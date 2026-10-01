Việt Nam đang xây siêu sân vận động lớn nhất hành tinh, quy mô gấp 3,3 lần Mỹ Đình: Có mái che đóng mở tự động, dự kiến hoàn thành vào 2027

Hàng chục nghìn tấn thép, hệ thống trụ nâng mái cao gần 80 m cùng hàng loạt thiết bị siêu trường, siêu trọng đang được huy động để thi công sân vận động quy mô chưa từng có tại Việt Nam.

Sân vận động VinFast – Trống Đồng là hạng mục trung tâm của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, được khởi công ngày 19/12/2025. Công trình có diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Với quy mô này, sân VinFast – Trống Đồng lớn gấp khoảng 3,36 lần sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi có sức chứa công bố khoảng 40.192 chỗ. Sức chứa thiết kế 135.000 chỗ cũng vượt sân Narendra Modi tại Ahmedabad, Ấn Độ – sân cricket có sức chứa khoảng 132.000 người, hiện được xem là sân vận động lớn nhất thế giới.

Sân được thiết kế theo hình khối lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, kết hợp hệ mái che đóng mở tự động. Không chỉ phục vụ các trận bóng đá, công trình còn hướng tới tổ chức những sự kiện văn hóa, biểu diễn âm nhạc và chương trình quốc tế quy mô lớn.

Một trong những hạng mục đáng chú ý nhất của sân vận động VinFast – Trống Đồng là hệ mái thép có khối lượng khoảng 40.000 tấn. Để lắp dựng hệ mái khổng lồ, công trường sử dụng hệ thống trụ giàn kích thủy lực cao gần 80 m, hỗ trợ nâng các mô-đun thép từ mặt đất lên vị trí lắp đặt. Các cần cẩu siêu trường, siêu trọng có sức nâng 1.800 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn cũng được huy động phục vụ quá trình thi công.

Mái sân vận động được thiết kế đóng mở tự động, cho phép công trình thích ứng với nhiều loại hình sự kiện. Đây cũng là một trong những điểm nhấn công nghệ của dự án, bên cạnh định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp công nghệ xanh trong vận hành.

Ở phần nền móng, dự án đã hoàn thành 902 cọc khoan nhồi và 157 cọc thí nghiệm theo báo cáo tiến độ trong tháng 10/2026. Bốn khán đài A, B, C và D được triển khai đồng thời nhằm rút ngắn thời gian thi công.

Theo cập nhật trong tháng 10/2026, công trường đang tập trung hoàn thiện kết cấu các khán đài, hệ trụ nâng mái và chuẩn bị cho công đoạn lắp dựng kết cấu thép. Khoảng 16.000 công nhân được huy động tại sân vận động và các hạng mục phụ trợ; lực lượng trên toàn khu phức hợp thể thao được một số nguồn tin đề cập ở mức gần 20.000 người.

Theo kế hoạch, phần kết cấu bê tông cốt thép dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Sau đó, dự án tiếp tục triển khai mái vòm, hệ thống cơ điện, mặt sân và các hạng mục hoàn thiện để hướng tới mốc tháng 7/2027.

Bao quanh sân vận động VinFast – Trống Đồng là hệ sinh thái thể thao, văn hóa và giải trí thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, có quy mô hơn 400 ha. Dự án được định hướng phát triển thành tổ hợp thể thao đa năng, phục vụ các giải đấu chuyên nghiệp, sự kiện quốc tế và nhu cầu luyện tập của cộng đồng.

Trong hệ thống này, sân vận động Olympic sức chứa 40.000 chỗ được thiết kế phục vụ các giải điền kinh quốc tế cùng những sự kiện thể thao, văn hóa lớn. Hanoi Sport Arena có sức chứa 12.000 chỗ, hướng tới tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, lễ hội và chương trình giải trí quy mô lớn.

Cung thể thao dưới nước Aquatic Center được quy hoạch với 10.000 chỗ, phục vụ các môn bơi và thể thao dưới nước theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Trong khi đó, nhà thi đấu xe đạp lòng chảo có sức chứa dự kiến 4.000–5.000 chỗ, dành cho các giải đua xe đạp trong nhà.

Bên cạnh những công trình phục vụ thể thao thành tích cao, tổ hợp còn dành không gian cho các bộ môn có sức hút với đông đảo người chơi. Đáng chú ý là hai sân golf 18 hố, hệ thống công viên tennis, pickleball và padel rộng hơn 40 ha với khoảng 300 sân, cùng mạng lưới đường đạp xe được thiết kế với nhiều dạng địa hình và độ dốc.

Hệ sinh thái này được định hướng phục vụ đồng thời vận động viên chuyên nghiệp, người dân và du khách. Các công trình thể thao được kết nối với hệ thống tiện ích gồm khách sạn, trung tâm mua sắm, bệnh viện, công viên, làng văn hóa – ẩm thực và nhà hát, tạo thành một điểm đến kết hợp thi đấu, nghỉ dưỡng và giải trí.

Theo kế hoạch công bố, Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào tháng 8/2027, hướng tới khả năng đăng cai những sự kiện thể thao quốc tế lớn như ASIAD, FIFA World Cup và Olympic, cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô quốc tế.