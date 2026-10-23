Người phụ nữ thưởng nóng 300 triệu cho tất cả kỹ sư, công nhân hợp long 3.400 tấn thép ở sông Sài Gòn, vừa được Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng cảm ơn: Là ai?

Bà Lê Thị Giàu gắn với hãng Dầu gió Nhị Thiên Đường từng được người dân tín nhiệm gọi là dầu "trị bá bệnh", hễ đau ở đâu là lấy ra bôi ở đấy, đau đầu thì xoa hai bên thái dương, đau bụng xoa lên bụng, sổ mũi thì thoa lên hai lỗ mũi, ho thì xức lên cổ.

Ngày 21/10/2026, công trình cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu đô thị Thủ Thiêm, đã hợp long thành công.

Nhân sự kiện này, Chủ tịch Trịnh Tiến Dũng của Tập đoàn Đại Dũng đã gửi lời cảm ơn tới Tập đoàn Nutifood, đơn vị tài trợ công trình; lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP.HCM và các sở, ban, ngành; các đơn vị tư vấn, quản lý dự án; lực lượng chức năng; cơ quan báo chí; người dân Thành phố cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của Đại Dũng, Công ty Cơ khí Đông Anh cùng các nhà thầu phụ, đối tác thi công.

Đáng chú ý, ông Dũng cũng gửi lời cảm ơn tới doanh nhân Lê Thị Giàu – Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây, người đã trao tặng 300 triệu đồng ngay chiều ngày 21/10 để động viên, thưởng nóng cho đội ngũ công nhân, kỹ sư, cán bộ và những người trực tiếp vận hành thiết bị tham gia hợp long thành công cây cầu.

Doanh nhân Lê Thị Giàu ﻿là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây. CTCP Thực phẩm Bình Tây được thành lập năm 1960, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm chay ăn liền và các sản phẩm từ gạo.

Giới thiệu trên website, doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất tại TP.HCM và Đồng Nai với tổng diện tích gần 100.000 m², năng lực xuất khẩu đạt 200 container mỗi tháng.

Danh mục sản phẩm của Bình Tây Food gồm mì, phở, miến, cháo, hủ tiếu ăn liền, thực phẩm khô, gia vị và các sản phẩm thực dưỡng. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, sản phẩm Bình Tây Food đã có mặt tại nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan, New Zealand và các nước Đông Âu.

Tại thị trường trong nước, doanh nghiệp sở hữu hệ thống phân phối gồm hơn 100 đại lý và có sản phẩm tại các siêu thị trên toàn quốc.﻿

Ngoài ra, bà Giàu còn đang nắm 90% vốn điều lệ tại Công ty CP Đông Nam Dược Nhị Thiên Đường, doanh nghiệp đằng sau thương hiệu dầu gió Nhị Thiên Đường, một thời từng được người dân gọi là “dầu trị bá bệnh”. Công ty CP Đông Nam Dược Nhị Thiên Đường có vốn điều lệ 50 tỷ, bà Giàu góp 45 tỷ đồng.

Dầu gió trị bá bệnh﻿

Nhị Thiên Đường đã phát triển thương hiệu ở Việt Nam và Campuchia từ trước những năm 1930. Trước khi thành lập nên nhà thuốc, dòng thuốc "hiệu ông Phật" đã có mặt tại miền Nam vào những năm 1900, do ông Vi Bắc phát triển. Ông là một nhà chiêm tinh học, giỏi nghề y và là cha của ông Vi Khải. Nhà thuốc được thành lập sau khi ông Vi Khải du học rồi trở về Việt Nam cùng với số tiền may mắn có được nhờ vào xổ số.

Tại Việt Nam, hãng đã phát triển ở Chợ Lớn hai cơ sở là "Nhị Thiên Đường Dược Hành" (ngày nay thuộc đường Triệu Quang Phục, Q.5) và "Nhị Thiên Đường Chế Dược Xưởng" (nhà máy sản xuất, nay thuộc đường Trần Hưng Đạo) với nhãn hiệu "Ông Phật".

Hiệu thuốc Châu Á Nhị Thiên Đường (tại số 47 Rue De Caton, Telephoneno 58, Directeur Vi-Khai, Chợ Lớn (nay là Triệu Quang Phục, Quận5) (Ảnh: Kyluc.vn)Các sản phẩm của hãng vào lúc thịnh hành bao gồm: Nhân đơn, Ngoại cảm tán, Vạn ứng Nhị thiên dầu ve vuông, phát lãnh hoàn, sâm nhung bổ thận hoàn, phụ khoa kim phụng hoàn, sâm nhung vệ sinh hoàn, cam tích tán, thối nhiệt hoàn, căn cơ tán.v.v ....Đặc biệt, dầu gió Nhị Thiên Đường được người dân tín nhiệm gọi là dầu "trị bá bệnh", hễ đau ở đâu là lấy ra bôi ở đấy, đau đầu thì xoa hai bên thái dương, đau bụng xoa lên bụng, sổ mũi thì thoa lên hai lỗ mũi, ho thì xức lên cổ. Thậm chí, bị trầy da chảy máu lấy dầu thoa lên như loại thuốc sát trùng, hay khi cảm thấy ớn lạnh người ta thường nhỏ vài giọt dầu vào nồi nước sôi, trùm mền để xông, khi mồ hôi ra như tắm thì sẽ thấy khỏe lại...