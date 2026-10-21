Đỗ Thanh Nhã ở Cà Mau chuyển khoản 30.000.000 đồng vào tài khoản của một người ở Phú Thọ: Công an rà soát giao dịch

Chuyển nhầm 30.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của một người ở tỉnh Phú Thọ, anh Đỗ Thanh Nhã đã được Công an phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau, hỗ trợ xác minh và nhận lại toàn bộ số tiền.

Mới đây, Công an phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau, đã hỗ trợ anh Đỗ Thanh Nhã, trú tại khóm Xóm Lung, phường Láng Tròn, nhận lại 30.000.000 đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản ngân hàng của một cá nhân cư trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sau khi phát hiện sự việc, anh Nhã đã gửi đơn đề nghị hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Láng Tròn nhanh chóng tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để liên hệ, trao đổi và tìm hướng giải quyết.

Với sự chủ động của lực lượng công an, anh Nhã đã nhận lại toàn bộ số tiền 30.000.000 đồng chuyển nhầm, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Anh Đỗ Thanh Nhã nhận lại số tiền 30.000.000 đồng do chuyển khoản nhầm

Từ vụ việc trên, Công an phường Láng Tròn khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ họ tên người nhận, số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản, đặc biệt với những khoản tiền có giá trị lớn.

Khi phát hiện chuyển tiền nhầm, người chuyển cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn xử lý, đồng thời trình báo cơ quan công an khi cần thiết để hỗ trợ xác minh, tìm người nhận và giải quyết vụ việc.

Đối với người bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản lạ, cơ quan công an khuyến cáo không tự ý sử dụng số tiền này. Người nhận nên chủ động thông báo cho ngân hàng, phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh và hoàn trả theo đúng quy định pháp luật, tránh phát sinh tranh chấp hoặc rủi ro pháp lý.