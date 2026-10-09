Hà Nội: Cận cảnh vụ cháy lớn tại cửa hàng xe máy ở Nguyễn Khánh Toàn, nhân chứng kể lại khoảnh khắc nghe tiếng nổ

Khoảng 22h ngày 8/10, cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ lớn. Nhiều xe máy bên trong bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.

Clip: Như Hoàn

Khoảng 22h ngày 8/10, người dân sống gần cửa hàng xe máy Thành Trung, số 23 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội, phát hiện khói và lửa bốc lên từ bên trong cửa hàng.

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực. Nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên khiến người dân xung quanh không khỏi lo lắng.

Cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Khánh Toàn bốc cháy dữ dội trong đêm 8/10

Theo nhân chứng, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực bên trong cửa hàng, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Một số người tìm cách di chuyển xe máy ra khỏi cửa hàng khi đám cháy mới bùng phát

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy

Nhiều xe máy bên trong cửa hàng bị ảnh hưởng, một số phương tiện bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt, triển khai phương tiện dập lửa.

Một người dân có mặt tại hiện trường kể lại, khoảng 22h, khi nghe tiếng hô hoán từ phía cửa hàng, người này mở cửa kiểm tra thì phát hiện đám cháy đã bùng phát lớn.

“Lúc tôi mở cửa ra thì thấy cửa hàng đang cháy dữ dội. Có mấy chú đang giúp kéo xe máy ra ngoài. Nhưng lửa lan nhanh quá, sau đó nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn lắm, như pháo hoa”, người dân kể.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy, một số xe máy và ô tô được di chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều phương tiện bên trong cửa hàng vẫn bị lửa bao trùm.

“Bên trong cửa hàng có rất nhiều xe máy. Mọi người chỉ kịp đưa được một ít xe ra ngoài, còn nhiều xe phía trong thì tôi thấy cháy hết”, người này cho biết.

Người dân tập trung theo dõi vụ cháy trên đường Nguyễn Khánh Toàn trong đêm

Đến khoảng 23h10 ngày 8/10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Công tác chữa cháy được triển khai khẩn trương nhằm khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đến khoảng 23h10 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song nhiều xe máy bên trong cửa hàng bị ảnh hưởng, trong đó có phương tiện bị thiêu rụi.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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