Kiểm tra tại công viên, công an giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Hiểu SN 1997

Đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Hữu Hiểu (sinh năm 1997; thường trú khu vực 11, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ).

Đối tượng Nguyễn Hữu Hiểu (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 16/10, Công an phường Sóc Trăng nhận được tin báo của người dân về một đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại Công viên Tân Thạnh (thuộc đường Phạm Hùng, khu vực 14, phường Sóc Trăng).

Công an phường Sóc Trăng nhanh chóng xác minh, phát hiện đối tượng nghi vấn là Nguyễn Hữu Hiểu và mời về cơ quan làm việc.

Tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy trong cơ thể, kết quả cho thấy đối tượng Nguyễn Hữu Hiểu dương tính với Methamphetamine (ma túy đá).

Qua kiểm tra trên người của Nguyễn Hữu Hiểu, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện 03 đoạn ống nhựa được hàn kín, bên trong có chứa ma túy đá, tổng khối lượng 0,5294 gam.

Nguyễn Hữu Hiểu khai nhận mua ma túy của người khác rồi bán lại cho Dương Minh Nhựt (sinh năm 2000; thường trú khu vực Vĩnh Tiền, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ). Tổng cộng, Nguyễn Hữu Hiểu khai đã bán ma túy 03 lần để có tiền tiêu xài.

Trước đó, ngày 26/6, Công an phường Sóc Trăng đã tiến hành mời Lê Hoàng Đương (sinh năm 1981; thường trú khu vực 14, phường Sóc Trăng) đến trụ sở để làm việc.

Bị can Lê Hoàng Đương (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Đây là đối tượng đã 02 lần bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hiện đang là người thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Kết quả kiểm tra nhanh chất ma túy trong cơ thể cho thấy Lê Hoàng Đương dương tính với ma túy đá.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Sử dụng trái phép chất ma túy" nên Công an phường Sóc Trăng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.

Đến ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hoàng Đương để điều tra về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ các vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.