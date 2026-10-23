Phá ổ nhóm mua bán văn bằng, chứng chỉ giả tại nhiều tỉnh thành trên cả nước

Phòng An ninh mạng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện một số đối tượng sử dụng tài khoản ảo, đăng tải các nội dung nhận làm giả tài liệu, giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ các loại trên các hội nhóm mạng xã hội facebook, sử dụng các số điện thoại để liên hệ.

Theo đó, Cơ quan Công an đã kiểm tra, phát hiện các số điện thoại trên được gắn trên nhiều trang web quảng cáo làm văn bằng, chứng chỉ giả và gắn quảng cáo trên trang Facebook được lập từ nhiều năm trước.

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức có hành vi làm giả, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả trên không gian mạng, thời gian bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2024 với địa bàn hoạt động trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước, ngày 22-7-2026, Phòng An ninh mạng đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá ổ nhóm đối tượng.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Đ.T

Dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án, tổ trinh sát của Phòng An ninh mạng đã nhanh chóng triển khai linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát kỹ thuật, áp dụng một số biện pháp kỹ thuật trên không gian mạng xác định được vị trí nơi hoạt động của các đối tượng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban chuyên án, ngày 24-9-2026, Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai lực lượng đến các tỉnh, thành phố gồm: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh đấu tranh, bắt giữ các đối tượng: Hoàng Văn Đạt (sinh năm 1993, trú tại phường Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Anh Hào (sinh năm 1995; trú tại phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh) – hai đối tượng cầm đầu, cùng nhau bàn bạc góp tiền trang bị các thiết bị phục vụ việc làm giả văn bằng, chứng chỉ và thiết kế xây dựng website để chào hàng, liên hệ các đối tượng tại các tỉnh thành để giao sản phẩm, giá bán chào hàng dao động từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng/sản phẩm.

Giúp việc cho Đạt và Hào là Hoàng Văn Dũng (sinh năm 1993, trú tại phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh), làm nhiệm vụ cắt phôi, ép plastic, photo, đóng dấu, công chứng các con dấu do Hào và Đạt làm sau đó giao tài liệu cho shiper (số tiền trả lương mỗi tháng cho Dũng là 6.000.000 đồng/tháng).

Để việc giao hàng được thuận lợi, thông suốt, đảm bảo an toàn, tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, Đạt và Hào đã móc nối, liên kết, xây dựng hệ thống phụ trách shipper tại các tỉnh thành và giao đầu mối phụ trách gồm: Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1971, trú tại phường Hiệp Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) phụ trách giao hàng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; được trả hoa hồng từ 200.000 đồng – 300.000 đồng/đơn hàng; Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1988; trú tại phường Xuân Lộc, Đồng Nai, nhân viên giao hàng Nhất Tín); được trả hoa hồng từ 100.000đ – 200.000 đồng/đơn hàng.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Đ.T

Hoàng Văn Nam (sinh năm 2004), Hoàng Minh Tưởng (sinh năm 1994) - đều trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội); Hoàng Quốc Lập (sinh năm 1994, trú tại xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) phụ trách giao hàng khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận, được trả hoa hồng từ 150.000 – 300.000 đồng/đơn hàng.

Trọng điểm, đối tượng Đạt và Hào đã móc nối với số đối tượng là cán bộ, giảng viên đại học gồm: Đỗ Hạnh Dung (sinh năm 1979, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội), giảng viên khoa tiếng Anh Trường Đại học ngoại thương; Trần Thị Thoa (sinh năm 1985, trú tại phường Vanh Danh, tỉnh Quảng Ninh; cán bộ Ban Quản lý đào tạo & Công tác sinh viên, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh) để làm văn bằng, chứng chỉ giả theo nhu cầu của sinh viên.

Cơ quan Công an cho biết, tính đến thời điểm bị bắt, ổ nhóm đối tượng đã làm giả và bán ra thị trường trên 1000 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính khoảng 3 tỷ đồng.

Cơ quan Công an làm việc với Trần Anh Hào. Ảnh: Đ.T

Qua lấy lời khai và rà soát các giao dịch mua bán, Tổ công tác xác định trước mắt 20 đối tượng có hành vi mua văn bằng, chứng chỉ giả, trong đó có Nguyễn Thị Tuyết Mai (sinh năm 1968, Hiệu trưởng trường mầm non An Thành), Lê Thị Vi (sinh năm 1981, Phó Hiệu trưởng trường mầm non An Thành, TP Hồ Chí Minh).

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 6-10-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức, quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự 2015; ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 bị can: Hoàng Văn Đạt, Hoàng Văn Dũng, Trần Anh Hào, Nguyễn Văn Tình, Đỗ Văn Hùng, Hoàng Quốc Lập, Hoàng Minh Tưởng và Hoàng Văn Nam; ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Hạnh Dung, Trần Thị Thoa về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức”.

Hoàng Văn Dũng, Hoàng Minh Tưởng, Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Văn Tình , Trần Anh Hào, Hoàng Quốc Lập, Hoàng Văn Nam, Hoàng Văn Đạt (từ trái sang phải). Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Cơ quan Công an cũng thu giữ 2 máy in đen trắng, 2 máy in màu, 2 máy khắc dấu, 2 máy dập cán dấu, 2 máy photo, 5 laptop, 3 máy tính bàn, số lượng lớn con dấu giả của hàng trăm đơn vị các sở, trường THPT, Cao đẳng dạy nghề, Đại học, dấu tên, dấu chức danh, dấu văn phòng công chứng.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án để làm rõ các đối tượng liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc khám phá thành công Chuyên án đã đánh sập một mắt xích trong đường dây làm giả, mua bán văn bằng chứng chỉ giả, tập trung tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trên khắp cả nước (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn), đối tượng tham gia đường dây thuộc nhiều ngành nghề trong xã hội, thậm chí có học hàm, học vị cao, có vị trí công tác trong ngành giáo dục với trên 1000 văn bằng, chứng chỉ đã bán ra ngoài thị trường...

Quá trình điều tra đã cho thấy rõ sơ hở, thiếu sót trong quy trình rà soát, đánh giá, tuyển dụng và buông lỏng công tác hậu kiểm của đơn vị tuyển dụng.