Hơn 2 tuần nữa, Việt Nam sẽ có thêm một TTTM AEON đi vào hoạt động: Rộng 130.000 m2, tạo việc làm cho khoảng 3.700 người

Theo kế hoạch, trung tâm thương mại (TTTM) Aeon Mall này sẽ chính thức mở cửa, đón những khách hàng đầu tiên vào ngày 11/11/2026.

Khởi công từ tháng 2/2025, trung tâm thương mại AEON Hạ Long dự kiến mở cửa đón khách từ ngày 11/11/2026, khai trương chính thức dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 14/11.

AEON MALL Hạ Long tọa lạc tại số 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm thương mại có diện tích khu đất khoảng 91.000 m², diện tích mặt sàn khoảng 130.000 m² và diện tích cho thuê khoảng 54.000 m². Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng với quy mô 4 tầng nổi và một tầng hầm, kết hợp nhiều không gian mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí. Công trình dự kiến bố trí khoảng 1.500 chỗ đỗ ô tô và 6.500 chỗ đỗ xe máy.

Đáng chú ý, trung tâm thương mại sẽ quy tụ khoảng 140 cửa hàng chuyên dụng, với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu như UNIQLO, MUJI, Galaxy Cinema, Kohnan và Fahasa. Trong đó, hơn 50% thương hiệu dự kiến lần đầu tiên có mặt tại khu vực.

Đây được xem là một trong những điểm nhấn của dự án, giúp người dân địa phương và du khách có thêm lựa chọn về mua sắm, ẩm thực và giải trí.

Phối cảnh AEON MALL Hạ Long (Ảnh: AEON MALL Việt Nam)

Không gian bên trong trung tâm thương mại cũng được thiết kế theo hướng kết hợp phong cách sống hiện đại với những giá trị đặc trưng của vùng di sản. Các khu vực như Sunken Garden và Forest Market được phát triển thành những không gian trải nghiệm, giao lưu và tổ chức hoạt động cộng đồng.

Bên cạnh đó, HO HO Hall được giới thiệu là khu vực ẩm thực theo mô hình kết hợp ăn uống và giải trí. Không gian này lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long, quy tụ nhiều phong cách ẩm thực khác nhau, trong đó có món ăn Việt Nam, Nhật Bản và Thái Lan.

Với định hướng này, trung tâm thương mại không chỉ phục vụ hoạt động mua sắm mà còn hướng tới trở thành địa điểm vui chơi, trải nghiệm dành cho các gia đình và khách du lịch.

Để chuẩn bị đưa dự án vào vận hành, AEON MALL Việt Nam đang triển khai các hạng mục cuối cùng và xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chào mừng. Trong đó, lễ trồng cây tại dự án đã diễn ra vào ngày 10/10/2026, với sự tham dự của lãnh đạo địa phương và đại diện doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, AEON MALL Hạ Long sẽ tạo khoảng 3.700 cơ hội việc làm cho người lao động, trong đó riêng siêu thị AEON Hạ Long có khoảng 400 người.