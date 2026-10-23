Siêu nút giao gần 2.400 tỷ vượt đại lộ rộng nhất Việt Nam với 16 làn xe đang dần thành hình: Có hầm chui 4 làn dài gần 1km, ngay sát đại đô thị của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Sau đợt kiểm tra thực địa ngày 21/10, dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long được ghi nhận đã bàn giao 99,8% mặt bằng, nhưng khối lượng thi công mới đạt khoảng 38%.

Hầm chui 4 làn xe dài gần 1km, 4 cầu nhánh tuabin

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội tại buổi kiểm tra ngày 21/10, dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long có tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Công trình được thiết kế theo dạng nút giao khác mức, kết hợp hầm chui trực thông với các nhánh cầu tuabin nhằm phân tách các hướng phương tiện qua khu vực giao cắt giữa 2 tuyến đường.

Phối cảnh dự án.

Hạng mục hầm chui trực thông được bố trí theo hướng Lê Trọng Tấn đi Quốc lộ 32, có 4 làn xe với tổng chiều dài 975m. Trong đó, đoạn hầm kín đi dưới Đại lộ Thăng Long dài 150m; hai phía bố trí các đoạn hầm hở dài 157,5m mỗi bên, kết hợp hệ thống tường chắn.

Bên cạnh hầm chui, dự án có 4 cầu nhánh dạng tuabin bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, với tổng chiều dài khoảng 2.357m. Mỗi cầu rộng 8,8m, bố trí 2 làn xe. Hệ thống tường chắn bê tông cốt thép của dự án có tổng chiều dài hơn 600m.

Phương án tổ chức giao thông nhiều tầng cho phép các hướng đi thẳng và rẽ được phân luồng qua hệ thống hầm, cầu nhánh thay vì tập trung giao cắt trên cùng một mặt bằng. Khi hoàn thành, nút giao sẽ tăng khả năng kết nối giữa Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long và các tuyến đường liên quan ở phía Tây Hà Nội.

Còn hơn 340m² mặt bằng chưa bàn giao, thi công đạt khoảng 38%

Tại buổi kiểm tra ngày 21/10, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã đạt 99,8%, với 195.673,6m² được bàn giao trên tổng diện tích 196.016,5m² cần giải phóng.

Hình ảnh mới nhất về dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Phần diện tích còn lại là 342,9m², thuộc địa bàn phường Tây Mỗ. Ban Quản lý dự án đề nghị địa phương phối hợp hoàn tất giải phóng mặt bằng và bàn giao phần diện tích này trong tháng 10/2026 để không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trong khi đó, khối lượng thi công cơ bản của toàn dự án mới đạt khoảng 38%. Một số hạng mục kết cấu chính đã đạt tỷ lệ cao hơn mức bình quân. Cụ thể, nhà thầu đã thi công 293/310 cọc khoan nhồi đường kính 1.000mm, tương đương 95%; hoàn thành toàn bộ 28/28 cọc khoan nhồi đường kính 1.500mm.

Đối với kết cấu cầu, số bệ trụ đã thi công đạt 68/80, tương đương 85%; phần thân trụ đạt 67/80, tương đương khoảng 84%.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để chủ đầu tư và nhà thầu huy động nguồn lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", bù tiến độ và phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch được phê duyệt.

Nằm trong khu vực phát triển đô thị phía Tây Hà Nội

Nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long nằm trong khu vực phía Tây Hà Nội, nơi nhiều tuyến giao thông kết nối với các khu đô thị và khu vực phát triển mới của thành phố.

Khi nút giao này hoàn thiện sẽ cải thiện khả năng kết nối cho nhiều khu đô thị phía Tây Hà Nội như Vườn Cam, An Lạc Green Symphony, Vân Canh, Nam An Khánh, Geleximco và Vinhomes Smart City.

Đáng chú ý, công trình nằm gần khu đô thị Vinhomes Smart City do Vingroup phát triển tại khu vực Tây Mỗ, Đại Mỗ. Khu đô thị này có quy mô khoảng 280ha, được quy hoạch với các khu nhà ở, công viên và hệ thống tiện ích đô thị.

Đại lộ Thăng Long là trục giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Tây thành phố. Trong khi đó, Vành đai 3,5 được quy hoạch nhằm tăng khả năng kết nối giữa các khu vực đô thị và các tuyến giao thông hướng tâm.

Khi nút giao được hoàn thành, việc phân tách các hướng lưu thông bằng hầm chui và cầu nhánh được kỳ vọng cải thiện năng lực thông hành tại điểm giao giữa 2 tuyến đường, đồng thời bổ sung kết nối cho khu vực Tây Mỗ và các khu đô thị lân cận.