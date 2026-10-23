Tập đoàn của bầu Hiển khảo sát khu liên hợp thể thao hơn 8.000 chỗ ngồi tại tỉnh duy nhất Việt Nam có 3 mặt giáp biển

Khu liên hợp thể thao rộng gần 4,3 ha, có sân vận động sức chứa 8.000 người, đang được một tập đoàn lớn nghiên cứu phương án quản lý và khai thác.

Ngày 22/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cùng đoàn công tác của CTCP Tập đoàn T&T do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đã khảo sát Khu Liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau (cơ sở 2), tại phường Bạc Liêu.

Chuyến khảo sát nhằm tìm hiểu hiện trạng công trình, nghiên cứu phương án quản lý, vận hành và khai thác sân vận động hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng trao đổi với đoàn công tác Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T. Ảnh: Cà Mau Online

Khu liên hợp có tổng mức đầu tư hơn 367 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 43.000 m². Công trình khởi công tháng 10/2021, hoàn thành cuối năm 2024 và chính thức khánh thành vào tháng 8/2025.

Điểm nhấn của dự án là sân vận động trung tâm với hai khán đài A và B, mỗi khán đài có sức chứa 4.000 người. Sân bóng đá 11 người có diện tích 6.400 m², kết hợp hệ thống đường chạy điền kinh và các hạng mục phục vụ thi đấu thể thao.

Ngoài ra, khu liên hợp còn có 10 sân bi sắt có mái che, nhà tập luyện thể thao rộng 1.000 m² cùng hệ thống công trình phụ trợ.

Hiện công trình phục vụ tập luyện, sinh hoạt thường xuyên cho hơn 120 huấn luyện viên và vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh. Số lượng vận động viên dự kiến tăng thêm bình quân 60–70 người mỗi năm.

Đáng chú ý, T&T là tập đoàn gắn liền với tên tuổi doanh nhân Đỗ Quang Hiển, thường được biết đến với tên gọi bầu Hiển. Tập đoàn này có nhiều năm tham gia phát triển bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nổi bật là CLB Hà Nội, tiền thân là Hà Nội T&T. T&T cũng từng được Hà Nội nghiên cứu phương án giao đầu tư sửa chữa, quản lý và vận hành sân vận động Hàng Đẫy.

Sau chuyến khảo sát tại Cà Mau, đoàn công tác T&T dự kiến tiếp tục làm việc với UBND tỉnh để trao đổi về phương án quản lý, vận hành và khai thác khu liên hợp.

Hiện thông tin công bố mới dừng ở bước khảo sát, nghiên cứu phương án, chưa có quyết định chính thức về việc giao công trình cho T&T quản lý.