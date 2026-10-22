Trên tay sớm iPhone Duo trước ngày mở bán tại Việt Nam

Trước ngày mở bán 23/10, trải nghiệm thực tế sớm iPhone Duo đã hé lộ nhiều điểm đáng chú ý về thiết kế, màn hình và cách Apple tối ưu phần mềm cho smartphone màn hình gập.

Sau gần một thập kỷ xuất hiện dưới dạng tin đồn kể từ năm 2017, iPhone Duo cuối cùng đã trở thành sản phẩm thực tế. Trước thời điểm chính thức lên kệ tại Việt Nam, việc trực tiếp trải nghiệm thiết bị mang đến cái nhìn rõ hơn về cách Apple tiếp cận thị trường điện thoại gập, vốn đã có sự hiện diện của nhiều thương hiệu Android.

Một trong những chi tiết gây chú ý ngay khi cầm máy là bề mặt màn hình bên trong. Thay vì lớp kính bóng thường thấy trên smartphone, màn hình iPhone Duo được hoàn thiện dạng nhám mờ, giúp hạn chế phản chiếu ánh sáng từ môi trường xung quanh

Nếp gấp trên màn hình trong gần như không thể nhận ra bằng mắt thường và khó cảm nhận khi vuốt tay. Bản lề cho cảm giác chắc chắn khi đóng mở, trong khi thiết bị hỗ trợ kháng bụi, nước chuẩn IP68

Khi gập lại, iPhone Duo sở hữu màn hình ngoài 5,4 inch với tỷ lệ khung hình 1,4:1. Thiết kế bè ngang gợi liên tưởng đến một cuốn hộ chiếu, tạo cảm giác cầm nắm khác biệt so với smartphone dạng thanh thông thường

Khi mở máy, màn hình 7,6 inch mang đến không gian hiển thị rộng rãi hơn để đọc văn bản, xem video hoặc sử dụng hai ứng dụng cùng lúc. Thiết kế này giúp thiết bị linh hoạt hơn trong cả nhu cầu giải trí lẫn công việc

Khi người dùng đóng hoặc mở máy, giao diện chuyển tiếp nội dung giữa hai màn hình bằng hiệu ứng mềm mại. Cách xử lý này giúp trải nghiệm liền mạch hơn, thay vì chỉ đơn thuần tắt màn hình này rồi bật màn hình còn lại

iPhone Duo hỗ trợ chế độ laptop, cho phép nửa màn hình phía trên phát video và nửa dưới làm bảng điều khiển cảm ứng. Máy còn có chế độ lều (tent mode) và giao diện StandBy ngay cả khi không cắm sạc

Cụm camera sau gồm hai cảm biến 48 megapixel, hỗ trợ thu phóng quang học 2x. Để tối ưu độ mỏng của thân máy, Apple đã lược bỏ cơ chế khẩu độ cơ học biến thiên, cho thấy sự đánh đổi giữa phần cứng camera và thiết kế

Phiên bản iPhone Duo dung lượng 2 TB có giá 103,999 triệu đồng tại Việt Nam, đưa thiết bị vào nhóm smartphone chính hãng có giá bán cao nhất thị trường. Mức giá này cũng khiến sản phẩm trở thành lựa chọn dành cho nhóm khách hàng sẵn sàng chi mạnh cho công nghệ mới

Chỉ khoảng 5 phút sau khi mở đặt trước, các phiên bản trên Apple Store Online không còn suất giao máy trong ngày 23/10. Một số hệ thống bán lẻ cũng hết suất đặt cọc sau khoảng một phút, cho thấy sức hút đáng kể của mẫu điện thoại gập đầu tiên từ Apple