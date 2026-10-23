Đề xuất san phẳng một ngọn núi ở nơi được mệnh danh là “thành phố của thi ca” ở Việt Nam

Nếu đề xuất này được thông qua, 228 hộ dân có nhà sinh sống ở quanh ngọn núi này sẽ phải di dời.

Đây là núi Một, một ngọn núi ở giữa lòng đô thị Quy Nhơn (Gia Lai), thường xuyên sạt lở gây ảnh hưởng tới 228 hộ dân.

Mới đây, UBND phường Quy Nhơn đã có báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý và khắc phục sạt lở đất tại khu vực núi Một.

Theo báo Tuổi trẻ, để giải quyết triệt để về nguy cơ sạt lở và cải tạo, chỉnh trang núi Một nhằm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, phường Quy Nhơn đề xuất một phương án rất táo bạo. Đó là san phẳng núi Một.

UBND phường Quy Nhơn cho biết, núi Một có địa hình, địa chất phức tạp, đất đá phong hóa mạnh, địa hình sườn dốc lớn, độ cao từ đỉnh núi khoảng 44 m.

Hiện nay, có 183 hộ dân sinh sống trên núi, sườn núi và 45 hộ sống dưới chân núi. Do phạm vi ảnh hưởng rộng, nên việc áp dụng các giải pháp cục bộ như xây tường chắn, cũng như kè chống sạt lở có nhiều khó khăn, phức tạp.

Vì vậy, phường Quy Nhơn đề xuất di dời toàn bộ các hộ dân trong phạm vi nghiên cứu. Cụ thể, tổ chức đào hạ, san phẳng khu vực núi Một theo cao độ thiết kế phù hợp với khu dân cư hiện trạng tiếp giáp. Đồng thời, kết hợp tận thu đất đá làm vật liệu san lấp các dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND phường Quy Nhơn, sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng và xử lý địa hình sẽ tổ chức đầu tư xây dựng khu dân cư mới, nhằm hình thành không gian đô thị đồng bộ.

Đáng chú ý, theo tính toán sơ bộ của UBND phường Quy Nhơn, việc san hạ núi Một sẽ thu được khoảng 1 triệu m3 đất đá làm vật liệu xây dựng. Tổng mức đầu tư theo phương án trên khoảng 500 tỷ đồng, bao gồm 250 tỷ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và 250 tỷ đồng chi phí xây dựng.

Ngoài ra, sau khi giải phóng mặt bằng, nguồn thu dự kiến từ việc đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 850 tỷ đồng. Như vậy, phần chênh lệch giữa nguồn thu và chi phí đầu tư khoảng 350 tỷ đồng.

Núi Một cao hơn 40 m

Hiện nay có 228 hộ dân có nhà sinh sống trên núi, sườn núi và chân núi Một. Ảnh: Google Map

Trên thực tế, núi Một rộng gần 7 ha, cao hơn 40 m. Ngọn núi này nằm bên sông Hà Thanh, trong đô thị Quy Nhơn (nơi được mệnh danh là "Thành phố của thi ca"), dọc tuyến đường Hoa Lư giữa cầu Đôi và cầu Chữ Y.

Núi Một hiện nằm tại tổ dân phố 19 và 20, thuộc phường Quy Nhơn, có diện tích gần 69.000m2. Hiện nay, có 228 hộ dân có nhà sinh sống trên núi, sườn núi và chân núi Một.

Đáng chú ý, việc sạt lở tại núi Một diễn biến phức tạp nhiều năm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn của các hộ dân tại khu vực.

Trước đó, vào năm 2022, TP Quy Nhơn (cũ) đã di dời 9 hộ khỏi vị trí trên sườn núi, sau đó khu vực này bị sạt trượt.

Đến năm 2025, sau đợt mưa bão cuối năm, khu vực này tiếp tục sạt lở khoảng 200 m, kéo theo đất đá đổ xuống chân núi làm 5 nhà sập và nhiều nhà hư hỏng. Các hộ dân bị ảnh hưởng đã phải di dời đến nơi tái định cư.