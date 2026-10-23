Mỹ mang 'báu vật công nghệ chỉ 20 nước có' sang Việt Nam, phục vụ siêu công trình 40.000 tỷ đồng của Vingroup

Công nghệ này của Mỹ đã tích lũy được hơn 4 triệu giờ hoạt động thương mại trên toàn thế giới.

Công nghệ tuabin khí 9HA.02 của GE Vernova (Mỹ) được lựa chọn cho Nhà máy điện LNG Hải Phòng do liên danh Vingroup – VinEnergo phát triển. Dự án có tổng công suất thiết kế 4.800 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 40.000 tỷ đồng.

Ngày 11/3/2026, Công ty CP Năng lượng VinEnergo, thành viên Tập đoàn Vingroup, và GE Vernova ký thỏa thuận lựa chọn công nghệ cho Nhà máy điện LNG Hải Phòng. Theo đó, GE Vernova sẽ cung cấp hai tuabin khí 9HA.02 và hai máy phát điện H78 cho giai đoạn 1 của dự án, với công suất 1.600 MW.

Theo thông tin công bố, nhà máy đặt mục tiêu vận hành vào cuối năm 2030. Đây là một trong những dự án điện khí LNG quy mô lớn được phát triển nhằm bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện Việt Nam.

Tuabin khí thế hệ H của Mỹ được lựa chọn

9HA.02 thuộc dòng tuabin khí HA của GE Vernova, được thiết kế cho các nhà máy điện chu trình hỗn hợp quy mô lớn. Công nghệ này kết hợp tuabin khí với hệ thống thu hồi nhiệt và tuabin hơi, qua đó tận dụng nhiệt lượng từ quá trình phát điện để nâng cao hiệu suất toàn nhà máy.

Theo GE Vernova, tuabin 9HA.02 có khả năng khởi động nhanh và điều chỉnh công suất linh hoạt, giúp nhà máy thích ứng với biến động nhu cầu điện cũng như hỗ trợ tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện. Nhiệt độ buồng đốt của thiết bị vượt 1.400 độ C.

Một điểm đáng chú ý là khả năng sử dụng nhiên liệu linh hoạt. Theo thông tin từ nhà sản xuất, dòng tuabin này có thể đốt hỗn hợp nhiên liệu chứa tới 50% hydro theo thể tích, đồng thời hướng tới khả năng sử dụng hydro hoàn toàn trong tương lai.

Theo GE Vernova, dòng tuabin HA hiện diện tại 130 tổ máy đang vận hành ở 21 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tổng số giờ hoạt động thương mại của hệ thống HA trên toàn cầu đã vượt 4 triệu giờ.

Công nghệ 9HA.02 không phải lần đầu được triển khai tại Việt Nam. Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã sử dụng dòng tuabin này và bắt đầu vận hành thương mại từ đầu năm 2026. Đây là nhà máy điện LNG đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ tuabin khí dòng HA của GE Vernova.

Mới đây, GE Vernova cũng công bố sẽ cung cấp 2 tuabin khí 9HA.02 và 2 máy phát điện H78 cho Nhà máy Quảng Trạch II.

Nhà máy LNG Hải Phòng có công suất 4.800 MW

Theo thông tin trên website VinEnergo, Nhà máy điện LNG Hải Phòng được quy hoạch tại Khu công nghiệp Tân Trào, thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Dự án có tổng diện tích hơn 118 ha, công suất thiết kế 4.800 MW, gồm 6 tổ máy, mỗi tổ máy 800 MW.

Dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có công suất 1.600 MW, trong khi giai đoạn 2 bổ sung 3.200 MW. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 40.094 tỷ đồng, trong đó chi phí thiết bị được xác định ở mức 19.457 tỷ đồng.

Việc lựa chọn tuabin khí và máy phát điện của GE Vernova là bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị triển khai các thiết bị cốt lõi của dự án. Tuy nhiên, giá trị riêng của các tuabin khí 9HA.02 và máy phát điện H78 dành cho Nhà máy điện LNG Hải Phòng chưa được công bố trong thông tin hợp tác.

Với công suất thiết kế 4.800 MW, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn điện quy mô lớn cho Hải Phòng và hệ thống điện quốc gia, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ các khu công nghiệp và hoạt động sản xuất tại khu vực phía Bắc.