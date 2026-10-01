Sau quyết định lịch sử, đây là tỉnh duy nhất Việt Nam lọt vào mắt xanh cả 6 ông lớn Honda, Toyota, Piaggio, BYD, Compal, Meiko

Sau sáp nhập, tỉnh duy nhất được cả 6 ông lớn trong lĩnh vực điện tử, cơ khí đầu tư nằm tại khu vực phía Bắc.

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Hiện nay, khu vực FDI giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu công nghiệp Phú Thọ. Riêng tại các khu công nghiệp hiện có 529 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 11,6 tỷ USD; nhiều tập đoàn lớn như Honda, Toyota, Piaggio, Compal, Meiko, BYD cùng hệ thống doanh nghiệp điện tử, cơ khí chính xác và các nhà cung ứng quốc tế trên địa bàn. Khu vực FDI hiện đóng góp hơn 45% tăng trưởng GRDP, khoảng 55 - 60% giá trị sản xuất công nghiệp và 70 - 75% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Từ nền tảng đó, Phú Thọ đã tập trung phát huy sức lan tỏa của khu vực FDI, chuyển lợi thế về vốn, công nghệ và mạng lưới sản xuất thành năng lực của doanh nghiệp trong nước. Tiếp tục thu hút FDI chọn lọc, gắn với chuyển giao công nghệ, R&D, phát triển nhân lực và nâng cấp nhà cung ứng trong nước; hướng tới ít nhất 20 nhà cung ứng cấp 1 và khoảng 100 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi.

Cùng với thu hút dự án mới, tỉnh coi trọng tái đầu tư, mở rộng vào R&D, chuyển giao công nghệ và các công đoạn có giá trị cao, qua đó nâng cao chất lượng FDI, bồi đắp năng lực doanh nghiệp trong nước và thúc đẩy công nghiệp phát triển theo chiều sâu, tự chủ, bền vững.

Sau hợp nhất, Phú Thọ có điều kiện tổ chức lại không gian công nghiệp theo chuỗi giá trị, kết nối các thế mạnh về ô tô, xe máy, điện tử, cơ khí, vật liệu và năng lượng. Tỉnh định hướng phát triển cụm liên kết ngành theo mô hình “một cụm ngành - ba vành đai”, từ doanh nghiệp đầu chuỗi, R&D, nhà cung ứng cấp 1 đến nhà cung ứng cấp 2, cấp 3 và sản xuất vật liệu, đầu vào.

Năng lực các cụm ngành tiếp tục được bổ sung từ các dự án mới và mở rộng đầu tư, tiêu biểu là Meiko Yên Quang với tổng vốn 500 triệu USD; BYD Việt Nam tăng thêm 479,8 triệu USD, nâng tổng vốn lên khoảng 890 triệu USD. Cùng với hệ thống doanh nghiệp và nhà cung ứng hiện hữu, các dự án này tạo thêm dư địa phát triển công nghiệp điện tử giá trị cao và các sản phẩm theo xu hướng điện hóa ô tô, xe máy như pin, hệ thống quản lý pin, thiết bị sạc, linh kiện điện - điện tử.

Để hình thành thực chất các cụm liên kết ngành, tỉnh định hướng phát triển 3 khu công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu hình thành Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ và các năng lực kỹ thuật dùng chung; tăng liên kết với các trung tâm công nghiệp phía Bắc để phát triển nhà cung ứng và tổ chức sản xuất theo chuỗi.