Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo vừa có thêm 57 triệu USD, nhưng không còn là người giàu thứ 2 Việt Nam

Tài sản trên sàn chứng khoán của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chủ yếu là giá trị cổ phần nắm giữ tại Vietjet và HDBank.

Theo cập nhật từ bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo vừa có thêm gần 57 triệu USD sau một ngày. Tuy nhiên, với khối tài sản 4,2 tỷ USD, nữ tỷ phú này không còn là người giàu thứ 2 Việt Nam. Theo tính toán của Forbes, vị trí này hiện thuộc về bà Phạm Thu Hương – Phó Chủ tịch Vingroup.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1970) là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Bà Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT Vietjet Air (mã VJC), Chủ tịch Sovico Group và Phó Chủ tịch thường trực HDBank (mã HDB). Tài sản trên sàn chứng khoán của nữ tỷ phú này chủ yếu là giá trị cổ phần nắm giữu tại Vietjet và HDBank.

Hiện tại, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang trực tiếp nắm giữ 213,9 triệu cổ phiếu HDB (tỷ lệ 4,27%) và 61,7 triệu cổ phiếu VJC (tỷ lệ 8,02%). Ngoài ra, vị nữ tỷ phú này còn gián tiếp sở hữu 2 cổ phiếu trên thông qua các công ty liên quan như Sovico, Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny…

Trên sàn chứng khoán, Vietjet và HDBank đều là các đại diện trong nhóm tỷ USD vốn hóa. Tính đến hết ngày 23/10, vốn hóa thị trường của HDBank ở mức gần 147.000 tỷ đồng trong khi con số này với Vietjet là xấp xỉ 100.000 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 22/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch tại Copenhagen, Vietjet và Satair, công ty thuộc tập đoàn sản xuất máy bay Airbus, đã trao Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác phát triển chuỗi cung ứng hàng không tại Việt Nam. Hai bên sẽ nghiên cứu mở rộng hợp tác trong lĩnh vực cung ứng linh kiện, quản lý vật tư, bảo dưỡng tàu bay và logistics hàng không.

Trước đó vào ngày 12/10, Collins Aerospace, công ty thành viên của tập đoàn RTX (Mỹ), thông báo mở rộng hợp đồng với hãng hàng không Vietjet, bổ sung 44 máy bay thuộc dòng Airbus A320neo sử dụng động cơ GTF vào chương trình hỗ trợ kỹ thuật và bảo dưỡng FlightSense.

Theo thỏa thuận, Vietjet sẽ sử dụng FlightSense để phân tích dữ liệu vận hành máy bay, từ đó dự báo nhu cầu bảo dưỡng và lên kế hoạch sửa chữa phù hợp. Hệ thống cũng hỗ trợ bảo đảm nguồn cung linh kiện, giảm thời gian máy bay phải nằm đất và giúp hãng chủ động hơn trong việc dự toán chi phí.

Với HDBank, ngân hàng đã phân phối thành công lần lượt hơn 1,25 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức và hơn 250 triệu cổ phiếu để phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau hoàn tất 2 đợt phát hành, tổng số lượng lưu hành của HDBank tăng từ hơn 5 tỷ cổ phiếu lên hơn 6,5 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 65.000 tỷ đồng.

Ngoài 2 phương án trên, HDBank còn trình cổ đông kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán riêng lẻ sẽ do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước thời điểm HĐQT thông qua việc triển khai, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách theo BCTC hợp nhất soát xét hoặc kiểm toán tại ngày 30/06/2026. Nếu hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ này, vốn điều lệ HDBank sẽ tăng lên hơn 72.000 tỷ đồng.