Samsung giới thiệu các thiết bị gia dụng ứng dụng AI dành cho gia đình và doanh nghiệp tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương

Samsung tổ chức sự kiện giới thiệu danh mục giải pháp B2B mở rộng, bao gồm các công nghệ HVAC và giải pháp giặt sấy công nghiệp, với sự tham dự của hơn 50 đại diện truyền thông từ Đông Nam Á.

(Ảnh: DNCC)

Sự kiện giới thiệu những đổi mới trong danh mục thiết bị gia dụng ứng dụng AI của Samsung, đồng thời hé lộ mẫu điều hòa không khí dân dụng Samsung dự kiến ra mắt năm 2027.

Hội thảo cũng trình diễn cách SmartThings, dịch vụ Home Appliance Remote Management (HRM - dịch vụ quản lý và chẩn đoán lỗi thiết bị gia dụng từ xa) và chính sách hỗ trợ phần mềm dài hạn giúp không ngừng nâng cao trải nghiệm sử dụng thiết bị gia dụng sau khi mua

Samsung Electronics tổ chức sự kiện "The Brief 2026" tại Hà Nội vào ngày 14 tháng 10 năm 2026 nhằm giới thiệu danh mục giải pháp thiết bị gia dụng kỹ thuật số toàn diện dành cho doanh nghiệp và gia đình.

Ông Bernard Ang, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Thiết bị Gia dụng, Samsung Electronics khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, chia sẻ: "Samsung luôn hướng đến việc mang lại những đổi mới công nghệ, đồng thời không ngừng chứng minh giá trị thiết thực mà công nghệ có thể mang lại thông qua danh mục sản phẩm và giải pháp ứng dụng AI đa dạng dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Các dòng sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng. Khi tiếp tục giới thiệu những đổi mới công nghệ, chúng tôi sẽ tập trung mở rộng phạm vi tiếp cận để mang lại lợi ích cho nhiều khách hàng hơn, nâng cao trải nghiệm AI nhằm tăng cường sự tiện lợi và cá nhân hóa, đồng thời củng cố độ tin cậy và độ bền của thiết bị gia dụng cho cả gia đình lẫn doanh nghiệp."

Sự kiện "The Brief" tại Hà Nội quy tụ hơn 50 nhà báo, phóng viên và influencer đến từ Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, cùng khám phá chuyên sâu những thiết bị gia dụng của Samsung thuộc nhiều ngành hàng, bao gồm thiết bị giặt sấy, tủ lạnh và điều hòa không khí.

Sự kiện được tổ chức tại Samsung Business Experience Studio (BES) vừa khai trương ở Hà Nội. Đây là không gian được thiết kế nhằm mô phỏng các tình huống thực tế trong nhiều ngành nghề, tạo cơ hội để khách hàng và khách tham quan trải nghiệm cách các sản phẩm đa dạng của Samsung có thể được ứng dụng trong những lĩnh vực như giáo dục, khách sạn và các môi trường thương mại khác.

Thúc đẩy tương lai của các giải pháp làm mát thông minh

(Ảnh: DNCC)

Samsung giới thiệu các giải pháp và công nghệ HVAC, được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm thông minh hơn, hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn trong nhiều môi trường sử dụng.

Samsung hiện đang mở rộng danh mục HVAC (hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí) cho cả không gian dân dụng và thương mại, giúp người dùng tận dụng các tính năng ứng dụng AI và khả năng kết nối SmartThings. Với việc mua lại FläktGroup – công ty hàng đầu về HVAC đến từ châu Âu, sở hữu hơn một thế kỷ kinh nghiệm tích lũy về công nghệ và năng lực thiết kế – Samsung tiếp tục mở rộng sang các ứng dụng công nghiệp như trung tâm dữ liệu, đồng thời đa dạng hóa danh mục giải pháp HVAC để phục vụ nhiều khách hàng hơn.

Công nghệ WindFree™ là trọng tâm của danh mục sản phẩm này. Được hoàn thiện trong suốt một thập kỷ qua, công nghệ này hiện là nền tảng của mẫu điều hòa Bespoke AI WindFree Pro. Sản phẩm sở hữu thiết kế tinh giản, giúp điều hòa hòa hợp tự nhiên với không gian xung quanh, đồng thời tích hợp các công nghệ ứng dụng AI nhằm mang đến sự thoải mái được cá nhân hóa. AI Motion Wind điều chỉnh luồng gió dựa trên sở thích và chuyển động của người dùng, trong khi WindFree™ Wearable Good Sleep có thể kết nối với thiết bị đeo tương thích và sử dụng các tín hiệu cơ thể để tự động điều chỉnh khả năng làm mát theo trạng thái giấc ngủ.

Khách mời cũng được xem trước mẫu điều hòa không khí dân dụng mới dự kiến ra mắt năm 2027. Model sắp ra mắt có thiết kế mới với kiểu dáng bo tròn, cánh đảo gió phía dưới được chia tách và bề mặt có kết cấu giống vải. Bên cạnh diện mạo mới, sản phẩm còn mở rộng khả năng tiếp cận các tính năng AI và thông minh như AI Energy Mode.

Giải pháp giặt sấy đáp ứng nhu cầu kinh doanh không ngừng thay đổi

(Ảnh: DNCC)

Các giải pháp giặt sấy công nghiệp mới của Samsung được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu B2B chuyên biệt, với sức chứa lớn, độ bền cao và khả năng lắp đặt linh hoạt.

‎Khi mở rộng hoạt động kinh doanh B2B, Samsung tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp, trong đó có các giải pháp giặt sấy được phát triển nhằm mang lại hiệu suất vượt trội, độ tin cậy cao và khả năng vận hành thuận tiện.

Máy giặt dung tích 18 kg mang đến hiệu suất giặt mạnh mẽ và nhanh chóng, ngay cả với khối lượng đồ giặt lớn hoặc các vật dụng cồng kềnh như bộ chăn ga cỡ lớn. Các chu trình giặt được tối ưu về thời gian, với chu trình thông thường hoàn tất trong 36 phút. Trong khi đó, công nghệ Bubble Wash giúp loại bỏ hiệu quả các vết bẩn và cặn chất giặt tẩy trên quần áo. Máy sấy dung tích 14 kg được trang bị hệ thống thông hơi, hỗ trợ sấy nhanh, với chu trình sấy đồ nặng có thể hoàn tất trong vòng 45 phút.

Độ bền là ưu tiên hàng đầu đối với thiết bị giặt sấy. Máy giặt được trang bị công nghệ giảm rung Vibration Reduction Technology Plus (VRT+™), giúp giảm rung lắc – yếu tố có thể đẩy nhanh quá trình hao mòn của các linh kiện bên trong. Cả hai thiết bị đều được thiết kế để dễ vận hành và bảo trì. Chế độ Manager Mode trên máy giặt cho phép điều chỉnh thuận tiện các cài đặt như số lần xả và lượng nước. Nhờ kết nối Wi-Fi, người vận hành cũng có thể theo dõi từ xa trạng thái và hiệu suất hoạt động của máy.

Định hướng B2B của Samsung không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ đối tác thông qua danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng. Khi công tác quản lý các tòa nhà hiện đại hướng đến hiệu quả cao hơn và tối ưu vận hành trên toàn bộ hệ thống, các giải pháp của Samsung được thiết kế để hoạt động đồng bộ. SmartThings Pro , nền tảng IoT B2B tích hợp của Samsung, kết nối hệ thống HVAC và các thiết bị khác trong môi trường dân dụng, bán lẻ, khách sạn và doanh nghiệp. Nền tảng này cho phép doanh nghiệp quản lý nhiều địa điểm, tự động hóa hoạt động và giám sát mức tiêu thụ năng lượng thông qua các dashboard tùy chỉnh cùng khả năng tích hợp API dành cho doanh nghiệp.

Tái định hình ngôi nhà kết nối thông qua trải nghiệm ứng dụng AI

Samsung chia sẻ tầm nhìn về căn bếp thông minh, nơi AI Vision hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định trong sinh hoạt hằng ngày. (Ảnh: DNCC)

Tại hội thảo, Samsung nhấn mạnh cam kết nâng tầm trải nghiệm sống tại nhà theo hướng thông minh và liền mạch hơn, đồng thời trình diễn cách hệ sinh thái thiết bị gia dụng ứng dụng AI kết hợp để mang lại sự tiện lợi cho người dùng trong cuộc sống thường nhật. Chẳng hạn, các tính năng thông minh trên tủ lạnh Samsung có thể hỗ trợ quản lý thực phẩm, đưa ra đề xuất được cá nhân hóa và đơn giản hóa các quyết định hằng ngày thông qua trải nghiệm ứng dụng AI.

Với bản cập nhật gần đây, các mẫu tủ lạnh như Bespoke AI Family Hub giúp việc lên kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn trở nên dễ dàng hơn. Kết hợp với khả năng xử lý thông minh trên cloud, AI Vision được nâng cấp có thể nhận diện nhiều loại thực phẩm hơn trước với độ chính xác cao hơn, trong khi SmartThings Food đề xuất công thức nấu ăn dựa trên những nguyên liệu người dùng hiện có. Ngoài ra, widget FoodNote mới được giới thiệu trong năm nay đưa ra các gợi ý cá nhân hóa cho danh sách mua sắm bằng cách phân tích thói quen tiêu thụ, từ đó xác định những mặt hàng được sử dụng thường xuyên.

Thiết bị gia dụng không ngừng phát triển cùng người dùng

Ngôi nhà kết nối của Samsung mang đến trải nghiệm thống nhất và cá nhân hóa trên các thiết bị gia dụng và dịch vụ, được thiết kế để không ngừng cải thiện ngay cả sau khi người dùng đã mua sản phẩm.

Nhằm giúp người dùng tiếp tục tận hưởng những trải nghiệm ngày càng nâng cao theo thời gian, các thiết bị gia dụng đủ điều kiện được hỗ trợ tối đa 7 năm cập nhật phần mềm. Bản cập nhật mới nhất vào tháng 9 đã nâng cấp AI Vision và Now Brief trên một số mẫu tủ lạnh tại thị trường toàn cầu. Những tính năng mới này cũng được giới thiệu tại sự kiện The Brief Hà Nội. Bên cạnh đó, trải nghiệm Bixby được nâng cấp, hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tự nhiên và giúp người dùng điều khiển thiết bị gia dụng trực quan hơn.

Với dịch vụ Home Appliance Remote Management (HRM – dịch vụ quản lý và chẩn đoán lỗi thiết bị gia dụng từ xa) của Samsung, người dùng có thể đồng ý cho phép truy cập từ xa để xử lý các vấn đề phát sinh trên sản phẩm theo thời gian thực. Khi phát hiện sự cố, người dùng sẽ được hướng dẫn xác định và chẩn đoán nguyên nhân, đồng thời nhận chỉ dẫn từng bước về cách xử lý. Nếu cần đến tận nơi kiểm tra, HRM cũng cho phép kỹ thuật viên xem trước dữ liệu chẩn đoán, góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ.

Danh mục thiết bị gia dụng thông minh, trải nghiệm ứng dụng AI và các dịch vụ kết nối ngày càng mở rộng của Samsung đang không ngừng phát triển song hành cùng nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Bằng cách tích hợp liền mạch các yếu tố này, Samsung tiếp tục mang đến những trải nghiệm AI thiết thực hơn trong cuộc sống hằng ngày cho tất cả mọi người.

Để tìm hiểu thêm về những đổi mới của Samsung trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, vui lòng truy cập:

https://www.samsung.com/vn/home-appliances/

https://www.samsung.com/vn/business/offers/professional-laundry/