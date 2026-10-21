Người dân có xe ô tô đặc biệt chú ý thông tin quan trọng từ Công an liên quan đến giấy tờ xe

Cơ quan Công an vừa có khuyến cáo quan trọng về việc bảo vệ giấy tờ cá nhân tới người tham gia giao thông.

Ngày 20/10, Công an TP. Đồng Nai cho biết, Công an phường Đồng Phú đã kịp thời ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua điện thoại.

Theo đó, vào ngày 17/10, cơ quan Công an đã tiếp nhận trình báo của ông P.T.H. (sinh năm 1966, trú tại phường Đồng Phú) về một cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Người này tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng và thông báo ô tô của ông H. chưa đăng kiểm.

Khi ông H. khẳng định phương tiện đã được đăng kiểm, người này yêu cầu ông gửi hình ảnh giấy chứng nhận đăng kiểm, giấy đăng ký xe, căn cước công dân, giấy phép lái xe cùng các thông tin cá nhân để “chứng minh”.

Ông P.T.H đến Công an phường Đồng Phú, TP. Đồng Nai trình báo vụ việc lừa đảo (Ảnh: Công an TP. Đồng Nai)

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông H. đã đến Công an phường trình báo. Công an phường Đồng Phú xác định, đây có thể là thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, gọi điện thông báo về tình trạng phương tiện để thu thập giấy tờ, thông tin cá nhân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đồng thời, cơ quan Công an hướng dẫn ông H. không tiếp tục liên lạc và không làm theo yêu cầu của người gọi.

Sau sự việc này, Công an phường Đồng Phú khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, thông báo phương tiện chưa đăng kiểm hoặc yêu cầu cung cấp giấy tờ, thông tin cá nhân.

Theo đó, người dân tuyệt đối không cung cấp giấy tờ, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; không truy cập đường link, cài đặt ứng dụng hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ.

Khi nhận được cuộc gọi hoặc yêu cầu đáng ngờ, người dân cần chủ động xác minh thông tin qua các kênh chính thức và nhanh chóng trình báo Công an gần nhất.