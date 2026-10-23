Sang năm 2027, tất cả người dân đang dùng VNeID cần tích hợp các loại tài khoản sau để không lỡ quyền lợi

Những loại tài khoản người dân nên tích hợp vào VNeID cụ thể là gì?

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, cơ quan này đã ban hành Kế hoạch số 4146/KH-BHXH ngày 14/10/2026 về triển khai sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID trong chi trả các chế độ BHXH và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Đây là bước đi nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp nhận các khoản tiền theo chính sách an sinh xã hội, đồng thời tăng cường ứng dụng dữ liệu số trong quản lý, giải quyết và chi trả chế độ.

Theo kế hoạch, trong tháng 10/2026, BHXH Việt Nam tập trung hoàn thiện các hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng phương án kết nối, tích hợp và trao đổi dữ liệu giữa hệ thống BHXH với hệ thống định danh điện tử. Sang tháng 11 và 12/2026, các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn, chuẩn bị hạ tầng và kết nối hệ thống theo phương án thống nhất.

Đáng chú ý, từ năm 2027, việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID sẽ được tổ chức thực hiện theo quy định và lộ trình triển khai.

Thay đổi này liên quan trực tiếp đến những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, người lao động phát sinh quyền hưởng các chế độ bảo hiểm và người nhận trợ cấp thất nghiệp.

BHXH Việt Nam cho biết quá trình triển khai phải bảo đảm thông tin thống nhất giữa người hưởng chế độ, người được ủy quyền nhận chế độ và tài khoản hưởng an sinh xã hội. Việc chuyển đổi phương thức chi trả cũng không được làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Ba loại tài khoản người dân có thể tích hợp trên VNeID

Liên quan đến phương thức nhận tiền mới, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.

Theo quy định, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên ứng dụng VNeID, cho phép người dân tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, lương hưu, chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác.

Như vậy, có ba loại tài khoản người dân có thể lựa chọn tích hợp trên VNeID để phục vụ việc nhận tiền an sinh xã hội.

Trong đó, loại thứ nhất là tài khoản thanh toán, phổ biến nhất là tài khoản ngân hàng đứng tên người thụ hưởng. Với những người đã có tài khoản ngân hàng, việc tích hợp giúp kết nối thông tin nhận tiền với danh tính điện tử trên VNeID.

Loại thứ hai là ví điện tử, cho phép người dân sử dụng phương tiện thanh toán điện tử phù hợp để tiếp nhận các khoản chi trả theo quy định.

Loại thứ ba là tài khoản tiền di động (Mobile Money), một phương tiện thanh toán sử dụng tài khoản tiền di động theo quy định pháp luật.

Điểm đáng lưu ý là người dân không phải tích hợp đồng thời cả ba loại tài khoản trên. Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, mỗi cá nhân chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ để hưởng an sinh xã hội. Thông tin tài khoản được tích hợp phải trùng khớp với thông tin trên tài khoản định danh điện tử.

Ngoài ra, cần hiểu rằng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID không phải là tài khoản ngân hàng độc lập. Ứng dụng VNeID đóng vai trò nền tảng định danh, kết nối thông tin người thụ hưởng với phương tiện nhận tiền đã đăng ký.

Cách tích hợp tài khoản và những lưu ý để không ảnh hưởng quyền lợi

Theo hướng dẫn được BHXH Việt Nam công bố ngày 12/3/2026, người dân đã có tài khoản ngân hàng và tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 có thể thực hiện tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội ngay trên ứng dụng.

Trước tiên, người dùng đăng nhập VNeID, tìm đến mục "An sinh xã hội", sau đó chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" và nhập số tài khoản ngân hàng của mình.

Tiếp theo, hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu bảo mật VNeID gồm 6 chữ số. Người dùng cần điền đầy đủ thông tin cá nhân, tích chọn đồng ý với nội dung chia sẻ dữ liệu và nhấn "Tiếp tục".

Sau khi hoàn thành các bước theo hướng dẫn trên màn hình, người dân chọn "Gửi thông tin". Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

Đây là quy trình tích hợp tài khoản ngân hàng đã được BHXH Việt Nam hướng dẫn. Đối với các phương tiện thanh toán khác, người dân cần thực hiện theo hướng dẫn tương ứng khi được triển khai.

Một vấn đề được nhiều người quan tâm là nếu chưa tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID thì có bị dừng nhận lương hưu, trợ cấp hay không.

Về nội dung này, BHXH Việt Nam khẳng định đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện nhận tiền qua tài khoản hưởng an sinh xã hội, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục thực hiện phương thức chi trả phù hợp theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi của người hưởng.

Điều này đồng nghĩa với việc chưa tích hợp tài khoản trên VNeID không khiến người dân mặc nhiên mất quyền hưởng BHXH, BHTN. Việc nhận chế độ vẫn phải căn cứ vào điều kiện hưởng theo pháp luật hiện hành, còn tài khoản an sinh xã hội là phương thức hỗ trợ tiếp nhận tiền.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc cập nhật, tích hợp tài khoản. Trong thông tin cảnh báo ngày 13/10/2026, BHXH Việt Nam cho biết đã xuất hiện tình trạng đối tượng mạo danh cán bộ BHXH, công an để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Do đó, khi thực hiện tích hợp, người dân nên sử dụng ứng dụng VNeID chính thức, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người lạ hoặc làm theo những đường liên kết không rõ nguồn gốc.

Việc chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin tài khoản từ sớm sẽ giúp người dân thuận tiện hơn khi phương thức chi trả mới được triển khai trong năm 2027, đồng thời bảo đảm việc tiếp nhận các chế độ an sinh xã hội an toàn, đúng quy định.