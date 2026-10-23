Không có người đăng ký đấu giá 4 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan

Phiên đấu giá 4 bất động sản có tổng trị giá gần 375 tỷ đồng nhằm thực hiện thi hành án trong vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan không thành, do không có người đăng ký tham gia đấu giá.

Ngày 23-10, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM tổ chức đấu giá 4 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

4 bất động sản được đấu giá gồm: nhà đất số 142 đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, giá khởi điểm hơn 94 tỷ đồng; biệt thự số 22B đường Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa hơn 202 tỷ đồng; căn hộ tầng 2 tại số 25 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn hơn 41 tỷ đồng và nhà đất số 151 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn hơn 37,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, không có người đăng ký tham gia đấu giá 4 bất động sản này. Theo điểm a khoản 1 điều 52 Luật Đấu giá tài sản, đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá, thì cuộc đấu giá không thành.

Hiện THADS TPHCM đang tổ chức thi hành vụ án Vạn Thịnh Phát, buộc bà Trương Mỹ Lan bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 trái chủ. Hơn 600 bất động sản khác của bà Lan cũng đang được xử lý để thi hành án.

Trước đó, THADS TPHCM đã đưa ra bán đấu giá hàng loạt tài sản của bà Lan, thu về hơn 1.800 tỷ đồng, gồm: nhà đất tại số 44 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh; nhà đất số 64 - 68 đường Trần Quốc Thảo; nhà đất số 53 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa; 2 túi Hermes bạch tạng, xe sang hiệu Mercedes Maybach, BMW, Lexus và bộ trang sức đính kim cương.