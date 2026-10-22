Tất cả người dùng VNeID chú ý, công an thông báo quy định đã có hiệu lực

Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo đến tất cả người dân những điểm cần lưu ý trên tài khoản VNeID từ ngày 28/9/2026.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 22/10/2026 cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 320/2026/NĐ-CP, ngày 13/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, chính thức có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.

Theo đó, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP được ban hành là bước chuyển từ mô hình "Chính phủ điện tử dựa trên hồ sơ, giấy tờ" sang mô hình "Quản trị số dựa trên dữ liệu và danh tính số". Giá trị của Nghị định không nằm ở việc thêm một số tính năng cho VNeID mà ở việc thay đổi cách Nhà nước xác định, xác thực và phục vụ một chủ thể pháp lý trên môi trường điện tử.

Đặc biệt, nguyên tắc "không yêu cầu nộp/xuất trình giấy tờ đã được tích hợp" là một trong những thay đổi thực tế nhất, cải cách thủ tục hành chính cho nhân dân khi Nhà nước đủ dữ liệu để tự kiểm tra thông tin. Trong đó, có nội dung mới đáng chú ý:

Cụ thể, tại điểm b, khoản 1, Điều 8 có nêu rõ: "Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi số thuê bao di động công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ."

Từ ngày 28/9/2026, một số tài khoản VNeID có thể bị hệ thống khoá tự động; đáng chú ý nhất là những người đã thay đổi số điện thoại, sử dụng sim người khác đứng tên hoặc số điện thoại dùng đăng ký VNeID đã thay đổi nhưng số mới không chính chủ.

Ví dụ: Nguyễn Văn B, đủ 14 tuổi làm định danh điện tử mức độ 2, bằng sim chính chủ của bố hoặc mẹ. Sau này, nếu không đổi sim hoặc thông tin chủ thuê bao sẽ bị khoá. Khi Nguyễn Văn B đủ 18 tuổi, không muốn dùng sim của bố hoặc mẹ nên anh B tự đi mua một sim khác để đổi số đăng ký với VNeID nhưng sim này không chính chủ thì trường hợp này VNeID của B có thể bị hệ thống tự động khoá.

Cách kiểm tra số điện thoại đang liên kết với VNeID

Vậy muốn biết số điện thoại nào đang liên kết với VNeID của mình làm thế nào? Công an Quảng Ninh hướng dẫn người dân có thể kiểm tra bằng cách sau: Mở ứng dụng VNEID -> Chọn mục Ví giấy tờ -> Tìm và chọn mục Số điện thoại (kiểm tra thông tin số đang hiển thị có đúng là số đang sử dụng hay không? Thông tin thuê bao có chính xác không?)

Quy định mới không đồng nghĩa với việc người dân thay đổi số điện thoại đều bị khoá tài khoản. Khi công dân đăng ký VNeID bằng một số điện thoại chính chủ, hệ thống có cơ sở xác định người đó đang sử dụng tài khoản định danh và người đứng tên thuê bao là cùng một chủ thể.

Công an thành phố Quảng Ninh lưu ý nếu phát hiện thông tin số điện thoại không chính chủ hoặc thông tin chưa đúng, người dân cần chủ động liên hệ với nhà mạng để kiểm tra và chuẩn hoá thông tin thuê bao; cập nhật số điện thoại chính chủ, đừng chờ đến khi tài khoản bị khoá mới xử lý.

Ảnh tạo bởi AI

Các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ hiển thị thông báo, công dân nhấn Truy cập chức năng.

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị)

Bước 3: Nhấn Số điện thoại

Bước 4: Chọn yêu cầu tích hợp

- Nhấn vào yêu cầu để xem chi tiết thông tin

Bước 5.1:

Xác nhận tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Đang sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 5.2

Xác nhận không tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Không sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 6

Xác nhận tích hợp thành công

- Nhấn Quay lại để điều hướng về màn Xác nhận tích hợp thông tin

Màn hình sau khi xác nhận thông tin

Các bước xem các số điện thoại đã xác nhận sử dụng: Ví giấy tờ - Số điện thoại

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ tài khoản định danh điện tử mức 2 nhấn Ví giấy tờ

Bước 2: Nhấn Số điện thoại

Bước 3: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị)

Bước 4: Danh sách số điện thoại đã tích hợp