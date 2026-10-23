Hôm nay (23/10), Phát Đạt và Lotte khởi công siêu dự án 60.000 tỷ đồng tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng, Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm được quy hoạch thành tổ hợp đa chức năng gồm nhà ở, khách sạn, thương mại và văn phòng.

Theo kế hoạch, ngày 23/10/2026, Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) và CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) sẽ tổ chức lễ khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM, với sự tham gia của các bên phát triển dự án và đơn vị liên quan.

Trước đó, ngày 26/6/2026, Lotte và Phát Đạt đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án. Trong cơ cấu hợp tác, Lotte và Phát Đạt cùng tham gia phát triển dự án, trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên. Đến ngày 31/7/2026, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất với tổng số tiền 17.569 tỷ đồng. Ngày 10/9/2026, dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ tư.

Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm tọa lạc tại Khu chức năng số 2A, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM. Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ tư ngày 10/9/2026, dự án có tổng diện tích đất khoảng hơn 74.500 m2. Khu đất gồm sáu lô phát triển dự án, ký hiệu từ 2-1 đến 2-6, cùng hệ thống đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Theo định hướng, dự án sẽ phát triển thành tổ hợp đa chức năng, tích hợp nhà ở, thương mại – dịch vụ, văn phòng, lưu trú và không gian công cộng, hướng tới kết nối các hoạt động sinh sống, làm việc và kinh doanh. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 60.000 tỷ đồng.