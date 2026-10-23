Một người phụ nữ Việt vừa có thêm hơn 4.000 tỷ đồng

Vị nữ doanh nhân này hiện có khối tài sản lên đến 4,1 tỷ USD.

Tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup, tiếp tục tăng mạnh trong ngày 22/10 khi cổ phiếu Vingroup nối dài đà bứt phá trên thị trường chứng khoán.

Theo cập nhật của Forbes, khối tài sản của bà Phạm Thu Hương hiện đạt khoảng 4,1 tỷ USD, tăng thêm gần 160 triệu USD (~4.150 tỷ đồng), tương đương 4,05% chỉ trong một ngày. Đáng chú ý, bà Hương hiện đứng thứ 1.035 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes.

Đồng thời, bà Hương cũng là người giàu thứ 3 Việt Nam, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Vietjet).

Đằng sau khối tài sản hơn 4 tỷ USD là một nữ doanh nhân khá kín tiếng, gắn bó với ông Phạm Nhật Vượng từ những ngày đầu khởi nghiệp tại Đông Âu.

Bà Hương theo học tại Đại học Tổng hợp Kiev, Ukraine, chuyên ngành Luật quốc tế. Đây cũng là giai đoạn bà gặp chồng là ông Phạm Nhật Vượng (tỷ phú giàu nhất Việt Nam, theo Forbes) khi cả hai đang học tập tại Đông Âu. Sau khi tốt nghiệp, bà ở lại cùng ông Vượng để xây dựng sự nghiệp kinh doanh tại Đông Âu.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của bà Hương đến khi nhóm doanh nghiệp Technocom chuyển trọng tâm hoạt động về Việt Nam và hình thành hệ sinh thái sau này trở thành Vingroup. Năm 2011, bà Hương được bầu vào HĐQT Vingroup và giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT từ đó đến nay. Năm 2020, bà Hương cùng ông Vượng tham gia sáng lập Quỹ VinFuture.

Bà Hương là một nữ doanh nhân khá kín tiếng. Bà rất hiếm khi lộ diện trước truyền thông và gần như chỉ xuất hiện tại lễ trao giải VinFuture hàng năm cùng ông Vượng. Tuy nhiên, với việc Vingroup đang không ngừng mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động, hiện diện của bà Hương trên thương trường có thể sẽ nhiều hơn.

Đà gia tăng tài sản diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục có một phiên giao dịch tích cực. Kết thúc phiên 22/10, VIC tăng hơn 4% lên 232.900 đồng/cp, đánh dấu phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp. Trước đó, VIC còn tăng kịch trần trong ngày 21/10.

Từ đầu năm 2026, cổ phiếu VIC đã tăng gần 40% và hiện đang ở gần vùng đỉnh lịch sử. Vốn hóa thị trường của Vingroup tương ứng đạt 1,8 triệu tỷ đồng, vững vàng ở vị trí số 1 sàn chứng khoán Việt Nam. Tập đoàn do vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Phạm Thu Hương sáng lập cũng là cái tên đầu tiên chạm ngưỡng 2 triệu tỷ vốn hóa hồi đầu tháng 9.

Theo Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện đạt khoảng 36,2 tỷ USD, tăng thêm khoảng 1,2 tỷ USD, tương đương 3,53% trong ngày. Với mức tăng này, Chủ tịch Vingroup tiếp tục đứng đầu danh sách những tỷ phú có tài sản tăng mạnh nhất thế giới trong ngày, xếp trên Stephen Schwarzman và Warren Buffett.