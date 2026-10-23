Doanh nghiệp liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo tin vui lớn

Doanh nghiệp này là chủ nhiều dự án đầu tư lớn.

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã chứng khoán VEF) là công ty con của Tập đoàn Vingroup, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Doanh nghiệp hiện là chủ đầu tư dự án Vinhomes Global Gate tại Đông Anh, Hà Nội, có quy mô hơn 261 ha và tổng vốn đầu tư gần 34.880 tỷ đồng.

Ngoài ra, VEFAC đang triển khai dự án tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và văn hóa tại số 148 Giảng Võ, Hà Nội, đồng thời sở hữu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 vừa công bố của VEFAC, công ty có doanh thu thuần đạt gần 77 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ lên tới gần 104 tỷ đồng, khiến doanh nghiệp ghi nhận lỗ gộp khoảng 27 tỷ đồng.

Trong đó, hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm mang về khoảng 64 tỷ đồng doanh thu, nhưng giá vốn tương ứng lên tới 89 tỷ đồng. Như vậy, hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp vẫn chưa tạo ra lợi nhuận gộp trong kỳ.

Bù lại, doanh thu hoạt động tài chính trong quý đạt hơn 388 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi cho vay và đầu tư. Đồng thời, chi phí tài chính giảm mạnh từ 107 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước xuống còn khoảng 5 tỷ đồng.

Theo giải trình của VEFAC, lợi nhuận quý 3 tăng chủ yếu nhờ giao dịch chuyển nhượng một số trường học trong dự án cho đối tác, mang lại khoản lãi gộp khoảng 65 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp không ghi nhận khoản thu này.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, VEFAC ghi nhận doanh thu thuần hơn 586 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 865 tỷ đồng. So với mức lợi nhuận 15.418 tỷ đồng đạt được trong cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận 9 tháng năm nay giảm khoảng 94%.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ mức nền lợi nhuận cao của năm trước, khi VEFAC ghi nhận khoản lợi nhuận lớn từ hoạt động chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate tại Đông Anh, Hà Nội.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VEFAC đạt hơn 31.905 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Đáng chú ý, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn tăng từ 4.129 tỷ đồng lên gần 12.894 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản mục này bao gồm các khoản cho đối tác doanh nghiệp vay với lãi suất 12%/năm, qua đó đóng góp vào nguồn thu tài chính của VEFAC.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ gần 579 tỷ đồng đầu năm xuống còn khoảng 41 tỷ đồng.

Tại nhóm tài sản dài hạn với 12.195 tỷ đồng, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 4.875 tỷ đồng, tập trung ở 3 dự án gồm Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ & Văn hóa 148 Giảng Võ (3.786 tỷ đồng), dự án Vinhomes Global Gate (794 tỷ đồng) và dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (272 tỷ đồng). Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư đạt 6.450 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 9 đạt hơn 24.364 tỷ đồng. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng mạnh từ 411 tỷ đồng lên hơn 8.373 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 20 lần. Đồng thời, tiền đặt cọc và hợp đồng khác liên quan đến dự án bất động sản đạt 2.070 tỷ đồng.

Dư nợ vay dài hạn tại các ngân hàng của doanh nghiệp duy trì ở mức 1.360 tỷ đồng, áp dụng lãi suất thả nổi, với thời hạn đáo hạn kéo dài từ năm 2028 - 2045. Vốn chủ sở hữu đạt 7.541 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế lên tới 5.869 tỷ đồng, trên nền vốn điều lệ 1.666 tỷ đồng.