Khởi tố chủ cửa hàng đồng hồ đeo tay Phạm Văn Đương SN 1962

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố Phạm Văn Đương, chủ cửa hàng đồng hồ, kính mắt, sau khi phát hiện 2.134 chiếc đồng hồ giả mạo 10 nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 490 triệu đồng.

Ngày 6/8, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh đồng hồ, kính mắt do ông Phạm Văn Đương (sinh năm 1962) làm chủ, tại thôn 12, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.134 chiếc đồng hồ đeo tay, thuộc 18 loại sản phẩm mang 10 nhãn hiệu nổi tiếng như ROLEX, OMEGA, TISSOT, CASIO, RADO, ORIENT, LONGINES, SEIKO, HUBLOT… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Phòng An ninh kinh tế phối hợp với cơ quan chức năng tiến kiểm tra hộ kinh doanh đồng hồ kinh mắt. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số đồng hồ trên là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng trị giá 490.523.000 đồng.

Ngày 12/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Phạm Văn Đương về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tuyệt đối không kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, mua hàng tại cơ sở uy tín; chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên