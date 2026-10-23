Diễn biến mới nhất của siêu dự án công viên công nghệ 2 tỷ USD do Tập đoàn FPT đầu tư ở thành phố giàu nhất miền Bắc

UBND phường Phú Diễn đề nghị các chủ sử dụng đất chưa nhận được thông báo thu hồi đất khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng trước ngày 30/10/2026.

UBND phường Phú Diễn phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng vừa có thông báo về việc thu hồi đất để triển khai Dự án Đầu tư xây dựng Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội.

Theo thông báo, trong quá trình thực hiện công tác thu hồi đất, cơ quan chức năng ghi nhận một số trường hợp người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có mặt tại địa chỉ liên hệ, không thể liên lạc hoặc chưa nhận được thông báo thu hồi đất theo quy định.

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân và thực hiện đúng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 87 Luật Đất đai năm 2024, UBND phường Phú Diễn đề nghị các chủ sử dụng đất chưa nhận được thông báo nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng đề nghị các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc các thửa đất sau đến làm việc.

Cụ thể, thửa đất số 169, tờ bản đồ số 8, diện tích 774m2; thửa đất số 166, tờ bản đồ số 2, diện tích 659m2; thửa đất số 56, tờ bản đồ số 3, diện tích 577m2.

Thửa đất số 186, tờ bản đồ số 3, diện tích 455m2; thửa đất số 190, tờ bản đồ số 3, diện tích 499m2; thửa đất số 38, tờ bản đồ số 9, diện tích 85m2.

Ngoài các thửa đất nêu trên, những chủ sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản thuộc diện thu hồi tại dự án nhưng chưa biết thông tin, chưa nhận được thông báo thu hồi đất hoặc chưa được điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng được đề nghị liên hệ cơ quan chức năng.

Sau thời hạn trên, UBND phường Phú Diễn sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16/1/2026, UBND TP Hà Nội đã phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức lễ khởi công dự án này tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn.

Dự án được định hướng thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chí công trình xanh, hướng tới phát triển bền vững và hình thành mô hình môi trường sống - làm việc - sáng tạo liên hoàn (Work - Live - Innovate).

Trọng tâm của dự án là khu công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với diện tích khoảng 168 ha. Phần diện tích còn lại được tổ chức theo mô hình công viên mở, kết hợp hạ tầng giao thông nội bộ, cây xanh và mặt nước.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án gần 53.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu khoảng 8.100 tỷ đồng, tương đương 15% tổng vốn. Phần còn lại khoảng 45.700 tỷ đồng là vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2026-2031, trong đó hạng mục đầu tiên dự kiến hoàn thiện và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Mục tiêu của dự án là hình thành khu công nghệ số tập trung trong không gian tổng thể kết hợp đô thị, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo công nghệ số.

Dự án sẽ tập trung các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đào tạo, hỗ trợ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ số. Đồng thời cung cấp hạ tầng, dịch vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Khu công nghệ số dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 75.000 cán bộ, chuyên gia.