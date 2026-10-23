Động thái mới nhất của bà Lê Hoàng Diệp Thảo sau khi con trai làm phó Tổng giám đốc

Chỉ ít ngày sau khi chia sẻ tin con trai cả đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục có động thái mới.

Ngày 23/10, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập thương hiệu King Coffee, đăng tải bài viết với tiêu đề "GCA kết nối các quốc gia trong ngành cà phê toàn cầu". Nội dung bài đăng đề cập đến cuộc gặp với đại diện ngoại giao của một quốc gia Trung Đông, đồng thời hé lộ những định hướng hợp tác mới trong ngành cà phê.

Cụ thể, nữ doanh nhân cho biết bà vinh dự được giới thiệu với ông Thamer Mohammed A. Algosaibi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam. Theo chia sẻ của bà Thảo, cuộc gặp là dịp để giới thiệu định hướng GCA – ACA – KING COFFEE, đồng thời mở rộng đối thoại và tìm hiểu những tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực cà phê.

Bà Thảo nhận định Ả Rập Xê Út là quốc gia có vị thế quan trọng tại Trung Đông, giàu bản sắc văn hóa và nổi tiếng với truyền thống hiếu khách. Văn hóa cà phê Ả Rập cũng là một phần đặc trưng trong đời sống của người dân quốc gia này, thể hiện tinh thần tiếp đón, sẻ chia và kết nối cộng đồng.

Hình ảnh mới của bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong cuộc gặp với đại diện ngoại giao của một quốc gia Trung Đông (Ảnh FBNV)

Bà Thảo cho biết, việc tăng cường kết nối giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út có thể mở ra những cơ hội mới về thương mại, phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và giao lưu văn hóa cà phê. Bà cũng nhấn mạnh thông điệp: "Từ kết nối ngoại giao đến hợp tác thực chất; từ tinh hoa cà phê Việt Nam đến văn hóa cà phê Ả Rập – cùng mở rộng cơ hội, gia tăng giá trị và phát triển bền vững".

Ngoài ra, nữ doanh nhân còn giới thiệu ba trụ cột đang được bà theo đuổi. Trong đó, GCA (Liên minh Cà phê Toàn cầu) hướng đến kết nối các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp trong ngành. ACA (AI Coffee Academy) tập trung vào đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, KING COFFEE gắn với mục tiêu phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê Việt Nam.

Quốc gia Trung Đông có văn hóa cà phê được UNESCO ghi danh

Cuộc gặp được bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ thu hút sự chú ý bởi Ả Rập Xê Út không chỉ là một thị trường tại Trung Đông mà còn sở hữu truyền thống cà phê lâu đời, gắn liền với đời sống văn hóa và các nghi thức xã hội.

Theo UNESCO, tập quán thưởng thức cà phê Ả Rập với ý nghĩa biểu tượng cho lòng hiếu khách đã được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015, với sự tham gia của Ả Rập Xê Út và một số quốc gia vùng Vịnh. Hồ sơ di sản được mở rộng vào năm 2024.

Tại đây, cà phê thường được phục vụ trong những chiếc tách nhỏ, gắn với nghi thức tiếp đãi khách và những cuộc gặp gỡ cộng đồng. Đặc biệt, năm 2022, UNESCO tiếp tục ghi danh tri thức và phương pháp trồng cà phê Khawlani tại Ả Rập Xê Út, vốn được cộng đồng địa phương gìn giữ, truyền lại qua nhiều thế hệ.

Không chỉ có ý nghĩa văn hóa, Ả Rập Xê Út còn là thị trường có nhu cầu đối với cà phê Việt Nam. Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương ngày 29/10/2024, người tiêu dùng nước này ưa chuộng nhiều sản phẩm từ Việt Nam, trong đó có cà phê, các loại hạt và gia vị.

Cà phê ở Ả Rập (Ảnh Otrip)

Con trai cả của nữ doanh nhân vừa đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc

Động thái mới nhất của bà Lê Hoàng Diệp Thảo xuất hiện chỉ hai ngày sau khi nữ doanh nhân công bố thông tin đáng chú ý về con trai cả.

Cụ thể vào ngày 21/10, bà Thảo đăng tải bài viết chúc mừng con trai trưởng Đặng Lê Trung Nguyên đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group, doanh nghiệp gắn với hoạt động kinh doanh của bà.

Đặng Lê Trung Nguyên sinh năm 1998, là con trai cả trong bốn người con của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên. Trước khi được giới thiệu với vai trò lãnh đạo tại TNI Group, anh khá kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông.

Trong bài viết chúc mừng con trai, bà Thảo bày tỏ niềm tự hào, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm đi kèm với vị trí mới. Theo bà, việc đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đòi hỏi bản lĩnh lãnh đạo, tư duy chiến lược, tinh thần cầu thị và khả năng đồng hành cùng đội ngũ.

Nữ doanh nhân cũng chia sẻ quan điểm rằng kế thừa không đơn thuần là tiếp nhận một vị trí, mà còn là quá trình tích lũy kinh nghiệm, thấu hiểu giá trị doanh nghiệp, học hỏi những người đi trước và chứng minh năng lực bằng hành động, kết quả thực tế.