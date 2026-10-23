Tất cả người dân trên cả nước chú ý mức phạt đến 200 triệu đồng sắp áp dụng từ 5/12

Đây là nội dung Nghị định số 391/2026/NĐ-CP ký ban hành ngày 20/10/2026 của Chính phủ.

Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 391/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026, trong đó có nội dung quy định 4 nhóm hành vi vi phạm hành chính quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Phạt nặng hành vi duy trì tài khoản vô danh và dịch vụ thanh toán chui

Theo Nghị định 391/2026/NĐ-CP, đối với các hành vi vi phạm quy định cấm trong phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự), mức xử phạt vi phạm hành chính được phân định cụ thể theo tính chất và mức độ vi phạm:

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Mức phạt từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng áp dụng cho một trong các hành vi:

Thiết lập hoặc duy trì các tài khoản vô danh, tài khoản mang tên giả tại các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán.

Cung cấp trái phép các dịch vụ nhận tiền mặt, séc hoặc các công cụ tiền tệ khác và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng.

Mức phạt kịch khung lên tới 200 triệu đồng cho hành vi tiếp tay khủng bố

Đáng chú ý, Nghị định ấn định khung phạt từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn nhưng chưa cấu thành tội phạm hình sự, bao gồm:

Tổ chức, tham gia, tạo điều kiện hoặc trợ giúp người khác thực hiện hành vi rửa tiền.

Không tố giác các hành vi tài trợ khủng bố tới cơ quan chức năng.

Trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn lực tài chính, dịch vụ tài chính cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khủng bố hoặc tài trợ khủng bố.

Có hành vi cản trở việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ công tác điều tra, phòng ngừa rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nguyên tắc áp dụng đối tượng và hiệu lực thi hành

Nghị định quy định rõ: toàn bộ các mức tiền phạt nêu trên là mức áp dụng đối với tổ chức vi phạm . Trường hợp cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt áp dụng đối với tổ chức (dao động từ 65 triệu đến 100 triệu đồng tùy hành vi).

Nghị định số 391/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2026 .