Bầu Hiển nói về bài toán tại sân bay 5.800 tỷ đồng: “Bay thì lỗ mà không bay thì khó”

Sân bay Quảng Trị đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để chuẩn bị khai thác thương mại, song bài toán thu hút các hãng hàng không mở đường bay mới vẫn là thách thức lớn.

Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị ngày 19/10. Ảnh: T&T

Tại buổi làm việc về hợp tác phát triển mạng lưới đường bay, xúc tiến thương mại, du lịch và chuyển đổi số tại tỉnh Quảng Trị ngày 19/10, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T Group, đã đề xuất địa phương nghiên cứu cơ chế hỗ trợ chi phí cho các hãng hàng không trong giai đoạn đầu khai thác đường bay mới.

“Mong muốn tỉnh Quảng Trị nghiên cứu có chính sách hỗ trợ chi phí cho các hãng hàng không. Bay thì lỗ mà không bay thì khó”, ông Hiển chia sẻ.

Theo Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đào Xuân Hoạch, hiện đã có quy định giảm 50% một số khoản phí hàng không thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong 24 tháng liên tục đối với các hãng khai thác tại cảng hàng không mới hoặc mở đường bay mới.

Trong khi đó, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), nhận định việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ trực tiếp từng chuyến bay sẽ gặp khó khăn. Thay vào đó, tỉnh có thể nghiên cứu các gói du lịch kết hợp sân golf, khách sạn hoặc sử dụng nguồn lực xúc tiến thương mại, đầu tư để hỗ trợ hoạt động khai thác.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đang nghiên cứu chính sách thu hút các chuyến bay đến tỉnh.

Dẫn kinh nghiệm của Gia Lai với mức hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay thuê chuyến (charter), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cho biết địa phương có thể cân nhắc chính sách tương tự.

“Nếu các anh có những chuyến bay charter đến Quảng Trị, tỉnh khó khăn mấy cũng cố gắng hỗ trợ 200 triệu đồng mỗi chuyến bay”, ông Phương nói.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng quy định ngân sách và thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Đối với đề xuất bù lỗ cho các đường bay nội địa, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu trước khi xem xét triển khai.

Đề xuất của bầu Hiển được đưa ra trong bối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng do liên danh thành viên T&T Group và CIENCO4 thực hiện, đang chuẩn bị đi vào hoạt động.

Dự án khởi công tháng 7/2024 theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo quy hoạch điều chỉnh, sân bay được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350, với công suất thiết kế 5 triệu hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 80% khối lượng thi công. Trong đó, sân đỗ máy bay đã hoàn thành, đường cất hạ cánh và đường lăn đạt khoảng 98%, nhà ga hành khách đạt hơn 80%, còn đài kiểm soát không lưu đạt hơn 90%.

Ngày 15/10, máy bay Cessna 208 thuộc đơn vị của Bộ Quốc phòng đã thực hiện chuyến bay kiểm tra, đánh giá an toàn tĩnh không tại sân bay.

Cảng hàng không Quảng Trị dự kiến khai thác thương mại từ tháng 3/2027, trở thành sân bay thứ hai trên địa bàn tỉnh sau khi Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập.

Với việc hạ tầng đang dần hoàn thiện, thu hút các hãng hàng không mở đường bay và duy trì lượng khách trong giai đoạn đầu sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả khai thác của sân bay.