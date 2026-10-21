Công an đề nghị 979 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Đề nghị các chủ phương tiện tra cứu và nhanh chóng nộp phạt nguội theo quy định.
Phòng sát giao thông, Công an tỉnh An Giang vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, trong thời gian từ ngày 01/10/2026 đến ngày 15/10/2026, qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh phát hiện 979 trường hợp vi phạm giao thông.
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Loại phương tiện
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
68AC-887.85
|
01-10-2026 06:23
|
Xe máy điện
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
2
|
68X1-317.54
|
01-10-2026 06:35
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
3
|
68A-238.70
|
01-10-2026 06:43
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
4
|
68P1-419.24
|
01-10-2026 06:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
5
|
68P1-611.10
|
01-10-2026 06:53
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
6
|
65F1-532.48
|
01-10-2026 07:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
7
|
65F1-714.33
|
01-10-2026 07:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
8
|
18F6-5817
|
01-10-2026 08:06
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
9
|
68X1-443.21
|
01-10-2026 08:06
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
10
|
68AB-175.38
|
01-10-2026 08:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
11
|
66F1-139.27
|
01-10-2026 08:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
12
|
68S7-9068
|
01-10-2026 08:21
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
13
|
68T1-613.50
|
01-10-2026 08:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
14
|
68X1-618.66
|
01-10-2026 08:44
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
15
|
68S1-292.47
|
01-10-2026 08:48
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
16
|
68BA-153.59
|
01-10-2026 09:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
17
|
68G2-061.07
|
01-10-2026 09:35
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
18
|
67B2-861.00
|
01-10-2026 09:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
19
|
68N1-148.08
|
01-10-2026 10:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
20
|
67L1-556.14
|
01-10-2026 10:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
21
|
68AA-922.63
|
01-10-2026 10:10
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
22
|
68S1-770.75
|
01-10-2026 10:11
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
23
|
69AD-162.13
|
01-10-2026 10:13
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
24
|
68X1-146.55
|
01-10-2026 10:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
25
|
68G1-229.68
|
01-10-2026 10:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
26
|
90AC-012.27
|
01-10-2026 10:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
27
|
68S1-815.40
|
01-10-2026 10:23
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
28
|
68AB-314.42
|
01-10-2026 10:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
29
|
68B1-416.33
|
01-10-2026 10:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
30
|
68AA-561.73
|
01-10-2026 10:39
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
31
|
68X1-046.18
|
01-10-2026 10:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
32
|
68A-067.97
|
01-10-2026 10:45
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
33
|
76H1-273.56
|
01-10-2026 11:01
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
34
|
68X1-279.83
|
01-10-2026 11:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
35
|
68G1-272.74
|
01-10-2026 11:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
36
|
68S1-663.63
|
01-10-2026 11:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
37
|
69F1-549.80
|
01-10-2026 11:12
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
38
|
68AB-101.74
|
01-10-2026 11:23
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
39
|
68AB-072.00
|
01-10-2026 11:35
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
40
|
68A-360.15
|
01-10-2026 11:50
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
41
|
68D1-847.21
|
01-10-2026 12:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
42
|
68H1-100.13
|
01-10-2026 12:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
43
|
68AA-156.35
|
01-10-2026 12:30
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
44
|
68S1-597.24
|
01-10-2026 12:47
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
45
|
68D1-895.67
|
01-10-2026 12:48
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
46
|
68AA-254.02
|
01-10-2026 12:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
47
|
68HA-041.22
|
01-10-2026 12:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
48
|
68AA-661.04
|
01-10-2026 13:01
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
49
|
68AC-600.46
|
01-10-2026 13:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
50
|
68S1-739.43
|
01-10-2026 13:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
51
|
68B1-554.33
|
01-10-2026 13:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
52
|
68S1-567.22
|
01-10-2026 13:17
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
53
|
68X1-663.29
|
01-10-2026 13:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
54
|
68A-231.38
|
01-10-2026 13:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
55
|
68X1-535.40
|
01-10-2026 13:23
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
56
|
68AA-078.80
|
01-10-2026 13:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
57
|
68X1-541.25
|
01-10-2026 13:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
58
|
68AB-115.35
|
01-10-2026 13:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
59
|
68B1-483.41
|
01-10-2026 13:59
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
60
|
68S1-620.03
|
01-10-2026 14:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
61
|
68AB-169.71
|
01-10-2026 14:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
62
|
68AA-598.16
|
01-10-2026 14:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
63
|
68D1-622.22
|
01-10-2026 14:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
64
|
65MA-132.73
|
01-10-2026 14:22
|
Mô tô điện
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
65
|
68C1-526.84
|
01-10-2026 14:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
66
|
68AC-180.14
|
01-10-2026 14:43
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
67
|
68AB-071.96
|
01-10-2026 14:44
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
68
|
68B1-510.60
|
01-10-2026 15:15
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
69
|
68AA-169.28
|
01-10-2026 15:23
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
70
|
68D1-636.34
|
01-10-2026 15:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
71
|
68G1-925.91
|
01-10-2026 15:38
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
72
|
68BA-016.08
|
01-10-2026 15:41
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
73
|
68AA-804.20
|
01-10-2026 15:44
|
Mô tô điện
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
74
|
68A-381.80
|
01-10-2026 15:49
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
75
|
68D1-258.58
|
01-10-2026 15:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
76
|
77C1-474.36
|
01-10-2026 15:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
77
|
68AB-978.00
|
01-10-2026 16:06
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
78
|
68D1-862.93
|
01-10-2026 16:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
79
|
68D1-802.59
|
01-10-2026 16:11
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
80
|
84B1-203.01
|
01-10-2026 16:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
81
|
68C1-574.08
|
01-10-2026 16:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
82
|
68AA-699.04
|
01-10-2026 16:34
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
83
|
68AB-061.09
|
01-10-2026 16:41
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
84
|
68AB-164.19
|
01-10-2026 16:44
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
85
|
68X1-255.49
|
01-10-2026 16:44
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
86
|
68X1-371.18
|
01-10-2026 16:46
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
87
|
68AA-715.33
|
01-10-2026 16:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
88
|
68AB-052.22
|
01-10-2026 16:56
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
89
|
68FA-092.02
|
01-10-2026 17:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
90
|
68C1-686.62
|
01-10-2026 17:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
91
|
68G1-966.16
|
01-10-2026 17:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
92
|
68AB-706.25
|
01-10-2026 17:21
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
93
|
65AC-168.33
|
01-10-2026 17:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
94
|
68AA-340.56
|
01-10-2026 17:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
95
|
68S1-802.77
|
01-10-2026 17:33
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
96
|
60B1-054.43
|
01-10-2026 17:34
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
97
|
68S1-509.50
|
01-10-2026 17:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
98
|
68X1-227.48
|
01-10-2026 17:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
99
|
68A-729.83
|
01-10-2026 17:44
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
100
|
68S1-171.36
|
01-10-2026 17:53
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
101
|
67B1-869.10
|
01-10-2026 17:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
102
|
68H1-070.70
|
01-10-2026 17:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
103
|
68SA-009.53
|
01-10-2026 18:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
104
|
67B2-671.35
|
01-10-2026 22:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
105
|
62V1-5126
|
02-10-2026 05:43
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
106
|
68C1-486.90
|
02-10-2026 06:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
107
|
68S1-545.15
|
02-10-2026 06:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
108
|
68S1-158.26
|
02-10-2026 06:38
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
109
|
68A-196.02
|
02-10-2026 06:46
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
110
|
68D1-622.22
|
02-10-2026 07:17
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
111
|
68AB-144.78
|
02-10-2026 07:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
112
|
68AB-077.70
|
02-10-2026 07:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
113
|
68A-172.58
|
02-10-2026 08:10
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
114
|
68S1-488.46
|
02-10-2026 08:10
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
115
|
64F1-253.49
|
02-10-2026 08:12
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
116
|
65F1-300.72
|
02-10-2026 08:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
117
|
68S1-730.13
|
02-10-2026 08:34
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
118
|
62F-002.44
|
02-10-2026 08:43
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
119
|
68A-067.97
|
02-10-2026 08:45
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
120
|
66H1-0980
|
02-10-2026 09:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
121
|
68D1-569.69
|
02-10-2026 09:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
122
|
68S1-655.08
|
02-10-2026 09:21
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
123
|
68A-468.04
|
02-10-2026 09:25
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
124
|
68P1-9000
|
02-10-2026 09:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
125
|
68A-067.97
|
02-10-2026 09:32
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
126
|
68L1-160.10
|
02-10-2026 09:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
127
|
95H1-219.71
|
02-10-2026 09:40
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
128
|
68K1-101.49
|
02-10-2026 09:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
129
|
67K2-002.15
|
02-10-2026 09:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
130
|
68AB-192.11
|
02-10-2026 10:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
131
|
68AA-857.50
|
02-10-2026 10:06
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
132
|
68AA-479.34
|
02-10-2026 10:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
133
|
68AB-113.95
|
02-10-2026 10:10
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
134
|
68N1-408.75
|
02-10-2026 10:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
135
|
68X1-282.19
|
02-10-2026 10:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
136
|
68AC-016.23
|
02-10-2026 10:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
137
|
68X10838
|
02-10-2026 10:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
138
|
68T8-6850
|
02-10-2026 10:23
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
139
|
68S6-0013
|
02-10-2026 10:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
140
|
68T1-8424
|
02-10-2026 10:38
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
141
|
68X1-078.00
|
02-10-2026 10:39
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
142
|
68H-074.89
|
02-10-2026 10:44
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
143
|
55P8-5057
|
02-10-2026 10:49
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
144
|
68X1-046.26
|
02-10-2026 10:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
145
|
68A-168.67
|
02-10-2026 10:52
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
146
|
68A-608.39
|
02-10-2026 10:54
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
147
|
68D1-073.40
|
02-10-2026 10:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
148
|
68S1-534.28
|
02-10-2026 10:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
149
|
68A-205.90
|
02-10-2026 10:59
|
Ô tô chở tiền
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
150
|
68K1-402.44
|
02-10-2026 11:04
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
151
|
65L1-456.24
|
02-10-2026 11:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
152
|
68H-054.79
|
02-10-2026 11:05
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
153
|
68A-177.66
|
02-10-2026 11:10
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
154
|
68H-076.45
|
02-10-2026 11:10
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
155
|
68C1-788.93
|
02-10-2026 11:11
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
156
|
68H-111.81
|
02-10-2026 11:11
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
157
|
83P3-182.73
|
02-10-2026 11:12
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
158
|
65D1-053.73
|
02-10-2026 11:15
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
159
|
68L1-252.55
|
02-10-2026 11:17
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
160
|
68H-126.87
|
02-10-2026 11:19
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
161
|
68D1-790.58
|
02-10-2026 11:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
162
|
68P1-241.68
|
02-10-2026 11:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
163
|
68A-258.87
|
02-10-2026 11:30
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
164
|
68P1-125.00
|
02-10-2026 11:31
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
165
|
68H-077.91
|
02-10-2026 11:32
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
166
|
50H-234.72
|
02-10-2026 11:36
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
167
|
68A-316.55
|
02-10-2026 11:38
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
168
|
68H-125.10
|
02-10-2026 11:39
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
169
|
37E-003.58
|
02-10-2026 11:40
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
170
|
68F1-6528
|
02-10-2026 11:41
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
171
|
68H-128.87
|
02-10-2026 11:41
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
172
|
29E-661.33
|
02-10-2026 11:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
173
|
68D1-738.66
|
02-10-2026 11:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
174
|
67H8-1143
|
02-10-2026 11:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
175
|
68H-141.58
|
02-10-2026 11:55
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
176
|
68S1-184.01
|
02-10-2026 11:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
177
|
47A-346.10
|
02-10-2026 11:59
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
178
|
43A-944.82
|
02-10-2026 12:01
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
179
|
68H-119.07
|
02-10-2026 12:01
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
180
|
95L1-013.31
|
02-10-2026 12:04
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
181
|
68H-086.53
|
02-10-2026 12:06
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
182
|
68AC-114.56
|
02-10-2026 12:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
183
|
68B1-348.35
|
02-10-2026 12:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
184
|
68F1-1226
|
02-10-2026 12:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
185
|
68AC-733.77
|
02-10-2026 12:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
186
|
68A-311.28
|
02-10-2026 12:33
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
187
|
68A-053.95
|
02-10-2026 12:35
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
188
|
68AB-144.50
|
02-10-2026 12:35
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
189
|
68AB-067.80
|
02-10-2026 12:41
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
190
|
68C1-517.04
|
02-10-2026 12:43
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
191
|
68AB-092.66
|
02-10-2026 12:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
192
|
68D1-622.22
|
02-10-2026 13:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
193
|
68C1-723.51
|
02-10-2026 13:23
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
194
|
68B1-555.52
|
02-10-2026 13:40
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
195
|
68D1-790.80
|
02-10-2026 13:41
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
196
|
68AC-848.26
|
02-10-2026 13:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
197
|
67FD-7935
|
02-10-2026 13:58
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
198
|
16K1-2398
|
02-10-2026 14:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
199
|
67B2-593.20
|
02-10-2026 14:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
200
|
68C1-134.35
|
02-10-2026 14:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
201
|
68C1-526.84
|
02-10-2026 14:30
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
202
|
68S1-596.26
|
02-10-2026 14:39
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
203
|
68AC-796.63
|
02-10-2026 14:44
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
204
|
68S1-292.47
|
02-10-2026 15:06
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
205
|
68X1-227.48
|
02-10-2026 15:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
206
|
67AA-108.05
|
02-10-2026 15:27
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
207
|
68AA-169.49
|
02-10-2026 15:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
208
|
68BA-088.80
|
02-10-2026 15:46
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
209
|
68X1-561.22
|
02-10-2026 15:48
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
210
|
68G1-092.79
|
02-10-2026 15:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
211
|
68D1-202.55
|
02-10-2026 15:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
212
|
68S1-476.18
|
02-10-2026 15:59
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
213
|
67AA-191.60
|
02-10-2026 16:30
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
214
|
68C1-647.93
|
02-10-2026 17:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
215
|
65N2-2837
|
02-10-2026 18:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
216
|
67L1-563.42
|
02-10-2026 18:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
217
|
67M8-5799
|
03-10-2026 05:43
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
218
|
68H-118.72
|
03-10-2026 09:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
219
|
68A-354.12
|
03-10-2026 09:25
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
220
|
15K-644.29
|
03-10-2026 09:26
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
221
|
51C-387.23
|
03-10-2026 09:31
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
222
|
68X1-325.75
|
03-10-2026 09:33
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
223
|
68H-141.58
|
03-10-2026 09:37
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
224
|
68H-046.70
|
03-10-2026 09:45
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
225
|
68H-134.84
|
03-10-2026 09:45
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
226
|
66A-175.19
|
03-10-2026 09:48
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
227
|
68A-330.93
|
03-10-2026 09:48
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
228
|
68P1-553.40
|
03-10-2026 09:52
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
229
|
68C-136.66
|
03-10-2026 09:56
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
230
|
68H-082.11
|
03-10-2026 10:10
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
231
|
71H-049.10
|
03-10-2026 10:10
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
232
|
68E-002.14
|
03-10-2026 10:14
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
233
|
68A-129.74
|
03-10-2026 10:44
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
234
|
68H-118.92
|
03-10-2026 10:50
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
235
|
68A-285.71
|
03-10-2026 11:00
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
236
|
68H-089.60
|
03-10-2026 11:02
|
Ô tô khách
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
237
|
81T5-4772
|
03-10-2026 11:04
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
238
|
68A-252.70
|
03-10-2026 11:08
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
239
|
68H-096.18
|
03-10-2026 11:11
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
240
|
81B2-341.03
|
03-10-2026 11:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
241
|
60H-378.63
|
03-10-2026 11:18
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
242
|
68A-418.66
|
03-10-2026 11:30
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
243
|
68H-093.22
|
03-10-2026 11:30
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
244
|
68H-120.80
|
03-10-2026 11:37
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
245
|
68A-416.27
|
03-10-2026 11:38
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
246
|
68E-012.07
|
03-10-2026 11:38
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
247
|
68A-258.87
|
03-10-2026 11:40
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
248
|
54L4-7038
|
03-10-2026 11:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
249
|
67AK-005.14
|
03-10-2026 13:57
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
250
|
67F1-498.62
|
03-10-2026 16:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
251
|
65P91540
|
03-10-2026 16:04
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
252
|
68P1-523.76
|
03-10-2026 16:10
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
253
|
51F-831.66
|
04-10-2026 01:24
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
254
|
67G1-415.58
|
04-10-2026 06:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
255
|
68S1-726.59
|
04-10-2026 06:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
256
|
68C1-533.20
|
04-10-2026 06:17
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
257
|
68C1-468.30
|
04-10-2026 06:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
258
|
68AB-191.24
|
04-10-2026 06:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
259
|
67B1-321.55
|
04-10-2026 06:50
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
260
|
59T1-413.41
|
04-10-2026 07:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
261
|
60H-366.94
|
04-10-2026 08:03
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
262
|
68C-178.33
|
04-10-2026 08:03
|
Ô tô tải có mui
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
263
|
68H-143.82
|
04-10-2026 08:03
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
264
|
68H-124.52
|
04-10-2026 08:04
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
265
|
70H-135.47
|
04-10-2026 08:04
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
266
|
68H-123.58
|
04-10-2026 08:05
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
267
|
68H-046.69
|
04-10-2026 08:06
|
Ô tô khách
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
268
|
68H-103.94
|
04-10-2026 08:06
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
269
|
68E-014.64
|
04-10-2026 08:08
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
270
|
19A-674.60
|
04-10-2026 08:09
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
271
|
60C-791.45
|
04-10-2026 08:12
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
272
|
68A-568.82
|
04-10-2026 08:12
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
273
|
51N-151.21
|
04-10-2026 08:13
|
Ô tô trộn và vận chuyển bê tông
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
274
|
68E-003.03
|
04-10-2026 08:13
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
275
|
68A-316.55
|
04-10-2026 08:14
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
276
|
68H-141.93
|
04-10-2026 08:14
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
277
|
68A-421.95
|
04-10-2026 08:19
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
278
|
68E-010.00
|
04-10-2026 08:20
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
279
|
68E-001.48
|
04-10-2026 08:21
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
280
|
68H-111.81
|
04-10-2026 08:21
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
281
|
71E-005.09
|
04-10-2026 08:22
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
282
|
68H-136.32
|
04-10-2026 08:23
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
283
|
68G1-634.74
|
04-10-2026 08:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
284
|
68A-227.07
|
04-10-2026 08:26
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
285
|
68C1-569.98
|
04-10-2026 08:30
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
286
|
68X1-607.60
|
04-10-2026 08:40
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
287
|
68G1-786.59
|
04-10-2026 09:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
288
|
68P1-671.97
|
04-10-2026 09:21
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
289
|
68P1-065.31
|
04-10-2026 09:46
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
290
|
68T1-578.98
|
04-10-2026 09:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
291
|
68A-223.14
|
04-10-2026 09:57
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
292
|
68A-651.82
|
04-10-2026 09:57
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
293
|
68P1-717.00
|
04-10-2026 10:31
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
294
|
68AB-184.90
|
04-10-2026 10:40
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
295
|
68AC-566.37
|
04-10-2026 11:01
|
Mô tô điện
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
296
|
59C2-446.34
|
04-10-2026 11:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
297
|
68AB-045.80
|
04-10-2026 11:06
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
298
|
68C1-107.97
|
04-10-2026 11:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
299
|
67B1-217.29
|
04-10-2026 11:17
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
300
|
65B1-531.46
|
04-10-2026 11:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
301
|
68S1-538.06
|
04-10-2026 11:23
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
302
|
68D1-227.42
|
04-10-2026 11:34
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
303
|
65AB-544.48
|
04-10-2026 11:39
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
304
|
68S1-497.24
|
04-10-2026 11:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
305
|
68A-614.06
|
04-10-2026 11:49
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
306
|
68D1-678.29
|
04-10-2026 11:50
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
307
|
68AC-935.23
|
04-10-2026 11:56
|
Mô tô điện
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
308
|
68S1-572.87
|
04-10-2026 11:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
309
|
61E1-430.71
|
04-10-2026 12:01
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
310
|
67C-100.77
|
04-10-2026 12:01
|
Ô tô tải
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
311
|
68AB-067.80
|
04-10-2026 12:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
312
|
68AA-692.49
|
04-10-2026 12:13
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
313
|
68AC-198.54
|
04-10-2026 12:13
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
314
|
68AB-155.25
|
04-10-2026 12:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
315
|
68S1-739.43
|
04-10-2026 12:30
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
316
|
68AD-048.52
|
04-10-2026 12:34
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
317
|
68X1-339.72
|
04-10-2026 12:34
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
318
|
68KA-109.14
|
04-10-2026 12:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
319
|
68A-675.61
|
04-10-2026 12:40
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
320
|
83A-181.24
|
04-10-2026 12:46
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
321
|
68AB-144.50
|
04-10-2026 12:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
322
|
67F2-7774
|
04-10-2026 12:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
323
|
68X1-164.35
|
04-10-2026 13:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
324
|
68X1-055.15
|
04-10-2026 13:04
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
325
|
68AA-273.87
|
04-10-2026 13:10
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
326
|
68X1-465.86
|
04-10-2026 13:30
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
327
|
59C1-589.81
|
04-10-2026 13:50
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
328
|
68AA-273.87
|
04-10-2026 13:50
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
329
|
95B1-056.07
|
04-10-2026 13:50
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
330
|
68A-390.39
|
04-10-2026 14:05
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
331
|
69AA-769.61
|
04-10-2026 14:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
332
|
68X1-535.40
|
04-10-2026 14:06
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
333
|
68C1-365.14
|
04-10-2026 14:11
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
334
|
68AB-201.46
|
04-10-2026 14:13
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
335
|
68X1-125.11
|
04-10-2026 14:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
336
|
68X1-280.78
|
04-10-2026 14:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
337
|
68AA-755.55
|
04-10-2026 14:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
338
|
68AA-285.90
|
04-10-2026 14:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
339
|
68A-602.17
|
04-10-2026 14:29
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
340
|
68C1-607.38
|
04-10-2026 14:40
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
341
|
68A-304.45
|
04-10-2026 14:46
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
342
|
68AC-614.14
|
04-10-2026 14:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
343
|
68X1-656.82
|
04-10-2026 15:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
344
|
68A-215.22
|
04-10-2026 15:14
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
345
|
68C1-819.46
|
04-10-2026 15:15
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
346
|
68A-675.61
|
04-10-2026 15:22
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
347
|
68X1-032.67
|
04-10-2026 15:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
348
|
68AC-094.71
|
04-10-2026 15:32
|
Xe máy điện
|
7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
349
|
51L-883.60
|
04-10-2026 15:34
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
350
|
68D1-607.53
|
04-10-2026 16:12
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
351
|
68AB-119.76
|
04-10-2026 16:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
352
|
68AB-149.29
|
04-10-2026 16:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
353
|
68S1-629.35
|
04-10-2026 16:17
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
354
|
68A-054.65
|
04-10-2026 16:31
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
355
|
68G2-100.11
|
04-10-2026 16:39
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
356
|
68T1-507.84
|
04-10-2026 16:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
357
|
68P1-621.79
|
04-10-2026 17:49
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
358
|
68A-288.62
|
05-10-2026 06:29
|
Ô tô con tập lái
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
359
|
68AB-951.60
|
05-10-2026 06:50
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
360
|
68A-569.73
|
05-10-2026 07:01
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
361
|
61E1-722.13
|
05-10-2026 07:21
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
362
|
29H1-739.33
|
05-10-2026 07:31
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
363
|
68G-003.61
|
05-10-2026 07:39
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
364
|
68AB-381.65
|
05-10-2026 08:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
365
|
68X1-506.52
|
05-10-2026 08:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
366
|
67F1-473.18
|
05-10-2026 08:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
367
|
68S1-466.83
|
05-10-2026 09:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
368
|
64G1-387.99
|
05-10-2026 09:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
369
|
68G1-416.32
|
05-10-2026 09:23
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
370
|
67D2-345.77
|
05-10-2026 09:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
371
|
67L2-392.96
|
05-10-2026 09:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
372
|
67D1-708.18
|
05-10-2026 09:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
373
|
68P1-671.97
|
05-10-2026 09:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
374
|
68AA-698.08
|
05-10-2026 09:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
375
|
68S1-584.51
|
05-10-2026 09:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
376
|
66A-284.90
|
05-10-2026 10:12
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
377
|
67B2-004.43
|
05-10-2026 10:40
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
378
|
68A-492.48
|
05-10-2026 10:43
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
379
|
68A-732.16
|
05-10-2026 10:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
380
|
68A-703.93
|
05-10-2026 10:54
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
381
|
68A-286.91
|
05-10-2026 11:01
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
382
|
68AB-083.03
|
05-10-2026 11:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
383
|
68C1-777.46
|
05-10-2026 11:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
384
|
68A-345.27
|
05-10-2026 12:01
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
385
|
68AB-953.92
|
05-10-2026 12:11
|
Xe máy điện
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
386
|
68A-111.56
|
05-10-2026 12:15
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
387
|
68AC-484.82
|
05-10-2026 12:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
388
|
68AC-613.50
|
05-10-2026 12:34
|
Mô tô điện
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
389
|
68X1-382.52
|
05-10-2026 12:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
390
|
68AA-169.49
|
05-10-2026 12:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
391
|
65G-001.20
|
05-10-2026 12:48
|
Ô tô khách
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
392
|
68AB-144.50
|
05-10-2026 12:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
393
|
68H1-071.77
|
05-10-2026 13:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
394
|
95B1-942.35
|
05-10-2026 13:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
395
|
68A-346.15
|
05-10-2026 13:06
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
396
|
68A-676.80
|
05-10-2026 13:07
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
397
|
68X1-567.10
|
05-10-2026 13:23
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
398
|
67B2-151.07
|
05-10-2026 13:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
399
|
68S1-540.67
|
05-10-2026 13:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
400
|
68X1-460.56
|
05-10-2026 13:39
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
401
|
68S1-593.03
|
05-10-2026 13:44
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
402
|
68A-559.60
|
05-10-2026 13:46
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
403
|
68A-028.55
|
05-10-2026 14:04
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
404
|
68A-161.17
|
05-10-2026 14:09
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
405
|
51L-883.60
|
05-10-2026 14:12
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
406
|
68AB-373.96
|
05-10-2026 14:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
407
|
68E1-396.05
|
05-10-2026 14:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
408
|
68AA-641.01
|
05-10-2026 14:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
409
|
68C1-799.38
|
05-10-2026 14:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
410
|
69F1-394.62
|
05-10-2026 14:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
411
|
68A-266.40
|
05-10-2026 14:29
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
412
|
68S7-2222
|
05-10-2026 14:33
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
413
|
68S1-300.68
|
05-10-2026 14:39
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
414
|
68M1-368.95
|
05-10-2026 15:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
415
|
68S1-292.47
|
05-10-2026 15:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
416
|
68S1-687.83
|
05-10-2026 15:39
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
417
|
68M1-163.73
|
05-10-2026 15:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
418
|
59X2-004.68
|
05-10-2026 15:43
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
419
|
68X1-299.71
|
05-10-2026 16:01
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
420
|
68AA-456.78
|
05-10-2026 16:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
421
|
68T1-138.45
|
05-10-2026 16:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
422
|
68L1-331.88
|
05-10-2026 16:33
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
423
|
65G1-344.79
|
05-10-2026 16:43
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
424
|
67B1-733.58
|
05-10-2026 16:48
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
425
|
68G1-467.01
|
05-10-2026 16:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
426
|
67AA-016.60
|
05-10-2026 17:01
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
427
|
67E1-178.34
|
05-10-2026 17:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
428
|
67AN-086.19
|
06-10-2026 05:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
429
|
65L1-381.91
|
06-10-2026 08:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
430
|
68A-661.10
|
06-10-2026 08:44
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
431
|
50E-060.42
|
06-10-2026 08:52
|
Ô tô tải thùng kín
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
432
|
66H-076.32
|
06-10-2026 09:17
|
Ô tô khách
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
433
|
68A-612.14
|
06-10-2026 09:22
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
434
|
68A-748.00
|
06-10-2026 10:14
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
435
|
68A-083.42
|
06-10-2026 10:29
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
436
|
64A-273.61
|
06-10-2026 10:37
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
437
|
67A-099.42
|
06-10-2026 10:40
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
438
|
69A-122.39
|
06-10-2026 11:45
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
439
|
68A-748.00
|
06-10-2026 11:47
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
440
|
68A-329.72
|
06-10-2026 12:03
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
441
|
67A-144.66
|
06-10-2026 12:16
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
442
|
69A-122.39
|
06-10-2026 12:29
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
443
|
68A-748.00
|
06-10-2026 12:38
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
444
|
68A-211.52
|
06-10-2026 13:35
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
445
|
67L1-316.44
|
06-10-2026 14:38
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
446
|
68C-041.09
|
06-10-2026 14:46
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
447
|
68AA-713.08
|
06-10-2026 14:50
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
448
|
66A-217.32
|
06-10-2026 15:06
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
449
|
68A-276.50
|
06-10-2026 15:44
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
450
|
65A-270.27
|
06-10-2026 15:47
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
451
|
67A-078.02
|
06-10-2026 16:57
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
452
|
68C-032.75
|
06-10-2026 17:14
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
453
|
68G-001.42
|
06-10-2026 17:23
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
454
|
68A-212.30
|
06-10-2026 17:38
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
455
|
68B-029.14
|
06-10-2026 17:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
456
|
29E-377.78
|
06-10-2026 22:55
|
Ô tô tải thùng kín
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
457
|
68H-009.82
|
06-10-2026 23:21
|
Ô tô tải thùng kín
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
458
|
51N-057.74
|
06-10-2026 23:30
|
Ô tô tải có mui
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
459
|
68C-116.18
|
07-10-2026 07:18
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
460
|
67B1-368.68
|
07-10-2026 07:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
461
|
67C1-398.20
|
07-10-2026 07:41
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
462
|
67M1-981.28
|
07-10-2026 07:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
463
|
68D-005.90
|
07-10-2026 08:12
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
464
|
68T1-551.32
|
07-10-2026 08:13
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
465
|
59X3-933.40
|
07-10-2026 08:21
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
466
|
68A-180.18
|
07-10-2026 08:22
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
467
|
67A-124.17
|
07-10-2026 08:26
|
Ô tô con
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
468
|
67A-310.07
|
07-10-2026 08:54
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
469
|
67A-255.85
|
07-10-2026 08:58
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
470
|
68AC-294.47
|
07-10-2026 09:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
471
|
68A-145.70
|
07-10-2026 09:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
472
|
68C1-350.55
|
07-10-2026 10:13
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
473
|
68P1-814.41
|
07-10-2026 10:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
474
|
68A-205.90
|
07-10-2026 10:21
|
Ô tô chở tiền
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
475
|
68E-011.86
|
07-10-2026 10:26
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
476
|
68A-316.96
|
07-10-2026 10:27
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
477
|
50AG-904.95
|
07-10-2026 10:31
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
478
|
68E-014.20
|
07-10-2026 10:31
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
479
|
68A-236.77
|
07-10-2026 10:34
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
480
|
95A-092.78
|
07-10-2026 10:53
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
481
|
68H-113.57
|
07-10-2026 10:56
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
482
|
68P1-671.97
|
07-10-2026 11:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
483
|
68A-664.92
|
07-10-2026 11:04
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
484
|
71AE-068.34
|
07-10-2026 11:11
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
485
|
65G-000.28
|
07-10-2026 11:12
|
Ô tô tải VAN
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
486
|
65H-080.77
|
07-10-2026 11:20
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
487
|
68AC-256.20
|
07-10-2026 11:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
488
|
68G1-328.96
|
07-10-2026 11:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
489
|
67AA-21616
|
07-10-2026 11:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
490
|
65A-707.23
|
07-10-2026 11:32
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
491
|
51M-105.47
|
07-10-2026 11:36
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
492
|
68S1-522.50
|
07-10-2026 11:39
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
493
|
69K6-4841
|
07-10-2026 11:46
|
Ba bánh
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
494
|
68X1-527.60
|
07-10-2026 12:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
495
|
69A-133.96
|
07-10-2026 12:06
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
496
|
67A-099.10
|
07-10-2026 12:12
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
497
|
51M-105.47
|
07-10-2026 12:20
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
498
|
67A-043.05
|
07-10-2026 12:21
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
499
|
67A-264.28
|
07-10-2026 12:24
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
500
|
68H-103.40
|
07-10-2026 12:29
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
765
|
68X1-358.14
|
12-10-2026 12:10
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
766
|
67B1-454.22
|
12-10-2026 12:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
767
|
68T1-283.63
|
12-10-2026 12:17
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
768
|
68HY-1059
|
12-10-2026 12:25
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
769
|
68E1-467.04
|
12-10-2026 12:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
770
|
68F1-123.81
|
12-10-2026 12:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
771
|
68H7-1170
|
12-10-2026 12:38
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
772
|
68X1-100.45
|
12-10-2026 12:44
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
773
|
68HA-007.10
|
12-10-2026 12:45
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
774
|
68M7-3886
|
12-10-2026 12:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
775
|
68S5-8459
|
12-10-2026 12:50
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
776
|
68AC-741.54
|
12-10-2026 12:58
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
777
|
68CA-100.29
|
12-10-2026 13:04
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
778
|
68X1-512.03
|
12-10-2026 13:06
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
779
|
68N1-125.67
|
12-10-2026 13:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
780
|
68T4-6029
|
12-10-2026 13:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
781
|
68T9-4012
|
12-10-2026 13:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
782
|
68AA-662.93
|
12-10-2026 13:29
|
Mô tô điện
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
783
|
68S1-739.94
|
12-10-2026 13:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
784
|
65U1-1623
|
12-10-2026 13:52
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
785
|
68GA-061.68
|
12-10-2026 13:59
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
786
|
68D1-280.17
|
12-10-2026 14:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
787
|
68AB-139.49
|
12-10-2026 14:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
788
|
68S1-709.48
|
12-10-2026 14:06
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
789
|
68F5-6250
|
12-10-2026 14:10
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
790
|
68AA-654.19
|
12-10-2026 14:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
791
|
68S1-505.26
|
12-10-2026 14:38
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
792
|
68S5-8459
|
12-10-2026 14:43
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
793
|
68AB-877.83
|
12-10-2026 14:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
794
|
68G1-297.57
|
12-10-2026 14:59
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
795
|
30H4-0469
|
12-10-2026 15:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
796
|
67B2-489.99
|
12-10-2026 15:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
797
|
51N-044.44
|
12-10-2026 15:19
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
798
|
68S2-9757
|
12-10-2026 15:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
799
|
29C1-737.05
|
12-10-2026 15:34
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
800
|
68X1-326.20
|
12-10-2026 15:39
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
801
|
67AA-533.05
|
12-10-2026 16:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
802
|
68E1-382.91
|
12-10-2026 16:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
803
|
68X1-004.87
|
12-10-2026 16:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
804
|
68B1-384.91
|
12-10-2026 16:12
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
805
|
68S1-433.52
|
12-10-2026 16:13
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
806
|
68A-093.35
|
12-10-2026 16:29
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
807
|
68M1-527.54
|
12-10-2026 16:30
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
808
|
68E1-145.20
|
12-10-2026 16:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
809
|
68D1-063.56
|
12-10-2026 16:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
810
|
59F1-894.76
|
12-10-2026 16:49
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
811
|
68T9-4462
|
12-10-2026 16:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
812
|
68X1-0985
|
12-10-2026 17:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
813
|
67B2-329.36
|
12-10-2026 19:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
814
|
68P1-8029
|
13-10-2026 06:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
815
|
59C2-111.81
|
13-10-2026 07:17
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
816
|
68AB-162.88
|
13-10-2026 07:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
817
|
68T1-605.66
|
13-10-2026 07:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
818
|
68E1-565.85
|
13-10-2026 07:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
819
|
68M1-441.23
|
13-10-2026 08:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
820
|
59Z1-063.02
|
13-10-2026 08:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
821
|
68C176654
|
13-10-2026 08:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
822
|
68X1-505.00
|
13-10-2026 08:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
823
|
69N1-486.19
|
13-10-2026 08:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
824
|
68AB-600.60
|
13-10-2026 08:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
825
|
68X1-341.34
|
13-10-2026 08:46
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
826
|
68AD-032.72
|
13-10-2026 08:50
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
827
|
76G1-107.67
|
13-10-2026 09:01
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
828
|
68X1-427.59
|
13-10-2026 09:40
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
829
|
68A-135.39
|
13-10-2026 10:32
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
830
|
68S1-662.89
|
13-10-2026 10:48
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
831
|
95B1-279.12
|
13-10-2026 11:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
832
|
68AB-764.91
|
13-10-2026 11:18
|
Mô tô điện
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
833
|
68X1-669.72
|
13-10-2026 11:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
834
|
68AA-156.35
|
13-10-2026 11:22
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
835
|
68S8-0003
|
13-10-2026 11:34
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
836
|
68AB-144.78
|
13-10-2026 11:38
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
837
|
68AA-829.09
|
13-10-2026 11:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
838
|
68AB-027.45
|
13-10-2026 11:51
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
839
|
68S1-023.19
|
13-10-2026 12:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
840
|
68AA-363.01
|
13-10-2026 12:30
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
841
|
68P1-573.19
|
13-10-2026 12:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
842
|
68S1-162.69
|
13-10-2026 12:33
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
843
|
68AC-157.03
|
13-10-2026 12:47
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
844
|
67L1-418.54
|
13-10-2026 13:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
845
|
68X1-255.01
|
13-10-2026 13:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
954
|
68S1-478.74
|
15-10-2026 13:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
955
|
61A-187.18
|
15-10-2026 13:30
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
956
|
68AC-323.06
|
15-10-2026 13:31
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
957
|
68C1-826.42
|
15-10-2026 13:31
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
958
|
95H1-336.67
|
15-10-2026 13:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
959
|
65B1-645.42
|
15-10-2026 13:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
960
|
68BA-136.48
|
15-10-2026 13:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
961
|
65B1-317.19
|
15-10-2026 13:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
962
|
68M1-371.62
|
15-10-2026 13:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
963
|
68X1-481.60
|
15-10-2026 13:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
964
|
68AA-632.76
|
15-10-2026 13:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
965
|
68X1-490.60
|
15-10-2026 13:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
966
|
78F1-566.57
|
15-10-2026 14:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
967
|
51F-023.92
|
15-10-2026 14:12
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
968
|
68B1-610.54
|
15-10-2026 14:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
969
|
68C1-765.41
|
15-10-2026 14:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
970
|
68C152791
|
15-10-2026 14:52
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
971
|
68X1-588.17
|
15-10-2026 15:21
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
972
|
68AB-730.23
|
15-10-2026 15:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
973
|
67K2-002.15
|
15-10-2026 15:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
974
|
67B1-092.02
|
15-10-2026 16:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
975
|
68H-007.28
|
15-10-2026 16:26
|
Ô tô tải
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
976
|
68G00293
|
15-10-2026 16:58
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
977
|
68G1-488.88
|
15-10-2026 17:04
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
978
|
68A-698.65
|
15-10-2026 17:09
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
979
|
68H-093.00
|
15-10-2026 17:38
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
Mức phạt lỗi không chấp hành tín hiệu giao thông