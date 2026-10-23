Công an xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 8 triệu, 70 triệu, 350 triệu đến 450 triệu đồng... của các trường hợp sau

Từ khoản tiền 8 triệu đồng đến 450 triệu đồng, nhiều người dân đã chủ động trình báo công an, phối hợp xác minh và hoàn trả tiền chuyển khoản nhầm cho người gửi. Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, những việc làm này góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 22/10/2026, Công an xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an xã Kiên Lương, tỉnh An Giang hỗ trợ một công dân trên địa bàn xác minh, trao trả 350 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Châu (trú tại thôn Đăk Tô 4, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ nhận được số tiền 350 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân từ tài khoản mang tên Nguyen Quoc Quy, với nội dung giao dịch “Chuyển tiền”. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, chị Châu đã chủ động liên hệ Công an xã Đăk Tô trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trao trả cho chủ sở hữu.

Công an hỗ trợ một công dân trên địa bàn xác minh, trao trả 350 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Phạm Tuấn Trung, Phó Trưởng Công an xã Đăk Tô, đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc. Qua xác minh, Công an xã xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Nguyễn Quốc Quy (sinh năm 1984, trú tại ấp Kiên Tân, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang).

Trên cơ sở thông tin xác minh, Công an xã Đăk Tô chủ động phối hợp với Công an xã Kiên Lương hướng dẫn chị Châu thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển trả toàn bộ 350 triệu đồng cho anh Quy, bảo đảm đúng người, đúng tài sản.

Nhận lại số tiền lớn tưởng chừng bị thất lạc, anh Nguyễn Quốc Quy bày tỏ sự xúc động, biết ơn trước hành động trung thực của chị Châu và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an hai địa phương. Anh Quy đã gửi thư cảm ơn chị Châu cùng lực lượng công an vì đã tận tình hỗ trợ, giúp anh nhận lại đầy đủ tài sản.

Không chỉ có trường hợp trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi còn thông tin về những vụ việc tương tự, trong đó người nhận tiền chuyển nhầm đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn trả tài sản.

Cụ thể, ngày 16/10/2026, chị Bùi Thị Thanh Vân (trú tại thôn Hòa Thọ, xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi) đến Công an xã Đình Cương trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình nhận được 450 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đình Cương cử cán bộ tiến hành xác minh, xác định số tiền trên do bà Võ Thị Như An (sinh năm 1976, trú tại xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) chuyển nhầm vào tài khoản của chị Vân. Công an xã đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ hai bên thực hiện việc trao trả đầy đủ số tiền 450 triệu đồng cho bà An, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Một trường hợp khác xảy ra trong ngày 21/10/2026, khi tài khoản ngân hàng của anh Ngô Phước Chinh, ở tổ dân phố 12, xã Phú Bài, TP Huế, hiện tạm trú tại xã Tư Nghĩa, bất ngờ nhận được 8 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Công an xã Tư Nghĩa hỗ trợ công dân nhanh chóng nhận lại tài sản chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Ngay khi phát hiện đây là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, anh Chinh đã chủ động liên hệ Công an xã Tư Nghĩa để được hỗ trợ xử lý. Công an xã nhanh chóng xác minh thông tin, tìm ra chủ tài khoản chuyển tiền nhầm là anh Trần Hiếu Hiền (trú tại thôn Thanh Huy 2, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai), sau đó phối hợp với các bên liên quan hỗ trợ hoàn trả toàn bộ số tiền.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, hành động của anh Chinh thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm đối với tài sản của người khác, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Bên cạnh những vụ việc xảy ra trong tháng 10, trước đó, vào tháng 6/2026, Công an xã Nguyễn Nghiêm cũng tiếp nhận thông tin từ Công an phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh, về trường hợp chuyển nhầm gần 70 triệu đồng vào tài khoản người lạ.

Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Qua xác minh và phối hợp vận động, Công an xã Nguyễn Nghiêm đã giúp các bên kết nối, giải quyết vụ việc. Đến ngày 21/10/2026, chị Phạm Thị Phương Nhung, trú tại thôn An Tây Điền, xã Nguyễn Nghiêm, hiện sinh sống tại Nhật Bản, đã vượt quãng đường hơn 3.870km về Việt Nam, đến phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Quảng Ngãi làm lại thẻ ngân hàng và tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận nhầm cho người chuyển.

Các vụ việc cho thấy tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm của người dân khi nhận được tiền không thuộc về mình. Đồng thời, sự chủ động tiếp nhận thông tin, xác minh và phối hợp của lực lượng công an cơ sở đã góp phần giúp các bên trao trả tài sản đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.