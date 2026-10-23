Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã đóng cửa hàng King Coffee đầu tiên ở Mỹ?

Khai trương tháng 5/2021 tại bang California (Mỹ), gần công viên Disneyland nổi tiếng, quán cà phê đầu tiên của bà Lê Hoàng Diệp Thảo hiện đã đóng cửa. Trước đó, King Coffee từng đặt mục tiêu mở 100 cửa hàng tại thị trường này.

Cửa hàng King Coffee USA tại địa chỉ 321 W Katella Ave, Suite 142, thành phố Anaheim, bang California (Mỹ), hiện được Google Maps đánh dấu "Đã đóng cửa vĩnh viễn" (Permanently closed). Nền tảng đánh giá địa điểm Wanderlog cũng ghi nhận tình trạng tương tự.

Trong sơ đồ mặt bằng và danh sách gian hàng Trung tâm thương mại Anaheim GardenWalk công bố, tên King Coffee không còn xuất hiện. Gian hàng số 142, nơi thương hiệu này từng kinh doanh, vẫn được đánh dấu trên bản đồ nhưng không có tên đơn vị sử dụng.

Trong khi đó, các gian hàng lân cận như Kip Barry’s Magic Cafe (số 139), NeoFuns (số 143) hay Mystical Gifts & Souvenirs (số 144) vẫn có tên trong danh sách. Trung tâm thương mại cũng tiếp tục ghi nhận nhiều thương hiệu ăn uống lớn như Starbucks, The Cheesecake Factory và California Pizza Kitchen.

Sơ đồ mặt bằng Anaheim GardenWalk cho thấy gian hàng số 142, nơi King Coffee từng kinh doanh, không còn tên thương hiệu trong danh sách cửa hàng. Nguồn: STC Anaheim GardenWalk.

Tại Mỹ, khi liên hệ qua số điện thoại của cửa hàng King Coffee tại Anaheim, cuộc gọi báo không liên lạc được.

Một trong những đánh giá gần nhất được tìm thấy trên Google, được Wanderlog lưu lại, là nhận xét 5 sao của khách hàng Fuzzy N ngày 7/7/2024. Người này kể đã ghé King Coffee uống cà phê, ăn bánh croissant và được hai nhân viên pha chế phục vụ. Hiện chưa rõ thời điểm chính xác và nguyên nhân cửa hàng đóng cửa.

King Coffee là thương hiệu cà phê do bà Lê Hoàng Diệp Thảo sáng lập. Tháng 5/2021, thương hiệu này khai trương quán đầu tiên tại Mỹ ở Anaheim GardenWalk, khu mua sắm và giải trí nằm gần công viên Disneyland nổi tiếng.

Tại đây, King Coffee giới thiệu những thức uống quen thuộc của Việt Nam như cà phê sữa đá, cà phê trứng, bên cạnh các dòng cà phê pha máy và sản phẩm đóng gói. Vị trí gần Disneyland cũng được kỳ vọng giúp thương hiệu tiếp cận khách hàng Mỹ và du khách quốc tế.

Thời điểm khai trương, King Coffee đặt mục tiêu mở thêm 20 quán tại Mỹ ngay trong năm 2021 và nâng quy mô lên 100 cửa hàng vào năm 2022, chủ yếu thông qua hình thức nhượng quyền.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh thị trường cà phê Mỹ đã có sự hiện diện của nhiều chuỗi lớn như Starbucks, Dunkin' hay The Coffee Bean & Tea Leaf.

Hơn 5 năm sau khi công bố mục tiêu, chưa có số liệu đầy đủ được xác minh về số cửa hàng King Coffee thực tế đã mở tại Mỹ.

Dù vậy, King Coffee vẫn kinh doanh sản phẩm cà phê tại thị trường Mỹ. Trên website chính thức, thương hiệu tiếp tục giới thiệu các dòng cà phê hòa tan, cà phê rang xay và cà phê hạt, cùng kênh bán sỉ dành cho nhà phân phối, siêu thị và các đơn vị kinh doanh thực phẩm.

Khi liên hệ số điện thoại +1 949-215-1158 của King Coffee USA. Cuộc gọi kết nối được với tổng đài tự động, hướng dẫn lựa chọn các bộ phận hỗ trợ, song chưa có trao đổi trực tiếp với đại diện công ty.

Như vậy, King Coffee vẫn hiện diện tại Mỹ thông qua hoạt động kinh doanh sản phẩm cà phê. Riêng kế hoạch phát triển chuỗi 100 cửa hàng được công bố từ năm 2021 đến nay vẫn chưa có kết quả thực hiện được xác minh đầy đủ.