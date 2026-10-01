Công an đang truy tìm một chủ tài khoản VietinBank có số dư hơn 2 tỷ đồng: Hết ngày 1/11 nếu không ai nhận, toàn bộ tiền sẽ được nộp vào ngân sách

Theo thông báo của cơ quan điều tra, nếu đến ngày 1/11/2026 không có người nhận là chủ tài khoản, số tiền còn trong tài khoản sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tìm chủ tài khoản VietinBank có số dư hơn 2 tỷ đồng, được xác định có liên quan đến vụ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra từ năm 2020 đến năm 2021.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đang tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến cuối tháng 2/2021.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định tài khoản số 109871917092 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) có liên quan đến vụ việc nêu trên.

Thông tin chủ tài khoản được ghi nhận là "LE MINH KHOI", sinh ngày 8/6/1983, địa chỉ đăng ký tại Xóm 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Số dư hiện có trong tài khoản là 2.084.433.960 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị chủ tài khoản hoặc người biết thông tin về chủ tài khoản liên hệ để phối hợp giải quyết theo quy định.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp tại địa chỉ Tổ dân phố Phan Thiết 24, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang hoặc liên hệ Đại úy Đào Tiến Lợi, điều tra viên, qua số điện thoại 0888.488.811.

Theo thông báo của cơ quan điều tra, nếu đến ngày 1/11/2026 không có người nhận là chủ tài khoản, số tiền còn trong tài khoản sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang