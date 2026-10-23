Công an kêu gọi hỗ trợ truy bắt 4 phạm nhân trốn trại: Người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, truy đuổi

Bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (tỉnh Khánh Hòa) đang bị truy nã đặc biệt, trong đó có 02 đối tượng trú tại Gia Lai. Cơ quan Công an đề nghị Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Gia Lai phát đi cảnh báo về 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (tỉnh Khánh Hòa) đang bị truy nã đặc biệt, trong đó có 2 đối tượng trú tại Gia Lai.

Theo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, chiều 21/10/2026, trong quá trình lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (Bộ Công an), đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, 04 phạm nhân đã bỏ trốn.

Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Các đối tượng gồm: Hồ Văn Tình (SN 2002, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai); Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai); Lê Văn Cường (SN 1994, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) và Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa).

Các phạm nhân đang chấp hành án về các tội giết người, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Ngày 22/10/2026, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Trốn khỏi nơi giam", đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 04 phạm nhân.

Cơ quan Công an đề nghị Nhân dân nâng cao cảnh giác, nhất là tại các khu vực vắng người, trang trại, nhà vườn, nhà rẫy; chủ động bảo vệ tài sản, phương tiện. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn, cần kịp thời báo cho lực lượng Công an, tuyệt đối không tự ý tiếp cận, truy đuổi.

Mọi thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã, đề nghị báo ngay qua số 113; trực ban Công an tỉnh Gia Lai: 069.4349.112 hoặc 0256.3822081; Trại giam A2: 0906.966.699 hoặc 0988.863.454; hoặc Công an xã, phường gần nhất.

Thông tin cá nhân của người cung cấp tin được giữ bí mật theo quy định. Những trường hợp cung cấp thông tin có giá trị, góp phần truy bắt các đối tượng sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo, mọi hành vi che giấu, chứa chấp, tiếp tay cho các đối tượng trốn truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai