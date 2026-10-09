Ngày mai, người dân Hà Nội đón tin vui

Hà Nội dự kiến thông xe kỹ thuật loạt đoạn thuộc Vành đai 2,5 vào ngày 10/10.

Theo Sở Xây dựng, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Hà Nội dự kiến thông xe các đoạn tuyến thuộc Vành đai 2,5, gồm tuyến đường số 5 vào Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi - Đầm Hồng và đường Lĩnh Nam.

Theo quy hoạch, Vành đai 2,5 có chiều dài gần 20km, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, với mặt cắt ngang rộng khoảng 40-50m. Tuyến đường đi qua nhiều khu vực đô thị đã phát triển và đang tiếp tục mở rộng của Hà Nội.

Theo kế hoạch, các đơn vị liên quan đang phấn đấu thông xe đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng vào ngày 10/10/2026. (Ảnh chụp tháng 7/2026).

Đáng chú ý, dọc hành lang Vành đai 2,5 và các khu vực kết nối trực tiếp với tuyến có hàng loạt khu đô thị lớn như Nam Thăng Long (Ciputra), Tây Hồ Tây (Starlake), Ngoại giao đoàn, Royal City và Masterise Cao - Xà - Lá. Việc đưa thêm các đoạn tuyến vào khai thác sẽ mở rộng khả năng kết nối từ những khu đô thị này tới các trục giao thông lớn của thành phố.

Không chỉ Vành đai 2,5, trong quý IV, Hà Nội dự kiến tiếp tục đưa vào khai thác nhiều công trình giao thông quan trọng. Trong đó có đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, hầm chui nút giao Kim Đồng, đoạn Vành đai 3,5 qua xã Hoài Đức và Quốc lộ 21B đoạn Vân Đình - đường tỉnh 424.

Dịp 10/10, Hà Nội dự kiến khởi công một loạt công trình, dự án trên địa bàn thành phố. Trong đó có Công viên Hồ Chí Minh; Dự án phát triển không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực Vòm Cầu, Phùng Hưng; dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Thành phố cũng dự kiến khởi công Dự án thành phần 1 - đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây, cùng Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng.

Trong ngày này, Hà Nội cũng tổ chức bắn pháo hoa tại 3 trận địa gồm Hồ Gươm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán. Sun Group tài trợ gần 7.000 đơn vị pháo hoa cùng các giàn hỏa thuật phục vụ chương trình. Cả 3 điểm sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21h, thắp sáng bầu trời Hà Nội trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, phục vụ người dân và du khách.