Hà Nội: Hiện trường vụ cháy lớn trong quán ăn có tiếng trên phố Hoàng Cầu

Tối 22/10, một vụ cháy xảy ra tại quán ăn trên phố Hoàng Cầu, Hà Nội. Ngọn lửa bùng lên bên trong nhà hàng, khói bốc cao khiến nhiều người dân xung quanh lo ngại.

Theo chia sẻ của một người dân sống đối diện hiện trường, đám cháy được cho là bắt nguồn từ khu vực bếp trên tầng 3 của nhà hàng vào khoảng 20h30-20h40 cùng ngày. Khi phát hiện hỏa hoạn, nhân viên quán đã hô hoán, kêu gọi người dân hỗ trợ.

Hiện trường sự việc được ghi lại (Ảnh: G.H.)

Khoảng 10 phút sau, lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, triển khai phun nước khống chế đám cháy. Ngọn lửa sau đó được dập tắt trong thời gian ngắn.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Trung Lê)

Đám cháy xảy ra tại một quán ăn nổi tiếng

Nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ (Ảnh: Trung Lê)

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy lửa cháy lớn bên trong nhà hàng, khói bốc lên từ khu vực xảy ra hỏa hoạn. Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân, khiến khu vực xung quanh tập trung đông người theo dõi.

May mắn, theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.