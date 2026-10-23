Dự báo thời tiết ngày 23/10: Miền Bắc trời nắng, miền Nam mưa rào

Ngày 23/10, thời tiết ở hầu khắp cả nước có trạng thái tốt, trong đó, miền Bắc tăng nhiệt nhẹ, ngày nắng, miền Nam có mưa rào và dông.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 23/10/2026

Áp cao lục địa được tăng cường yếu trong ngày 21/10 đã suy yếu nhanh nên trong ngày 23/10, hầu hết các khu vực trên cả nước đều có trạng thái thời tiết tốt, ít mưa, ngày trời nắng . Riêng khu vực Tây Nam Bộ, chiều vẫn có những cơn mưa rải rác.

Nền nhiệt trên cả nước cũng khá tương đồng. Đêm và sáng trời dịu mát với nền nhiệt độ dao động 23-26°C, trưa chiều nền nhiệt tăng lên, dao động 32-34°C. Trong đó, nhiệt độ tại miền Bắc tăng so với ngày hôm trước, có nơi lên tới 35°C.

Ngày 23/10, miền Bắc trời nắng. (Ảnh minh hoạ)

Hà Nội có lúc mưa rào và dông, tập trung lúc chiều tối và đêm, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C, cao nhất 32-34°C.

Trên biển, ngày 23/10, phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9, trong đó, vùng biển phía Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh. Sóng cao 3-5m, vùng biển phía Đông Bắc 4-6m.

Vùng biển từ Vĩnh Long đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Đêm 23/10 và ngày 24/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông cấp 2, trong đó, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 23/10/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.