hà Nội) nhận tin báo từ Phòng giao dịch Thạch Bàn của PGBank về một khách hàng chuẩn bị thực hiện giao dịch đáng ngờ. Người này là chị L.T.B.D. (sinh năm 1979), công nhân tại Khu công nghiệp Sài Đồng B. Chị quen một người đàn ông nước ngoài qua Facebook và được hứa tặng 50.000 USD cùng số vàng trị giá khoảng 900 triệu đồng. Để nhận quà, chị bị yêu cầu chuyển 90 triệu đồng vào tài khoản chỉ định với lý do đóng phí hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất. Được công an chỉ ra những điểm vô lý trong yêu cầu này, chị D. đã dừng chuyển tiền.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, các đối tượng thường dùng tài khoản mạng xã hội giả mạo, xây dựng quan hệ tình cảm rồi thông báo gửi quà, tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Khi nạn nhân đã tin, chúng đưa ra hàng loạt khoản phí vận chuyển, thông quan, thuế để yêu cầu chuyển tiền, và có thể tiếp tục đòi thêm nhiều lần hoặc cắt liên lạc ngay sau khi nhận được tiền.

Đã mất hơn 90 triệu đồng, suýt mất thêm hơn 100 triệu vì "nhiệm vụ"

Tại Hà Tĩnh, sáng 16/10, chị T.T.T.T. (trú xã Việt Xuyên) đến BIDV Chi nhánh Thạch Hà yêu cầu rút hơn 100 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển cho người lạ. Thấy khách lo lắng và giao dịch số tiền lớn, nhân viên ngân hàng hỏi thăm mục đích sử dụng. Chị T. cho biết đang tham gia làm nhiệm vụ bán hàng trên mạng xã hội để nhận hoa hồng.

Nghi khách đang bị lừa, nhân viên ngân hàng trình báo Công an xã Thạch Hà. Qua làm việc, công an xác định trước đó chị T. đã chuyển cho các đối tượng hơn 90 triệu đồng. Khi muốn rút lại tiền gốc và hoa hồng, chị tiếp tục bị tài khoản Facebook tên "Phan Gia Đại" yêu cầu chuyển thêm hơn 100 triệu đồng để "hoàn tất nhiệm vụ". Nhờ được ngăn kịp thời, khoản tiền tiết kiệm này không rơi vào tay kẻ gian.

Mang 3 sổ tiết kiệm đi "phục vụ điều tra"

Kịch bản giả danh công an vẫn tiếp tục xuất hiện. Theo Công an tỉnh Nghệ An, mới đây một người dân ở xóm Lê Lợi, xã Nghĩa Hưng mang 3 sổ tiết kiệm với tổng giá trị 380 triệu đồng đến Phòng giao dịch Nghĩa Hiếu thuộc Agribank Nghĩa Đàn để rút tiền. Người này trước đó bị đối tượng tự xưng cán bộ công an thông báo có liên quan đến các vụ án hình sự và yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, ngân hàng phối hợp với Công an xã Nghĩa Hưng dừng giao dịch và giải thích thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng. Người dân sau đó nhận ra sự việc và từ bỏ ý định chuyển tiền. Đây cũng là kịch bản trong vụ hai vợ chồng ở Hà Tĩnh suýt mất 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh Lộc Hà hôm 12/10.

Trên kênh số, hệ thống cảnh báo gian lận của Ngân hàng Nhà nước đang phát huy tác dụng. Từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 20/10/2026, hệ thống SIMO đã cảnh báo hơn 6 triệu lượt khách hàng, trong đó hơn 2 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch với tổng giá trị hơn 7.600 tỷ đồng.

Tuy vậy, với những khách hàng mang sổ tiết kiệm đến tận quầy, sự nhạy bén của giao dịch viên vẫn là lớp bảo vệ quan trọng. Ở hầu hết các vụ trong tháng 10, điều khiến nhân viên ngân hàng dừng lại là biểu hiện lo lắng của khách, số tiền lớn cần chuyển gấp cho người không quen biết, cùng lý do chuyển tiền mơ hồ như nhận quà, làm nhiệm vụ hay phục vụ điều tra.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho bất kỳ ai để nhận quà, nhận tiền hoặc đóng phí thông quan khi chưa xác minh rõ ràng, đồng thời cảnh giác với các lời mời làm nhiệm vụ trực tuyến yêu cầu ứng tiền trước. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch, liên hệ ngay với ngân hàng và trình báo cơ quan công an nơi cư trú.