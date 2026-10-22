Nóng: Booking.com bị điều tra vì để khách hàng đối mặt với làn sóng lừa đảo

Nền tảng này bị điều tra vì nghi ngờ chưa ngăn chặn tin đăng giả mạo và các vụ lừa đảo khách đặt phòng.

Ủy ban châu Âu mở cuộc điều tra đối với Booking.com, nghi ngờ nền tảng đặt phòng trực tuyến này chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng trước các tin đăng giả mạo và hành vi lừa đảo. Cơ quan quản lý EU đánh giá cách xử lý vấn đề của doanh nghiệp là “hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn”.

Ủy ban châu Âu, cơ quan giám sát hoạt động của các doanh nghiệp công nghệ lớn tại Liên minh châu Âu (EU), cho biết Booking.com có thể đã vi phạm Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) khi chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn các tin đăng gian lận và những vụ lừa đảo giả mạo danh tính.

Theo một quan chức EU, Booking.com có nghĩa vụ đánh giá rủi ro và triển khai các biện pháp phòng ngừa gian lận theo quy định của DSA. Dù nền tảng đã thực hiện một số biện pháp, cơ quan này cho rằng doanh nghiệp vẫn có thể xây dựng các hệ thống kiểm soát chặt chẽ hơn để bảo vệ người dùng.

Ngoài vấn đề gian lận, Ủy ban châu Âu cũng sẽ xem xét liệu Booking.com có tuân thủ các quy định về minh bạch quảng cáo hay không. Trọng tâm là việc nền tảng có thông báo rõ ràng cho người dùng rằng một số cơ sở lưu trú trả phí để được hiển thị nổi bật hơn trên trang web hay không.

Theo DSA, các nền tảng vi phạm quy định có thể đối mặt với mức phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu hằng năm. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu nhấn mạnh việc mở cuộc điều tra không đồng nghĩa với việc Booking.com đã bị xác định vi phạm.

Booking.com, có trụ sở tại Amsterdam (Hà Lan) và công bố sở hữu khoảng 28 triệu danh sách chỗ nghỉ, cho biết đang tích cực hợp tác với cơ quan quản lý. Đại diện công ty khẳng định an ninh, niềm tin và bảo vệ thông tin cá nhân là những ưu tiên hàng đầu, đồng thời cam kết phối hợp với chính phủ, cơ quan quản lý, lực lượng thực thi pháp luật và các đối tác trong ngành để chống tội phạm mạng, gian lận trực tuyến.

Những lỗ hổng bảo mật bị phanh phui

Cuộc điều tra diễn ra sau khi tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Which? của Anh phát hiện những lỗ hổng bảo mật trên Booking.com. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng nền tảng này để tạo một tin đăng giả về dịch vụ lưu trú tại số 10 phố Downing, địa chỉ Văn phòng Thủ tướng Anh, đồng thời thiết lập khả năng nhận thanh toán.

Các quan chức EU đang xem xét những vụ việc tương tự, trong đó khách hàng tin rằng mình đã đặt phòng thành công nhưng chỉ phát hiện cơ sở lưu trú không tồn tại hoặc tin đăng là giả mạo khi đến nơi.

Một hình thức lừa đảo khác cũng nằm trong diện điều tra là hành vi giả danh cơ sở lưu trú để yêu cầu khách thanh toán. Trong các vụ việc này, tội phạm sử dụng dữ liệu bị đánh cắp để mạo danh chủ nhà hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó liên hệ với khách qua WhatsApp, thậm chí thông qua chính hệ thống của Booking.com, nhằm yêu cầu chuyển tiền để xác nhận đặt phòng.

Một số vụ việc được Guardian Money ghi nhận trong năm 2025 khiến nạn nhân thiệt hại hàng trăm bảng Anh. EU đang đánh giá liệu Booking.com có triển khai đầy đủ các biện pháp bảo vệ dữ liệu và ngăn chặn hành vi lợi dụng thông tin người dùng hay không.

Theo hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Hà Lan Consumentenbond, tổ chức này nhận được 200 báo cáo về các vụ lừa đảo liên quan đến Booking.com trong năm 2025, với tổng thiệt hại khoảng 65.000 euro. Con số này tăng đáng kể so với 89 báo cáo, tương ứng 25.000 euro, trong năm trước đó.

Consumentenbond nhận định số liệu được ghi nhận có thể chỉ phản ánh một phần thực tế, bởi nhiều nạn nhân không trình báo với bộ phận hỗ trợ chống gian lận.

Năm 2024, Booking.com từng nói với BBC rằng số vụ lừa đảo trên nền tảng đã tăng từ 500% đến 900% trong 18 tháng trước đó. Theo doanh nghiệp, sự phát triển của các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh giúp tội phạm tạo email giả mạo và đường dẫn đặt phòng trực tuyến có hình thức ngày càng giống thật.

EU yêu cầu nền tảng đặt phòng thực hiện trách nhiệm

Agustín Reyna, Tổng giám đốc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng châu Âu BEUC, hoan nghênh cuộc điều tra của Ủy ban châu Âu, đồng thời cho rằng đây là vấn đề mang tính hệ thống và cần được xử lý nghiêm túc.

Henna Virkkunen, quan chức phụ trách chính sách công nghệ của Ủy ban châu Âu, nhấn mạnh người dân châu Âu cần có thể đặt kỳ nghỉ mà không phải lo ngại nguy cơ bị lừa đảo.

Theo bà, DSA đã quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng trong việc xử lý những rủi ro này. Vì vậy, EU cần bảo đảm những nền tảng đặt phòng hàng đầu tại châu Âu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ người tiêu dùng.

Theo The Guardian