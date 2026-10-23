Dương Thúy Ngân SN 2004 chuyển khoản 25.990.000 đồng vào tài khoản của Trần Thị Cẩm Tú SN 1985: Công an rà soát giao dịch

Phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được 25.990.000 đồng từ người lạ, người phụ nữ ở Tây Ninh đã chủ động trình báo công an để tìm người chuyển tiền và trả lại toàn bộ số tiền.

Tháng 6/2026, chị Trần Thị Cẩm Tú (sinh năm 1985, trú tại xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được 25.990.000 đồng từ một người không quen biết. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền được chuyển nhầm, chị Tú đã chủ động đến Công an xã Cần Đước trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển tiền để hoàn trả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cần Đước nhanh chóng xác minh, xác định người chuyển nhầm số tiền trên là chị Dương Thúy Ngân (sinh năm 2004, trú tại ấp Đông Trung, xã Cần Đước). Với sự hỗ trợ của lực lượng công an, chị Tú đã trao trả đầy đủ 25.990.000 đồng cho chị Ngân.

Sau khi nhận lại tài sản, chị Ngân gửi thư cảm ơn Công an xã Cần Đước, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Ảnh Chị Trần Thị Cẩm Tú (chính giữa) trao lại tài sản cho chị Dương Thúy Ngân (bên phải) tại Công an xã Cần Đước.

Việc chị Tú chủ động trình báo và hoàn trả khoản tiền không thuộc về mình, cùng sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, ý thức tôn trọng tài sản của người khác trong cộng đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần gần dân, trách nhiệm với người dân của Công an xã Cần Đước.

Qua vụ việc, Công an xã Cần Đước khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc cần liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn xác minh, xử lý theo quy định; không tự ý sử dụng số tiền không thuộc sở hữu của mình. Người dân cũng cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc chuyển khoản nhầm để chiếm đoạt tài sản, tránh làm theo yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh được tính xác thực của sự việc.

(Theo Công an tỉnh Tây Ninh)