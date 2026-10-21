Tất cả người dân có ô tô, xe máy chú ý thông báo mới của công an

Người dân có ô tô, xe máy cần lưu ý hướng dẫn mới từ công an.

Trong quá trình sử dụng phương tiện, biển số xe có thể bị rơi do va chạm, lỏng ốc vít hoặc khi di chuyển qua những đoạn đường ngập nước. Một số trường hợp khác gặp tình trạng biển số bị cong, gãy, bong tróc hoặc mờ chữ, số sau thời gian dài sử dụng.

Những sự cố này thường xảy ra bất ngờ, khiến chủ xe lúng túng trong việc xử lý, đặc biệt khi cần tiếp tục sử dụng phương tiện để đi làm hoặc giải quyết công việc hằng ngày. Tuy nhiên, việc tự ý làm biển số mới để thay thế hoặc tiếp tục lưu thông khi không đáp ứng quy định có thể khiến người điều khiển phương tiện gặp rắc rối.

Người dân cần thực hiện đúng thủ tục khi biển số ô tô, xe máy bị mất hoặc hư hỏng. (Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng)

Trước vấn đề này, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP. Hải Phòng đã hướng dẫn người dân cách xử lý khi biển số bị mất hoặc mờ, đồng thời lưu ý những yêu cầu cần thực hiện để bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Biển số bị mất, thất lạc cần xử lý thế nào?

Khi phát hiện ô tô hoặc xe máy không còn biển số, việc đầu tiên chủ phương tiện nên làm là xác định thời điểm và khu vực xảy ra sự cố. Nếu vừa đi qua đoạn đường ngập nước, đường gồ ghề hoặc khu vực đông phương tiện, người dân có thể kiểm tra lại tuyến đường để tìm kiếm, với điều kiện việc tìm kiếm không gây mất an toàn giao thông.

Trong trường hợp không tìm thấy biển số, chủ xe nên chủ động thông báo với cơ quan công an khi cần ghi nhận sự việc, nhất là khi có dấu hiệu bị mất cắp. Việc này giúp cơ quan chức năng có thêm thông tin để tiếp nhận, xử lý vụ việc và hạn chế nguy cơ biển số bị người khác nhặt được rồi sử dụng trái phép.

Sau đó, chủ phương tiện cần tiến hành thủ tục cấp lại biển số theo quy định. Tùy từng trường hợp, cơ quan đăng ký xe có thể yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ liên quan hoặc thực hiện các bước xác minh cần thiết trước khi giải quyết hồ sơ.

Đối với trường hợp biển số chỉ bị cong, gãy, hư hỏng hoặc mờ chữ, số, chủ xe cần xác định thủ tục phù hợp với tình trạng thực tế. Việc cấp lại do mất biển số và việc đổi biển số bị hư hỏng có thể có yêu cầu khác nhau, vì vậy người dân cần kê khai đúng lý do để tránh phải bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

Có thể thực hiện thủ tục cấp lại biển số trực tuyến

Bên cạnh hình thức trực tiếp, người dân có thể tìm hiểu và kê khai thủ tục đăng ký xe thông qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an theo hướng dẫn hiện hành.

Khi thực hiện, chủ phương tiện cần lựa chọn đúng thủ tục, điền đầy đủ thông tin được yêu cầu và kiểm tra kỹ nội dung trước khi gửi hồ sơ. Các thông tin liên quan đến chủ xe, phương tiện và lý do đề nghị cấp lại phải bảo đảm chính xác, thống nhất với giấy tờ đăng ký.

Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, người dân cần theo dõi trạng thái xử lý và thực hiện các yêu cầu bổ sung nếu có. Tùy trường hợp, cơ quan đăng ký xe có thể hướng dẫn chủ phương tiện đến làm việc trực tiếp để đối chiếu thông tin hoặc hoàn thành những bước còn lại.

Chủ xe cũng nên lưu lại thông tin tiếp nhận hồ sơ, lịch hẹn và các giấy tờ liên quan để thuận tiện trong quá trình giải quyết. Trước khi đến cơ quan đăng ký xe, cần kiểm tra kỹ thành phần hồ sơ được yêu cầu nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần.

Người dân cần lưu ý thời hạn giải quyết không giống nhau trong mọi trường hợp. Hồ sơ cấp lại do mất biển số có thể cần thời gian xác minh, trong khi trường hợp đổi biển số bị hư hỏng được xử lý theo quy trình tương ứng. Vì vậy, chủ phương tiện nên căn cứ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền thay vì mặc định sẽ được nhận biển số mới ngay trong vài ngày.

Không nên tự làm biển số để sử dụng tạm thời

Một tình huống có thể phát sinh sau khi mất biển số là chủ xe tự in thông tin đăng ký lên giấy, bìa cứng hoặc làm biển bằng kim loại để gắn vào phương tiện. Cách làm này có thể xuất phát từ nhu cầu sử dụng xe hằng ngày, nhưng không đồng nghĩa với việc phương tiện đã đáp ứng yêu cầu về biển số theo quy định.

Biển số sử dụng trên phương tiện phải được cấp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Việc tự chế, sử dụng biển số không đúng quy định hoặc điều khiển phương tiện không đáp ứng yêu cầu về biển số có thể dẫn đến việc bị xử lý vi phạm hành chính, tùy hành vi và tình tiết cụ thể.

Do đó, khi biển số bị mất hoặc hư hỏng, người dân không nên tự ý làm biển khác để thay thế. Chủ xe cần thực hiện thủ tục theo hướng dẫn chính thức và kiểm tra điều kiện lưu thông trong thời gian chờ giải quyết. Nếu phương tiện chưa đáp ứng yêu cầu để tham gia giao thông, người dân nên lựa chọn phương án di chuyển khác phù hợp.

Ngoài ra, chủ phương tiện cũng cần phân biệt giữa biển số bị bẩn tạm thời và biển số đã mờ, hư hỏng đến mức không bảo đảm khả năng nhận diện. Việc thường xuyên vệ sinh, kiểm tra biển số và vị trí lắp đặt sẽ giúp phát hiện sớm những bất thường, hạn chế nguy cơ biển bị rơi hoặc không còn rõ thông tin.

Theo Công an thành phố Hải Phòng