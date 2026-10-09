Sun Group đang xây "thành phố bọt biển" gần 186.000 tỷ giữa Hà Nội: Rộng 447 ha, 3 tuyến metro chạy qua, mô hình từng được Trung Quốc, Hà Lan, Singapore áp dụng

Dự án có quy mô khoảng 447 ha, tổng vốn đầu tư gần 186.000 tỷ đồng, được định hướng phát triển theo mô hình “thành phố bọt biển”, đồng thời tích hợp metro, trung tâm thương mại và không gian ngầm ngay trong đô thị.

Sun Group đang triển khai Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng tại Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 186.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 447 ha, nằm trên địa bàn phường Vĩnh Hưng và đã được khởi công từ cuối tháng 8/2026.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt trời, thành viên Tập đoàn Sun Group. Trong tổng diện tích nghiên cứu, khoảng 206,1 ha thuộc khu vực tái thiết đô thị, trong khi hơn 240 ha còn lại được cải tạo, chỉnh trang trên nền khu dân cư hiện hữu.

Khác với nhiều khu đô thị mới được phát triển trên quỹ đất chưa hình thành dân cư, dự án Vĩnh Hưng được triển khai tại một khu vực đô thị hiện hữu có quy mô dân số lớn. Theo thông tin công bố, phường Vĩnh Hưng hiện có khoảng 80.000 người sinh sống.

Mô hình từng được Trung Quốc, Hà Lan, Singapore áp dụng

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của dự án là việc áp dụng mô hình “Sponge City”, hay “thành phố bọt biển”. Theo Sun Group, hệ thống công viên, hồ điều hòa và không gian xanh sẽ được kết nối thành một mạng lưới có khả năng hấp thụ, lưu giữ và điều tiết nước mưa, từ đó tăng khả năng thoát nước và giảm nguy cơ ngập úng.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống cống ngầm và trạm bơm, mô hình này hướng tới việc để đô thị tự hấp thụ nước giống như một “miếng bọt biển”, thông qua các bề mặt thấm nước, hồ điều hòa, vùng trũng và hệ thống cây xanh.

Đây không phải là mô hình hoàn toàn mới trên thế giới. Trong các công bố trước đây về dự án Charmora City tại Nam Nha Trang, Sun Group cho biết Sponge City là mô hình đã được ứng dụng tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hà Lan và Singapore.

Trong đó, Trung Quốc là quốc gia phát triển mạnh khái niệm “thành phố bọt biển” trong hơn một thập kỷ qua, với nhiều đô thị triển khai các giải pháp tăng khả năng hấp thụ, lưu trữ và tái sử dụng nước mưa. Mô hình này gắn với kiến trúc sư cảnh quan Kongjian Yu, người được biết đến rộng rãi với triết lý sử dụng hạ tầng xanh và cảnh quan tự nhiên để giải quyết các vấn đề ngập lụt đô thị.

Tại Hà Lan, cách tiếp cận tương tự được áp dụng thông qua các quảng trường chứa nước, công viên ngập nước và không gian công cộng có khả năng tạm thời giữ nước khi mưa lớn. Trong khi đó, Singapore phát triển hệ thống hồ chứa, kênh, công viên và hạ tầng xanh kết hợp quản lý nước đô thị.

Sun Group không cho biết Vĩnh Hưng được phát triển theo nguyên mẫu cụ thể của một thành phố hay quốc gia nào. Tuy nhiên, doanh nghiệp xác định Sponge City là một trong những định hướng quan trọng trong quy hoạch dự án.

Bên cạnh “thành phố bọt biển”, Vĩnh Hưng còn được phát triển theo mô hình TOD - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Theo phương án được Sun Group công bố, các khu phức hợp đa chức năng sẽ được bố trí xung quanh các ga của ba tuyến đường sắt đô thị số 4, số 8 và số 15 đi qua khu vực. Các ga metro dự kiến được tích hợp với trung tâm thương mại, dịch vụ và hệ thống không gian ngầm.

Điều này đồng nghĩa hệ thống đường sắt đô thị không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông bên ngoài mà còn trở thành một phần trong cấu trúc phát triển của toàn khu đô thị.

Sun Group đồng thời định hướng Vĩnh Hưng theo mô hình “đô thị 15 phút”, trong đó các tiện ích thiết yếu như trường học, y tế, công viên, mua sắm và vui chơi giải trí được bố trí để người dân có thể tiếp cận trong khoảng 15 phút đi bộ.

Về vị trí, dự án nằm cách Hồ Gươm khoảng 4 km, giữa khu vực Vành đai 2 và Vành đai 3, đồng thời có khả năng kết nối với Vành đai 2,5.

Vĩnh Hưng cũng là một trong những dự án có quy mô vốn lớn trong danh mục đầu tư của Sun Group tại Hà Nội. Việc triển khai dự án trên một khu vực đã hình thành dân cư lâu năm khiến bài toán tái định cư, giải phóng mặt bằng và tổ chức lại hạ tầng đô thị trở thành những phần quan trọng trong quá trình thực hiện.

Theo chủ đầu tư, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được bố trí tái định cư ngay trên địa bàn phường Vĩnh Hưng.

Trước thời điểm khởi công, hồ sơ đề xuất Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị hỗn hợp Vĩnh Hưng đã được cơ quan chức năng Hà Nội công bố trong tháng 7/2026.

Với quy mô gần 186.000 tỷ đồng và diện tích nghiên cứu 447 ha, dự án đánh dấu bước mở rộng đáng kể của Sun Group vào lĩnh vực tái thiết đô thị hiện hữu tại Hà Nội, bên cạnh các mảng quen thuộc như nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và phát triển các khu đô thị mới.