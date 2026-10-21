Công an đề nghị 979 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

STT Biển số Thời gian vi phạm Loại phương tiện Hành vi vi phạm

1 68AC-887.85 01-10-2026 06:23 Xe máy điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2 68X1-317.54 01-10-2026 06:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

3 68A-238.70 01-10-2026 06:43 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4 68P1-419.24 01-10-2026 06:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

5 68P1-611.10 01-10-2026 06:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

6 65F1-532.48 01-10-2026 07:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

7 65F1-714.33 01-10-2026 07:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8 18F6-5817 01-10-2026 08:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

9 68X1-443.21 01-10-2026 08:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10 68AB-175.38 01-10-2026 08:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11 66F1-139.27 01-10-2026 08:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12 68S7-9068 01-10-2026 08:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13 68T1-613.50 01-10-2026 08:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14 68X1-618.66 01-10-2026 08:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15 68S1-292.47 01-10-2026 08:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

16 68BA-153.59 01-10-2026 09:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17 68G2-061.07 01-10-2026 09:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18 67B2-861.00 01-10-2026 09:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19 68N1-148.08 01-10-2026 10:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20 67L1-556.14 01-10-2026 10:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21 68AA-922.63 01-10-2026 10:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22 68S1-770.75 01-10-2026 10:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23 69AD-162.13 01-10-2026 10:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24 68X1-146.55 01-10-2026 10:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25 68G1-229.68 01-10-2026 10:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26 90AC-012.27 01-10-2026 10:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27 68S1-815.40 01-10-2026 10:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28 68AB-314.42 01-10-2026 10:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29 68B1-416.33 01-10-2026 10:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30 68AA-561.73 01-10-2026 10:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

31 68X1-046.18 01-10-2026 10:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32 68A-067.97 01-10-2026 10:45 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

33 76H1-273.56 01-10-2026 11:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

34 68X1-279.83 01-10-2026 11:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35 68G1-272.74 01-10-2026 11:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

36 68S1-663.63 01-10-2026 11:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37 69F1-549.80 01-10-2026 11:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38 68AB-101.74 01-10-2026 11:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

39 68AB-072.00 01-10-2026 11:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

40 68A-360.15 01-10-2026 11:50 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

41 68D1-847.21 01-10-2026 12:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

42 68H1-100.13 01-10-2026 12:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

43 68AA-156.35 01-10-2026 12:30 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

44 68S1-597.24 01-10-2026 12:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

45 68D1-895.67 01-10-2026 12:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46 68AA-254.02 01-10-2026 12:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

47 68HA-041.22 01-10-2026 12:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48 68AA-661.04 01-10-2026 13:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

49 68AC-600.46 01-10-2026 13:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

50 68S1-739.43 01-10-2026 13:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51 68B1-554.33 01-10-2026 13:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

52 68S1-567.22 01-10-2026 13:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

53 68X1-663.29 01-10-2026 13:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

54 68A-231.38 01-10-2026 13:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

55 68X1-535.40 01-10-2026 13:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

56 68AA-078.80 01-10-2026 13:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

57 68X1-541.25 01-10-2026 13:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

58 68AB-115.35 01-10-2026 13:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

59 68B1-483.41 01-10-2026 13:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60 68S1-620.03 01-10-2026 14:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

61 68AB-169.71 01-10-2026 14:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

62 68AA-598.16 01-10-2026 14:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

63 68D1-622.22 01-10-2026 14:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

64 65MA-132.73 01-10-2026 14:22 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65 68C1-526.84 01-10-2026 14:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66 68AC-180.14 01-10-2026 14:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67 68AB-071.96 01-10-2026 14:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68 68B1-510.60 01-10-2026 15:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

69 68AA-169.28 01-10-2026 15:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

70 68D1-636.34 01-10-2026 15:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

71 68G1-925.91 01-10-2026 15:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

72 68BA-016.08 01-10-2026 15:41 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

73 68AA-804.20 01-10-2026 15:44 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

74 68A-381.80 01-10-2026 15:49 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

75 68D1-258.58 01-10-2026 15:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

76 77C1-474.36 01-10-2026 15:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

77 68AB-978.00 01-10-2026 16:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

78 68D1-862.93 01-10-2026 16:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

79 68D1-802.59 01-10-2026 16:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80 84B1-203.01 01-10-2026 16:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81 68C1-574.08 01-10-2026 16:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82 68AA-699.04 01-10-2026 16:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83 68AB-061.09 01-10-2026 16:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84 68AB-164.19 01-10-2026 16:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

85 68X1-255.49 01-10-2026 16:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

86 68X1-371.18 01-10-2026 16:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87 68AA-715.33 01-10-2026 16:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

88 68AB-052.22 01-10-2026 16:56 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89 68FA-092.02 01-10-2026 17:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

90 68C1-686.62 01-10-2026 17:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

91 68G1-966.16 01-10-2026 17:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

92 68AB-706.25 01-10-2026 17:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

93 65AC-168.33 01-10-2026 17:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

94 68AA-340.56 01-10-2026 17:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

95 68S1-802.77 01-10-2026 17:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

96 60B1-054.43 01-10-2026 17:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

97 68S1-509.50 01-10-2026 17:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

98 68X1-227.48 01-10-2026 17:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

99 68A-729.83 01-10-2026 17:44 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

100 68S1-171.36 01-10-2026 17:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

101 67B1-869.10 01-10-2026 17:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

102 68H1-070.70 01-10-2026 17:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

103 68SA-009.53 01-10-2026 18:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

104 67B2-671.35 01-10-2026 22:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

105 62V1-5126 02-10-2026 05:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

106 68C1-486.90 02-10-2026 06:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

107 68S1-545.15 02-10-2026 06:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

108 68S1-158.26 02-10-2026 06:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

109 68A-196.02 02-10-2026 06:46 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

110 68D1-622.22 02-10-2026 07:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

111 68AB-144.78 02-10-2026 07:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

112 68AB-077.70 02-10-2026 07:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

113 68A-172.58 02-10-2026 08:10 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

114 68S1-488.46 02-10-2026 08:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

115 64F1-253.49 02-10-2026 08:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

116 65F1-300.72 02-10-2026 08:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

117 68S1-730.13 02-10-2026 08:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

118 62F-002.44 02-10-2026 08:43 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

119 68A-067.97 02-10-2026 08:45 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

120 66H1-0980 02-10-2026 09:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121 68D1-569.69 02-10-2026 09:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

122 68S1-655.08 02-10-2026 09:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

123 68A-468.04 02-10-2026 09:25 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

124 68P1-9000 02-10-2026 09:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

125 68A-067.97 02-10-2026 09:32 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

126 68L1-160.10 02-10-2026 09:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

127 95H1-219.71 02-10-2026 09:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

128 68K1-101.49 02-10-2026 09:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

129 67K2-002.15 02-10-2026 09:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

130 68AB-192.11 02-10-2026 10:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

131 68AA-857.50 02-10-2026 10:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

132 68AA-479.34 02-10-2026 10:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

133 68AB-113.95 02-10-2026 10:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

134 68N1-408.75 02-10-2026 10:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

135 68X1-282.19 02-10-2026 10:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

136 68AC-016.23 02-10-2026 10:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

137 68X10838 02-10-2026 10:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

138 68T8-6850 02-10-2026 10:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

139 68S6-0013 02-10-2026 10:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

140 68T1-8424 02-10-2026 10:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

141 68X1-078.00 02-10-2026 10:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

142 68H-074.89 02-10-2026 10:44 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

143 55P8-5057 02-10-2026 10:49 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

144 68X1-046.26 02-10-2026 10:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

145 68A-168.67 02-10-2026 10:52 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

146 68A-608.39 02-10-2026 10:54 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

147 68D1-073.40 02-10-2026 10:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

148 68S1-534.28 02-10-2026 10:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

149 68A-205.90 02-10-2026 10:59 Ô tô chở tiền 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

150 68K1-402.44 02-10-2026 11:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

151 65L1-456.24 02-10-2026 11:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

152 68H-054.79 02-10-2026 11:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

153 68A-177.66 02-10-2026 11:10 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

154 68H-076.45 02-10-2026 11:10 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

155 68C1-788.93 02-10-2026 11:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

156 68H-111.81 02-10-2026 11:11 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

157 83P3-182.73 02-10-2026 11:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

158 65D1-053.73 02-10-2026 11:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

159 68L1-252.55 02-10-2026 11:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

160 68H-126.87 02-10-2026 11:19 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

161 68D1-790.58 02-10-2026 11:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

162 68P1-241.68 02-10-2026 11:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

163 68A-258.87 02-10-2026 11:30 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

164 68P1-125.00 02-10-2026 11:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

165 68H-077.91 02-10-2026 11:32 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

166 50H-234.72 02-10-2026 11:36 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

167 68A-316.55 02-10-2026 11:38 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

168 68H-125.10 02-10-2026 11:39 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

169 37E-003.58 02-10-2026 11:40 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

170 68F1-6528 02-10-2026 11:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

171 68H-128.87 02-10-2026 11:41 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

172 29E-661.33 02-10-2026 11:52 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

173 68D1-738.66 02-10-2026 11:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

174 67H8-1143 02-10-2026 11:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

175 68H-141.58 02-10-2026 11:55 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

176 68S1-184.01 02-10-2026 11:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

177 47A-346.10 02-10-2026 11:59 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

178 43A-944.82 02-10-2026 12:01 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

179 68H-119.07 02-10-2026 12:01 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

180 95L1-013.31 02-10-2026 12:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

181 68H-086.53 02-10-2026 12:06 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

182 68AC-114.56 02-10-2026 12:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

183 68B1-348.35 02-10-2026 12:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

184 68F1-1226 02-10-2026 12:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

185 68AC-733.77 02-10-2026 12:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

186 68A-311.28 02-10-2026 12:33 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

187 68A-053.95 02-10-2026 12:35 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

188 68AB-144.50 02-10-2026 12:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

189 68AB-067.80 02-10-2026 12:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

190 68C1-517.04 02-10-2026 12:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

191 68AB-092.66 02-10-2026 12:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

192 68D1-622.22 02-10-2026 13:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

193 68C1-723.51 02-10-2026 13:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

194 68B1-555.52 02-10-2026 13:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

195 68D1-790.80 02-10-2026 13:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

196 68AC-848.26 02-10-2026 13:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

197 67FD-7935 02-10-2026 13:58 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

198 16K1-2398 02-10-2026 14:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

199 67B2-593.20 02-10-2026 14:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

200 68C1-134.35 02-10-2026 14:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

201 68C1-526.84 02-10-2026 14:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

202 68S1-596.26 02-10-2026 14:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

203 68AC-796.63 02-10-2026 14:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

204 68S1-292.47 02-10-2026 15:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

205 68X1-227.48 02-10-2026 15:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

206 67AA-108.05 02-10-2026 15:27 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

207 68AA-169.49 02-10-2026 15:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

208 68BA-088.80 02-10-2026 15:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

209 68X1-561.22 02-10-2026 15:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

210 68G1-092.79 02-10-2026 15:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

211 68D1-202.55 02-10-2026 15:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

212 68S1-476.18 02-10-2026 15:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

213 67AA-191.60 02-10-2026 16:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

214 68C1-647.93 02-10-2026 17:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

215 65N2-2837 02-10-2026 18:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

216 67L1-563.42 02-10-2026 18:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

217 67M8-5799 03-10-2026 05:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

218 68H-118.72 03-10-2026 09:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

219 68A-354.12 03-10-2026 09:25 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

220 15K-644.29 03-10-2026 09:26 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

221 51C-387.23 03-10-2026 09:31 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

222 68X1-325.75 03-10-2026 09:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

223 68H-141.58 03-10-2026 09:37 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

224 68H-046.70 03-10-2026 09:45 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

225 68H-134.84 03-10-2026 09:45 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

226 66A-175.19 03-10-2026 09:48 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

227 68A-330.93 03-10-2026 09:48 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

228 68P1-553.40 03-10-2026 09:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

229 68C-136.66 03-10-2026 09:56 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

230 68H-082.11 03-10-2026 10:10 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

231 71H-049.10 03-10-2026 10:10 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

232 68E-002.14 03-10-2026 10:14 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

233 68A-129.74 03-10-2026 10:44 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

234 68H-118.92 03-10-2026 10:50 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

235 68A-285.71 03-10-2026 11:00 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

236 68H-089.60 03-10-2026 11:02 Ô tô khách 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

237 81T5-4772 03-10-2026 11:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

238 68A-252.70 03-10-2026 11:08 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

239 68H-096.18 03-10-2026 11:11 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

240 81B2-341.03 03-10-2026 11:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

241 60H-378.63 03-10-2026 11:18 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

242 68A-418.66 03-10-2026 11:30 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

243 68H-093.22 03-10-2026 11:30 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

244 68H-120.80 03-10-2026 11:37 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

245 68A-416.27 03-10-2026 11:38 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

246 68E-012.07 03-10-2026 11:38 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

247 68A-258.87 03-10-2026 11:40 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

248 54L4-7038 03-10-2026 11:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

249 67AK-005.14 03-10-2026 13:57 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

250 67F1-498.62 03-10-2026 16:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

251 65P91540 03-10-2026 16:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

252 68P1-523.76 03-10-2026 16:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

253 51F-831.66 04-10-2026 01:24 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

254 67G1-415.58 04-10-2026 06:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

255 68S1-726.59 04-10-2026 06:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

256 68C1-533.20 04-10-2026 06:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

257 68C1-468.30 04-10-2026 06:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

258 68AB-191.24 04-10-2026 06:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

259 67B1-321.55 04-10-2026 06:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

260 59T1-413.41 04-10-2026 07:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

261 60H-366.94 04-10-2026 08:03 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

262 68C-178.33 04-10-2026 08:03 Ô tô tải có mui 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

263 68H-143.82 04-10-2026 08:03 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

264 68H-124.52 04-10-2026 08:04 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

265 70H-135.47 04-10-2026 08:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

266 68H-123.58 04-10-2026 08:05 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

267 68H-046.69 04-10-2026 08:06 Ô tô khách 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

268 68H-103.94 04-10-2026 08:06 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

269 68E-014.64 04-10-2026 08:08 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

270 19A-674.60 04-10-2026 08:09 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

271 60C-791.45 04-10-2026 08:12 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

272 68A-568.82 04-10-2026 08:12 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

273 51N-151.21 04-10-2026 08:13 Ô tô trộn và vận chuyển bê tông 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

274 68E-003.03 04-10-2026 08:13 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

275 68A-316.55 04-10-2026 08:14 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

276 68H-141.93 04-10-2026 08:14 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

277 68A-421.95 04-10-2026 08:19 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

278 68E-010.00 04-10-2026 08:20 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

279 68E-001.48 04-10-2026 08:21 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

280 68H-111.81 04-10-2026 08:21 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

281 71E-005.09 04-10-2026 08:22 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

282 68H-136.32 04-10-2026 08:23 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

283 68G1-634.74 04-10-2026 08:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

284 68A-227.07 04-10-2026 08:26 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

285 68C1-569.98 04-10-2026 08:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

286 68X1-607.60 04-10-2026 08:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

287 68G1-786.59 04-10-2026 09:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

288 68P1-671.97 04-10-2026 09:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

289 68P1-065.31 04-10-2026 09:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

290 68T1-578.98 04-10-2026 09:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

291 68A-223.14 04-10-2026 09:57 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

292 68A-651.82 04-10-2026 09:57 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

293 68P1-717.00 04-10-2026 10:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

294 68AB-184.90 04-10-2026 10:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

295 68AC-566.37 04-10-2026 11:01 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

296 59C2-446.34 04-10-2026 11:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

297 68AB-045.80 04-10-2026 11:06 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

298 68C1-107.97 04-10-2026 11:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

299 67B1-217.29 04-10-2026 11:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

300 65B1-531.46 04-10-2026 11:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

301 68S1-538.06 04-10-2026 11:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

302 68D1-227.42 04-10-2026 11:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

303 65AB-544.48 04-10-2026 11:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

304 68S1-497.24 04-10-2026 11:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

305 68A-614.06 04-10-2026 11:49 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

306 68D1-678.29 04-10-2026 11:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

307 68AC-935.23 04-10-2026 11:56 Mô tô điện 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

308 68S1-572.87 04-10-2026 11:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

309 61E1-430.71 04-10-2026 12:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

310 67C-100.77 04-10-2026 12:01 Ô tô tải 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

311 68AB-067.80 04-10-2026 12:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

312 68AA-692.49 04-10-2026 12:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

313 68AC-198.54 04-10-2026 12:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

314 68AB-155.25 04-10-2026 12:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

315 68S1-739.43 04-10-2026 12:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

316 68AD-048.52 04-10-2026 12:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

317 68X1-339.72 04-10-2026 12:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

318 68KA-109.14 04-10-2026 12:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

319 68A-675.61 04-10-2026 12:40 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

320 83A-181.24 04-10-2026 12:46 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

321 68AB-144.50 04-10-2026 12:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

322 67F2-7774 04-10-2026 12:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

323 68X1-164.35 04-10-2026 13:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

324 68X1-055.15 04-10-2026 13:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

325 68AA-273.87 04-10-2026 13:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

326 68X1-465.86 04-10-2026 13:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

327 59C1-589.81 04-10-2026 13:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

328 68AA-273.87 04-10-2026 13:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

329 95B1-056.07 04-10-2026 13:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

330 68A-390.39 04-10-2026 14:05 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

331 69AA-769.61 04-10-2026 14:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

332 68X1-535.40 04-10-2026 14:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

333 68C1-365.14 04-10-2026 14:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

334 68AB-201.46 04-10-2026 14:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

335 68X1-125.11 04-10-2026 14:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

336 68X1-280.78 04-10-2026 14:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

337 68AA-755.55 04-10-2026 14:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

338 68AA-285.90 04-10-2026 14:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

339 68A-602.17 04-10-2026 14:29 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

340 68C1-607.38 04-10-2026 14:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

341 68A-304.45 04-10-2026 14:46 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

342 68AC-614.14 04-10-2026 14:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

343 68X1-656.82 04-10-2026 15:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

344 68A-215.22 04-10-2026 15:14 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

345 68C1-819.46 04-10-2026 15:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

346 68A-675.61 04-10-2026 15:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

347 68X1-032.67 04-10-2026 15:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

348 68AC-094.71 04-10-2026 15:32 Xe máy điện 7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

349 51L-883.60 04-10-2026 15:34 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

350 68D1-607.53 04-10-2026 16:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

351 68AB-119.76 04-10-2026 16:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

352 68AB-149.29 04-10-2026 16:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

353 68S1-629.35 04-10-2026 16:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

354 68A-054.65 04-10-2026 16:31 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

355 68G2-100.11 04-10-2026 16:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

356 68T1-507.84 04-10-2026 16:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

357 68P1-621.79 04-10-2026 17:49 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

358 68A-288.62 05-10-2026 06:29 Ô tô con tập lái 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

359 68AB-951.60 05-10-2026 06:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

360 68A-569.73 05-10-2026 07:01 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

361 61E1-722.13 05-10-2026 07:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

362 29H1-739.33 05-10-2026 07:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

363 68G-003.61 05-10-2026 07:39 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

364 68AB-381.65 05-10-2026 08:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

365 68X1-506.52 05-10-2026 08:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

366 67F1-473.18 05-10-2026 08:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

367 68S1-466.83 05-10-2026 09:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

368 64G1-387.99 05-10-2026 09:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

369 68G1-416.32 05-10-2026 09:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

370 67D2-345.77 05-10-2026 09:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

371 67L2-392.96 05-10-2026 09:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

372 67D1-708.18 05-10-2026 09:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

373 68P1-671.97 05-10-2026 09:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

374 68AA-698.08 05-10-2026 09:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

375 68S1-584.51 05-10-2026 09:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

376 66A-284.90 05-10-2026 10:12 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

377 67B2-004.43 05-10-2026 10:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

378 68A-492.48 05-10-2026 10:43 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

379 68A-732.16 05-10-2026 10:52 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

380 68A-703.93 05-10-2026 10:54 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

381 68A-286.91 05-10-2026 11:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

382 68AB-083.03 05-10-2026 11:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

383 68C1-777.46 05-10-2026 11:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

384 68A-345.27 05-10-2026 12:01 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

385 68AB-953.92 05-10-2026 12:11 Xe máy điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

386 68A-111.56 05-10-2026 12:15 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

387 68AC-484.82 05-10-2026 12:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

388 68AC-613.50 05-10-2026 12:34 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

389 68X1-382.52 05-10-2026 12:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

390 68AA-169.49 05-10-2026 12:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

391 65G-001.20 05-10-2026 12:48 Ô tô khách 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

392 68AB-144.50 05-10-2026 12:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

393 68H1-071.77 05-10-2026 13:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

394 95B1-942.35 05-10-2026 13:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

395 68A-346.15 05-10-2026 13:06 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

396 68A-676.80 05-10-2026 13:07 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

397 68X1-567.10 05-10-2026 13:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

398 67B2-151.07 05-10-2026 13:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

399 68S1-540.67 05-10-2026 13:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

400 68X1-460.56 05-10-2026 13:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

401 68S1-593.03 05-10-2026 13:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

402 68A-559.60 05-10-2026 13:46 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

403 68A-028.55 05-10-2026 14:04 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

404 68A-161.17 05-10-2026 14:09 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

405 51L-883.60 05-10-2026 14:12 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

406 68AB-373.96 05-10-2026 14:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

407 68E1-396.05 05-10-2026 14:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

408 68AA-641.01 05-10-2026 14:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

409 68C1-799.38 05-10-2026 14:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

410 69F1-394.62 05-10-2026 14:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

411 68A-266.40 05-10-2026 14:29 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

412 68S7-2222 05-10-2026 14:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

413 68S1-300.68 05-10-2026 14:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

414 68M1-368.95 05-10-2026 15:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

415 68S1-292.47 05-10-2026 15:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

416 68S1-687.83 05-10-2026 15:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

417 68M1-163.73 05-10-2026 15:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

418 59X2-004.68 05-10-2026 15:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

419 68X1-299.71 05-10-2026 16:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

420 68AA-456.78 05-10-2026 16:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

421 68T1-138.45 05-10-2026 16:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

422 68L1-331.88 05-10-2026 16:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

423 65G1-344.79 05-10-2026 16:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

424 67B1-733.58 05-10-2026 16:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

425 68G1-467.01 05-10-2026 16:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

426 67AA-016.60 05-10-2026 17:01 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

427 67E1-178.34 05-10-2026 17:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

428 67AN-086.19 06-10-2026 05:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

429 65L1-381.91 06-10-2026 08:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

430 68A-661.10 06-10-2026 08:44 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

431 50E-060.42 06-10-2026 08:52 Ô tô tải thùng kín 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

432 66H-076.32 06-10-2026 09:17 Ô tô khách 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

433 68A-612.14 06-10-2026 09:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

434 68A-748.00 06-10-2026 10:14 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

435 68A-083.42 06-10-2026 10:29 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

436 64A-273.61 06-10-2026 10:37 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

437 67A-099.42 06-10-2026 10:40 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

438 69A-122.39 06-10-2026 11:45 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

439 68A-748.00 06-10-2026 11:47 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

440 68A-329.72 06-10-2026 12:03 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

441 67A-144.66 06-10-2026 12:16 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

442 69A-122.39 06-10-2026 12:29 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

443 68A-748.00 06-10-2026 12:38 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

444 68A-211.52 06-10-2026 13:35 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

445 67L1-316.44 06-10-2026 14:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

446 68C-041.09 06-10-2026 14:46 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

447 68AA-713.08 06-10-2026 14:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

448 66A-217.32 06-10-2026 15:06 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

449 68A-276.50 06-10-2026 15:44 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

450 65A-270.27 06-10-2026 15:47 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

451 67A-078.02 06-10-2026 16:57 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

452 68C-032.75 06-10-2026 17:14 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

453 68G-001.42 06-10-2026 17:23 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

454 68A-212.30 06-10-2026 17:38 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

455 68B-029.14 06-10-2026 17:52 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

456 29E-377.78 06-10-2026 22:55 Ô tô tải thùng kín 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

457 68H-009.82 06-10-2026 23:21 Ô tô tải thùng kín 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

458 51N-057.74 06-10-2026 23:30 Ô tô tải có mui 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

459 68C-116.18 07-10-2026 07:18 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

460 67B1-368.68 07-10-2026 07:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

461 67C1-398.20 07-10-2026 07:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

462 67M1-981.28 07-10-2026 07:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

463 68D-005.90 07-10-2026 08:12 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

464 68T1-551.32 07-10-2026 08:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

465 59X3-933.40 07-10-2026 08:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

466 68A-180.18 07-10-2026 08:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

467 67A-124.17 07-10-2026 08:26 Ô tô con 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

468 67A-310.07 07-10-2026 08:54 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

469 67A-255.85 07-10-2026 08:58 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

470 68AC-294.47 07-10-2026 09:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

471 68A-145.70 07-10-2026 09:52 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

472 68C1-350.55 07-10-2026 10:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

473 68P1-814.41 07-10-2026 10:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

474 68A-205.90 07-10-2026 10:21 Ô tô chở tiền 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

475 68E-011.86 07-10-2026 10:26 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

476 68A-316.96 07-10-2026 10:27 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

477 50AG-904.95 07-10-2026 10:31 Mô tô điện 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

478 68E-014.20 07-10-2026 10:31 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

479 68A-236.77 07-10-2026 10:34 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

480 95A-092.78 07-10-2026 10:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

481 68H-113.57 07-10-2026 10:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

482 68P1-671.97 07-10-2026 11:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

483 68A-664.92 07-10-2026 11:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

484 71AE-068.34 07-10-2026 11:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

485 65G-000.28 07-10-2026 11:12 Ô tô tải VAN 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

486 65H-080.77 07-10-2026 11:20 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

487 68AC-256.20 07-10-2026 11:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

488 68G1-328.96 07-10-2026 11:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

489 67AA-21616 07-10-2026 11:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

490 65A-707.23 07-10-2026 11:32 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

491 51M-105.47 07-10-2026 11:36 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

492 68S1-522.50 07-10-2026 11:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

493 69K6-4841 07-10-2026 11:46 Ba bánh 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

494 68X1-527.60 07-10-2026 12:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

495 69A-133.96 07-10-2026 12:06 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

496 67A-099.10 07-10-2026 12:12 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

497 51M-105.47 07-10-2026 12:20 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

498 67A-043.05 07-10-2026 12:21 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

499 67A-264.28 07-10-2026 12:24 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

500 68H-103.40 07-10-2026 12:29 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

765 68X1-358.14 12-10-2026 12:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

766 67B1-454.22 12-10-2026 12:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

767 68T1-283.63 12-10-2026 12:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

768 68HY-1059 12-10-2026 12:25 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

769 68E1-467.04 12-10-2026 12:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

770 68F1-123.81 12-10-2026 12:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

771 68H7-1170 12-10-2026 12:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

772 68X1-100.45 12-10-2026 12:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

773 68HA-007.10 12-10-2026 12:45 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

774 68M7-3886 12-10-2026 12:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

775 68S5-8459 12-10-2026 12:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

776 68AC-741.54 12-10-2026 12:58 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

777 68CA-100.29 12-10-2026 13:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

778 68X1-512.03 12-10-2026 13:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

779 68N1-125.67 12-10-2026 13:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

780 68T4-6029 12-10-2026 13:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

781 68T9-4012 12-10-2026 13:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

782 68AA-662.93 12-10-2026 13:29 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

783 68S1-739.94 12-10-2026 13:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

784 65U1-1623 12-10-2026 13:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

785 68GA-061.68 12-10-2026 13:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

786 68D1-280.17 12-10-2026 14:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

787 68AB-139.49 12-10-2026 14:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

788 68S1-709.48 12-10-2026 14:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

789 68F5-6250 12-10-2026 14:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

790 68AA-654.19 12-10-2026 14:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

791 68S1-505.26 12-10-2026 14:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

792 68S5-8459 12-10-2026 14:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

793 68AB-877.83 12-10-2026 14:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

794 68G1-297.57 12-10-2026 14:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

795 30H4-0469 12-10-2026 15:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

796 67B2-489.99 12-10-2026 15:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

797 51N-044.44 12-10-2026 15:19 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

798 68S2-9757 12-10-2026 15:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

799 29C1-737.05 12-10-2026 15:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

800 68X1-326.20 12-10-2026 15:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

801 67AA-533.05 12-10-2026 16:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

802 68E1-382.91 12-10-2026 16:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

803 68X1-004.87 12-10-2026 16:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

804 68B1-384.91 12-10-2026 16:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

805 68S1-433.52 12-10-2026 16:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

806 68A-093.35 12-10-2026 16:29 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

807 68M1-527.54 12-10-2026 16:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

808 68E1-145.20 12-10-2026 16:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

809 68D1-063.56 12-10-2026 16:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

810 59F1-894.76 12-10-2026 16:49 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

811 68T9-4462 12-10-2026 16:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

812 68X1-0985 12-10-2026 17:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

813 67B2-329.36 12-10-2026 19:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

814 68P1-8029 13-10-2026 06:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

815 59C2-111.81 13-10-2026 07:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

816 68AB-162.88 13-10-2026 07:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

817 68T1-605.66 13-10-2026 07:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

818 68E1-565.85 13-10-2026 07:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

819 68M1-441.23 13-10-2026 08:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

820 59Z1-063.02 13-10-2026 08:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

821 68C176654 13-10-2026 08:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

822 68X1-505.00 13-10-2026 08:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

823 69N1-486.19 13-10-2026 08:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

824 68AB-600.60 13-10-2026 08:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

825 68X1-341.34 13-10-2026 08:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

826 68AD-032.72 13-10-2026 08:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

827 76G1-107.67 13-10-2026 09:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

828 68X1-427.59 13-10-2026 09:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

829 68A-135.39 13-10-2026 10:32 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

830 68S1-662.89 13-10-2026 10:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

831 95B1-279.12 13-10-2026 11:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

832 68AB-764.91 13-10-2026 11:18 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

833 68X1-669.72 13-10-2026 11:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

834 68AA-156.35 13-10-2026 11:22 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

835 68S8-0003 13-10-2026 11:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

836 68AB-144.78 13-10-2026 11:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

837 68AA-829.09 13-10-2026 11:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

838 68AB-027.45 13-10-2026 11:51 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

839 68S1-023.19 13-10-2026 12:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

840 68AA-363.01 13-10-2026 12:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

841 68P1-573.19 13-10-2026 12:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

842 68S1-162.69 13-10-2026 12:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

843 68AC-157.03 13-10-2026 12:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

844 67L1-418.54 13-10-2026 13:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

845 68X1-255.01 13-10-2026 13:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

954 68S1-478.74 15-10-2026 13:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

955 61A-187.18 15-10-2026 13:30 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

956 68AC-323.06 15-10-2026 13:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

957 68C1-826.42 15-10-2026 13:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

958 95H1-336.67 15-10-2026 13:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

959 65B1-645.42 15-10-2026 13:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

960 68BA-136.48 15-10-2026 13:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

961 65B1-317.19 15-10-2026 13:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

962 68M1-371.62 15-10-2026 13:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

963 68X1-481.60 15-10-2026 13:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

964 68AA-632.76 15-10-2026 13:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

965 68X1-490.60 15-10-2026 13:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

966 78F1-566.57 15-10-2026 14:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

967 51F-023.92 15-10-2026 14:12 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

968 68B1-610.54 15-10-2026 14:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

969 68C1-765.41 15-10-2026 14:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

970 68C152791 15-10-2026 14:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

971 68X1-588.17 15-10-2026 15:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

972 68AB-730.23 15-10-2026 15:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

973 67K2-002.15 15-10-2026 15:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

974 67B1-092.02 15-10-2026 16:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

975 68H-007.28 15-10-2026 16:26 Ô tô tải 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

976 68G00293 15-10-2026 16:58 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

977 68G1-488.88 15-10-2026 17:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

978 68A-698.65 15-10-2026 17:09 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông