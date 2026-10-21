Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản: Người dân cần chuẩn bị gì để không bị từ chối?

Từ ngày 16/10/2026, giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày phải thanh toán không dùng tiền mặt. Nhiều doanh nghiệp vàng lớn chỉ nhận chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng chính chủ, không nhận ví điện tử hay tài khoản chứng khoán. Người mua, người bán cần chuẩn bị trước để tránh bị từ chối tại quầy.

Theo Báo Chính phủ, Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP) có hiệu lực từ ngày 16/10/2026.

Nội dung đáng chú ý nằm ở khoản 10 Điều 4 về việc thanh toán mua, bán vàng không dùng tiền mặt. Theo đó, khi thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên, khách hàng phải thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt.

Trước đó, theo Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, ngưỡng áp dụng là 20 triệu đồng trong ngày của một khách hàng, và việc thanh toán phải thực hiện qua tài khoản của khách hàng và tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quy định tính theo tổng giá trị giao dịch trong ngày của một khách hàng, không tính riêng từng lần, và áp dụng cho cả chiều mua lẫn chiều bán. Mục tiêu của quy định là tăng tính minh bạch, công khai trong giao dịch vàng, quản lý dòng tiền, chống rửa tiền và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Từ 16/10/2026, mua, bán vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt

Sau khi nghị định có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp vàng lớn đã phát thông báo tới khách hàng, với mức độ yêu cầu khác nhau.

Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat và Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải đề nghị khách hàng chủ động chuẩn bị phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Thông báo của Bảo Tín Mạnh Hải nhấn mạnh: “Mong khách hàng nghiêm túc hợp tác thực hiện các quy định”.

Công ty Mi Hồng yêu cầu cụ thể hơn: tất cả giao dịch mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trở lên phát sinh trong ngày bắt buộc phải thanh toán chuyển khoản vào tài khoản công ty. Thông báo của Mi Hồng có kèm số điện thoại đường dây nóng để khách hàng liên hệ khi cần thiết.

Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý đặt điều kiện chặt nhất, áp dụng với tất cả sản phẩm gồm vàng, bạc, trang sức và các sản phẩm khác. Thông báo của Phú Quý nêu: “Công ty chỉ giao dịch với tài khoản ngân hàng chính chủ của khách hàng và không giao dịch qua ví điện tử, khách hàng vui lòng không sử dụng tài khoản không chính chủ hoặc các ví điện tử, tài khoản chứng khoán...”.

Như vậy, dù pháp luật quy định chung về phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trên thực tế một số doanh nghiệp chỉ chấp nhận hình thức hẹp hơn. Dưới bài đăng của Mi Hồng, nhiều khách hàng, nhất là người lớn tuổi quen giao dịch bằng tiền mặt, đặt câu hỏi liệu công ty có phương án hỗ trợ hay khách bắt buộc phải có sẵn tiền trong tài khoản.

Người dân cần chuẩn bị gì để không bị từ chối khi mua bán vàng?

Điều đầu tiên là sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên chính chủ. Một số doanh nghiệp đã nêu rõ không nhận tiền chuyển từ tài khoản người thân, ví điện tử hoặc tài khoản chứng khoán, nên dùng sai loại tài khoản có thể khiến giao dịch bị từ chối.

Khi đi mua vàng, người dân nên nạp đủ tiền vào tài khoản từ trước và kiểm tra hạn mức chuyển khoản trong ngày trên ứng dụng ngân hàng. Với giao dịch giá trị lớn, nếu hạn mức mặc định không đủ, khách hàng cần liên hệ ngân hàng để điều chỉnh trước khi ra tiệm.

Khi bán vàng, người dân cần chuẩn bị sẵn số tài khoản ngân hàng chính chủ để nhận tiền, bởi giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt.

Do mỗi doanh nghiệp áp dụng khác nhau, khách hàng nên hỏi trước hình thức thanh toán được chấp nhận qua đường dây nóng hoặc thông báo trên kênh chính thức của doanh nghiệp, đồng thời giữ lại hóa đơn, biên lai chuyển khoản để đối chiếu khi cần.

Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, cá nhân có thể bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng với hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản theo quy định. Mức phạt với tổ chức cao gấp đôi, từ 20 - 40 triệu đồng.