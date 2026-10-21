Những loại giấy tờ đã tích hợp trên VNeID có thể thay thế bản cứng, người dân kiểm tra ngay kẻo lỡ quyền lợi

Nhiều loại giấy tờ được tích hợp trên ứng dụng VNeID có thể dùng thay thế bản cứng trong các thủ tục hành chính.

Giấy tờ tích hợp trên VNeID giúp người dân thuận tiện hơn trong việc lưu trữ, xuất trình thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch cần thiết. Tuy nhiên, không phải mọi giấy tờ điện tử đều có thể thay thế bản giấy trong tất cả trường hợp. Tùy từng thủ tục và tình trạng dữ liệu trên ứng dụng, người dân vẫn có thể cần sử dụng giấy tờ vật lý hoặc bổ sung hồ sơ liên quan.

Nhiều loại giấy tờ tích hợp trên VNeID

Khi cần sử dụng, người dân chỉ cần mở ứng dụng VNeID, đăng nhập bằng mật khẩu hoặc vân tay/khuôn mặt, chọn loại giấy tờ tương ứng và đưa cho cán bộ kiểm tra. Cụ thể:

Giấy tờ liên quan giao thông như giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe đã được tích hợp trên VNeID, dùng để xuất trình khi cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện, người điều khiển, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Giấy tờ cư trú, hộ tịch như giấy xác nhận thông tin cư trú, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, bản sao trích lục hộ tịch, sử dụng khi làm hồ sơ nhập học, xin miễn giảm học phí, đăng ký kết hôn, hồ sơ đất đai, phục vụ các thủ tục xác minh nơi ở...

Giấy tờ liên quan lĩnh vực xuất nhập cảnh gồm hộ chiếu phổ thông, thị thực, giấy miễn thị thực, sử dụng khi làm thủ tục xuất nhập cảnh đi du lịch, công tác, du học hoặc thăm người thân nước ngoài.

Giấy tờ y tế và bảo hiểm như sổ khám chữa bệnh điện tử, sổ tiêm chủng tiêm phòng, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế... đã được tích hợp trên VNeID, sử dụng khi khám chữa bệnh, làm thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm... Ngoài VNeID, bạn có thể xem sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên ứng dụng VSSID.

Giấy tờ về hộ kinh doanh và thuế như giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, sử dụng khi làm hồ sơ, ký hợp đồng với đối tác, kê khai nộp thuế...

Ngoài ra, còn nhiều loại giấy tờ khác đã được tích hợp trên VNeID có thể dùng để thay thế bản chính.

Để tra cứu nhóm giấy tờ trên VNeID, công dân vào mục "Ví giấy tờ" và chọn giấy tờ muốn xem tương ứng, hoặc tại trang chủ, có thể ấn vào biểu tượng tìm kiếm, nhập tên giấy tờ cần tìm.

Ảnh: Báo Chính phủ

Các trường hợp vẫn cần giấy tờ vật lý

Dù có giá trị pháp lý trong nhiều giao dịch, VNeID chưa thể thay thế giấy tờ vật lý trong mọi tình huống.

Trường hợp rõ nhất là xuất nhập cảnh quốc tế. Hộ chiếu phổ thông có thể được tích hợp trên VNeID, nhưng thông tin hiển thị không mặc nhiên thay thế hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế theo yêu cầu của cơ quan xuất nhập cảnh và quốc gia đến.

Với các giao dịch bất động sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng thuộc danh mục tích hợp. Tuy nhiên, việc mua bán, thế chấp hoặc tặng cho nhà đất vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về hợp đồng, công chứng và đăng ký biến động. Thông tin trên VNeID không thay thế toàn bộ hồ sơ pháp lý của giao dịch.

Trong nhiều tình huống khác, trở ngại đến từ dữ liệu chưa được đồng bộ hoặc xác thực thành công. Một số giấy phép lái xe mẫu cũ từng gặp khó khăn khi tích hợp do thiếu thông tin ngày, tháng sinh hoặc dữ liệu căn cước không trùng khớp.

Khi giấy tờ chưa xuất hiện trên ứng dụng hoặc đang chờ xác minh, người dân cần sử dụng phương thức chứng minh hợp lệ khác theo quy định. Ảnh chụp căn cước, giấy phép lái xe hay đăng ký xe lưu trong điện thoại cũng không mặc nhiên có giá trị như dữ liệu đã được xác thực trên VNeID.

Đối với lĩnh vực y tế, Sổ sức khỏe điện tử chỉ có thể thay giấy tờ tương ứng trong phạm vi dữ liệu đã được cập nhật đầy đủ. Người bệnh vẫn có thể cần cung cấp kết quả xét nghiệm hoặc hồ sơ điều trị chưa được đồng bộ để phục vụ khám chữa bệnh.

Ngoài ra, điện thoại hết pin, mất kết nối hoặc hệ thống xác thực gặp sự cố có thể khiến người dân không truy cập được VNeID. Khi đó, mang theo giấy tờ vật lý là phương án dự phòng, dù bản điện tử đã tích hợp hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, người dân có thể gửi yêu cầu tích hợp giấy tờ trên VNeID nếu dữ liệu chưa được tự động đồng bộ do hệ thống của cơ quan cấp chưa kết nối.

Như vậy, VNeID có thể thay thế việc xuất trình nhiều giấy tờ bản giấy, nhưng không thay thế toàn bộ yêu cầu pháp lý của từng thủ tục. Người dân cần kiểm tra tình trạng tích hợp, xác thực thông tin trước khi thực hiện các giao dịch quan trọng.