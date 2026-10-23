MASTER-PEACE: Khi cư dân kể câu chuyện nhà mình qua từng nét vẽ

“Nhà tôi ở Masterise” là cộng đồng của những cư dân đang sinh sống tại các dự án Masterise Homes, nơi sự gắn kết được bồi đắp qua nhiều hoạt động và trải nghiệm chung.

Năm nay, Cuộc thi khắc họa không gian sống MASTER-PEACE trở thành điểm hẹn sáng tạo mới, để nhiều thế hệ cùng kể câu chuyện về tổ ấm bằng hội họa và tìm thấy sự đồng điệu qua từng nét vẽ.

"Nhà" qua góc nhìn của nhiều thế hệ

Với mỗi người, "nhà" có thể mang một hình hài khác nhau. Đó có thể là khu vui chơi quen thuộc của trẻ nhỏ, bể bơi nơi gia đình cùng tận hưởng những ngày cuối tuần, hay đơn giản là một góc ban công nhìn xuống khoảng xanh đã trở nên thân thuộc sau mỗi ngày trở về.

Những góc nhìn ấy được tái hiện qua cuộc thi khắc họa không gian sống "MASTER-PEACE - Vẽ nơi ta thuộc về, lưu giữ điều bình yên", dành riêng cho cư dân đang sinh sống tại LUMIÈRE Evergreen, LUMIÈRE Riverside, LUMIÈRE Boulevard, Masteri Waterfront, Masteri West Heights và Masteri Centre Point. Cuộc thi do "Nhà tôi ở Masterise" phối hợp cùng Masterise Property Management tổ chức, thu hút hơn 150 bài dự thi với sự tham gia của ba nhóm tuổi, từ 3-10 tuổi, 11-15 tuổi và từ 16 tuổi trở lên. Sự tham gia của nhiều thế hệ đã mang đến nhiều cách cảm nhận khác nhau về cùng một nơi sống.

Dù được thể hiện bằng nhiều chất liệu hội hoạ, song điểm gặp gỡ giữa các tác phẩm vẫn là những điều rất đỗi thân thuộc: một góc nhà yêu thích, không gian cảnh quan nhìn thấy mỗi ngày, những người hàng xóm gần gũi và khoảng thời gian bình yên bên gia đình.

Đường về nhà thân thuộc qua nét vẽ hồn nhiên của tác giả Việt Anh, cư dân dự án LUMIÈRE Evergreen

Theo đánh giá của Giám khảo cuộc thi - Nghệ sĩ thị giác Lê Giang "Các bài dự thi có chất lượng nghệ thuật khá đồng đều, đa dạng về đề tài và giàu cảm xúc. Vượt khỏi việc miêu tả cảnh quan, kiến trúc, nhiều tác phẩm đã thể hiện được "phần hồn" của không gian sống và những góc nhìn riêng về nơi mỗi người gọi là nhà".

Với cảm nhận của một người trưởng thành về tổ ấm, cư dân Nông Thị An Chinh, dự án Masteri Waterfront gửi gắm trong tác phẩm đạt giải Nhất (nhóm từ 16 tuổi trở lên): "Với tôi, vẻ đẹp thực sự của không gian sống không chỉ nằm ở kiến trúc hay những tiện nghi, mà còn ở những con người đang thực sự sống ở trong đó. Có lẽ, sau tất cả những ồn ào của cuộc sống, điều chúng ta tìm kiếm vẫn là một nơi có ánh đèn chờ mình trở về, một nơi để những bão giông tạm dừng lại sau cánh cửa."

Tác phẩm Giải Nhất nhóm tuổi trên 16 - cư dân Nông Thị An Chinh, dự án Masteri Waterfront.

Từ các bài gửi về, 16 tác phẩm nổi bật được lựa chọn để trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích tại ba nhóm tuổi. Bên cạnh đó, 80 bài hợp lệ gửi sớm nhất cũng nhận được phần quà khích lệ. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng, được trao dưới hình thức U-Point trên ứng dụng Techcombank OneU.

Khi không gian sống được kể bằng cảm xúc chân thật

Không dừng lại ở việc tái hiện không gian sống, phía sau mỗi bức tranh còn có những câu chuyện chỉ người vẽ mới có thể kể, tạo nên những lát cắt chân thực về cuộc sống tại các dự án Masterise Homes. Một nét vẽ có thể bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng lại lưu giữ ký ức có ý nghĩa với cả gia đình.

Ở tác phẩm đạt giải Nhất nhóm tuổi 11-15, cư dân Nguyễn Minh Đức, dự án Masteri West Heights chia sẻ "Con vẽ bức tranh này để lưu lại những ký ức tuổi thơ. Đó là những niềm vui, những trải nghiệm và những khoảnh khắc bình dị bên gia đình. Mỗi góc nhỏ trong bức tranh đều cất giữ một kỷ niệm, nhưng hơn hết, con muốn giữ lại hình ảnh những người con yêu."

Tác phẩm Giải Nhất nhóm tuổi 11 - 15 tuổi - cư dân Nguyễn Minh Đức, dự án Masteri West Heights.

Ở một lát cắt khác, tác phẩm "Nội dắt đi bơi" của cư dân Lê Việt Anh, khắc họa dự án Masteri Centre Point như một không gian sống xanh, nơi những khoảnh khắc đời thường có thể đánh thức miền ký ức sâu lắng. Khoảnh khắc ông dắt cháu đi bơi quen thuộc đã gợi nhắc câu chuyện về tình thân và sự tiếp nối giữa các thế hệ. Với tác giả, Masteri Centre Point vì thế không đơn thuần là nơi để sống, mà còn là nơi gia đình cùng vun đắp những kỷ niệm bình yên bên nhau.

Tác phẩm Giải Nhì nhóm tuổi trên 16 - cư dân Lê Việt Anh, dự án Masteri Centre Point.

Nghệ sĩ thị giác Lê Giang nhấn mạnh: "Tôi tin rằng mỗi không gian sống đều có một ‘tần số’ riêng, được tạo nên từ những con người, ký ức và khoảnh khắc diễn ra bên trong đó. Khi cảm xúc chân thật được chuyển hóa thành nghệ thuật, một góc nhà không còn chỉ là một không gian sống, mà trở thành câu chuyện để nhớ, để sẻ chia và để lưu giữ những khoảnh khắc bình yên làm nên cảm giác thuộc về."

Tinh thần ấy hiện diện rõ nét trong các tác phẩm của MASTER-PEACE. Mỗi bức tranh đều bắt đầu từ trải nghiệm gần gũi của chính người vẽ. Sự chân thành đã giúp những câu chuyện riêng mở ra sự đồng cảm giữa người vẽ với người xem.

Từ sáng tạo đến kết nối cộng đồng

Vượt ra ngoài khuôn khổ một sân chơi hội họa, Ban tổ chức "Nhà tôi ở Masterise" mong muốn mở ra một hành trình để cư dân kể câu chuyện về nơi mình thuộc về qua góc nhìn nghệ thuật. Mỗi nét vẽ không chỉ khắc họa một không gian, mà còn lưu giữ một cảm xúc, một ký ức và một phần câu chuyện của nơi mình trở về mỗi ngày.

Tác phẩm của cư dân Trương Ngọc Cẩm Tú, dự án Masteri Centre Point.

Thông qua cuộc thi MASTER-PEACE, chương trình mong muốn khơi gợi cảm hứng sáng tạo, khuyến khích cư dân tạo nên một "masterpiece" ("kiệt tác") của riêng mình, từ đó lưu giữ những khoảnh khắc bình yên, những giá trị gắn kết và câu chuyện riêng về không gian sống. Đồng thời, cuộc thi góp phần kết nối các thành viên và lan tỏa hình ảnh một cộng đồng cư dân Masterise Homes giàu cảm xúc, sáng tạo và nhân văn.

Trong đó, từng nét vẽ trở thành dịp để các thành viên cùng ngồi lại, sẻ chia và lưu giữ cảm xúc về sự thân thuộc ở nơi mình sống. Khi những trải nghiệm riêng được sẻ chia sẻ, các cư dân trong cộng đồng "Nhà tôi ở Masterise" cũng có thêm cơ hội giao lưu tìm thấy sự đồng điệu và đưa những người hàng xóm đến gần nhau hơn.

"Không chỉ là 1 cuộc thi vẽ, MASTER-PEACE đã kết nối 3 thế hệ chúng tôi. Nhờ cuộc thi, lời hứa cùng mẹ và con gái vẽ tranh cuối cùng cũng thành hiện thực. Nhìn nụ cười của con mỗi khi hoàn thành một bức tranh, với gia đình tôi, đó mới là điều đáng quý nhất." - cư dân Đặng Quốc Thắng tại dự án LUMIÈRE Evergreen chia sẻ.

Trước đó, Ban tổ chức "Nhà tôi ở Masterise" đã phối hợp cùng Masterise Property Management triển khai nhiều cuộc thi dành cho cư dân như Cuộc thi kiến tạo không gian sống - Master in Style, Cuộc thi trang trí không gian sống - Master of Living, Cuộc thi tận hưởng không gian sống - Master of Joy và Cuộc thi lan tỏa phong cách sống - Master of Glow. Từ gu thẩm mỹ trong thiết kế tổ ấm, cách tận hưởng không gian sống đến khoảnh khắc gia đình và trải nghiệm thường ngày, mỗi cuộc thi khai thác một khía cạnh riêng trong đời sống tại các dự án Masterise Homes.

Cuộc thi khắc họa không gian sống MASTER-PEACE tiếp nối hành trình ấy bằng ngôn ngữ hội họa, mở thêm một không gian để nhiều thế hệ thể hiện dấu ấn cá nhân và tìm thấy sự đồng cảm. Qua từng hoạt động, "Nhà tôi ở Masterise" dần trở thành điểm gặp gỡ của cư dân, nơi sự sáng tạo được khơi mở, những trải nghiệm được sẻ chia và cảm giác thuộc về được bồi đắp theo thời gian tại nơi gọi là "Nhà".

Tìm hiểu thêm về cộng đồng "Nhà tôi ở Masterise" tại: https://www.facebook.com/nhatoiomasterise