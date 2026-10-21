Chiếc điện thoại "bắt trọn khoảnh khắc" tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

vivo tổ chức hoạt động trải nghiệm X500 và X500 Pro Max tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, cho người tham gia dùng máy quay chụp sân khấu từ khán đài. Dòng máy được hãng định hướng cho nhu cầu quay fancam, với camera tele 200MP, chống rung và chế độ tự bám theo nghệ sĩ.

X500 Series là dòng flagship mới của vivo, tiếp nối các thế hệ X Series trước. Hãng định hướng dòng máy cho người dùng hay đi concert, với trọng tâm là khả năng zoom xa, chống rung và giữ nét khi quay nghệ sĩ đang di chuyển.

Để giới thiệu sản phẩm, vivo tổ chức hoạt động trải nghiệm sớm tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, cho người tham gia dùng X500 và X500 Pro Max quay chụp từ khán đài. Đây là môi trường khó với camera điện thoại: nghệ sĩ đứng dưới đèn rọi mạnh trong khi hậu cảnh tối, ánh sáng đổi màu theo nhịp nhạc, đội hình thay đổi liên tục, còn người quay đứng ở vị trí cố định và dễ rung tay khi zoom cao.

X500 Pro Max có camera tele 200MP mang thương hiệu ZEISS, kèm chống rung đạt chuẩn CIPA 7.0. Khi gắn ống kính rời vivo ZEISS Gen 2 Ultra, máy đạt tiêu cự tương đương 400mm, giúp chụp cận cảnh nghệ sĩ từ vị trí xa sân khấu mà không cần đổi chỗ ngồi.

Máy có Chế độ Sân khấu 3.0, trong đó có tính năng khóa và bám theo một người được chọn. Khi quay video, máy hỗ trợ lấy nét tự động theo nghệ sĩ lúc di chuyển hoặc đổi đội hình. Ngoài ra còn có chế độ chụp nhanh ở mức zoom siêu xa.

Camera chính của X500 Pro Max dùng cảm biến Sony LYTIA L910, dải tương phản động 17 EV. Theo hãng, thông số này giúp ảnh giữ được chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối, phù hợp với cảnh sân khấu khi gương mặt nghệ sĩ dưới đèn rọi còn phông nền tối hơn nhiều. Bản X500 tiêu chuẩn dùng cảm biến Sony LYTIA 828.

Cả hai máy có tính năng tự điều chỉnh bố cục video theo vị trí và chuyển động của nghệ sĩ, hữu ích khi nghệ sĩ di chuyển từ giữa ra hai bên sân khấu. Người dùng chọn được ba kiểu khung: toàn thân để ghi vũ đạo, nửa người để theo phần trình diễn, hoặc cận mặt để bắt biểu cảm. Máy quay video 4K với chế độ màu điện ảnh.

vivo X500 Series mở đặt trước tại Thế Giới Di Động từ 20/10/26 đến 07/11/26. Hãng công bố tổng giá trị ưu đãi lên đến 18.000.000 đồng, gồm giảm giá đến 7.000.000 đồng, trả góp 0% lãi suất với trả trước 0 đồng, bảo hành 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ mặt lưng và camera 12 tháng, thu cũ trợ giá đến 3.000.000 đồng và 3 tháng dùng miễn phí gói Google AI Pro kèm 5TB lưu trữ đám mây. 60 khách đặt trước sẽ nhận bộ quà tặng giới hạn. Giá bán chính thức của X500 và X500 Pro Max: Chưa có thông tin xác nhận.