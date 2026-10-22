Trên tay sớm iPhone Duo trước ngày mở bán tại Việt Nam
Trước ngày mở bán 23/10, trải nghiệm thực tế sớm iPhone Duo đã hé lộ nhiều điểm đáng chú ý về thiết kế, màn hình và cách Apple tối ưu phần mềm cho smartphone màn hình gập.
Sau gần một thập kỷ xuất hiện dưới dạng tin đồn kể từ năm 2017, iPhone Duo cuối cùng đã trở thành sản phẩm thực tế. Trước thời điểm chính thức lên kệ tại Việt Nam, việc trực tiếp trải nghiệm thiết bị mang đến cái nhìn rõ hơn về cách Apple tiếp cận thị trường điện thoại gập, vốn đã có sự hiện diện của nhiều thương hiệu Android.
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