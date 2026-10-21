Tất cả người dân đang có thẻ Bảo hiểm y tế chú ý thông báo mới nhất

Cơ quan công an đã đưa ra cảnh báo về việc cập nhật ứng dụng mang tên “Bảo hiểm xã hội điện tử”.

Theo cảnh báo của cơ quan công an, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhắm vào người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến hoặc đồng bộ thông tin cá nhân.

Các đối tượng thường gọi điện từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội hoặc chính quyền địa phương, thông báo người dân cần cập nhật, đồng bộ dữ liệu thẻ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế điện tử. Trong đó, thông tin liên quan đến thẻ Bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi cũng được sử dụng làm lý do để tạo sự tin tưởng.

Thủ đoạn giả danh cán bộ, dụ cài ứng dụng bảo hiểm xã hội giả mạo tiềm ẩn nguy cơ khiến người dùng mất tiền trong tài khoản ngân hàng. (Ảnh: BHXH)

Để tăng tính thuyết phục, người gọi yêu cầu người dân chuẩn bị Căn cước công dân và thẻ Bảo hiểm y tế, đồng thời hướng dẫn đến trụ sở UBND xã, phường để thực hiện thủ tục. Khi người dân cho biết không thể đến trực tiếp, các đối tượng chuyển sang đề nghị hỗ trợ từ xa.

Lúc này, nạn nhân được hướng dẫn kết bạn Zalo với tài khoản giả danh cán bộ. Sau đó, đối tượng gửi đường link lạ, yêu cầu tải và cài đặt ứng dụng có tên “Bảo hiểm xã hội điện tử”.

Đây là bước then chốt trong kịch bản lừa đảo. Nếu làm theo hướng dẫn, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và cấp các quyền truy cập theo yêu cầu, người dùng có nguy cơ để kẻ gian chiếm quyền kiểm soát thiết bị, thu thập thông tin cá nhân và dữ liệu tài khoản ngân hàng.

Từ những thông tin chiếm đoạt được, các đối tượng có thể tìm cách lấy mã xác thực OTP, thực hiện giao dịch trái phép và chuyển tiền khỏi tài khoản của nạn nhân.

Những lưu ý để tránh mất tiền

Trước thủ đoạn trên, người dân cần nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, đặc biệt khi người gọi yêu cầu cài đặt ứng dụng qua đường link gửi bằng tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không làm theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội; không kết bạn Zalo với tài khoản không rõ danh tính và không truy cập các đường link đáng ngờ, nhất là những đường dẫn có tên miền giả mạo cơ quan nhà nước.

Đối với các ứng dụng phục vụ thủ tục bảo hiểm xã hội và định danh điện tử, người dân chỉ nên tải từ những kho ứng dụng chính thức như App Store hoặc Google Play. Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng theo đường link do người khác gửi, đồng thời cần thận trọng khi ứng dụng yêu cầu quyền truy cập bất thường trên điện thoại.

Người dân cũng không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt theo yêu cầu của người không rõ danh tính. Đây đều là những thông tin có thể bị lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

Khi cần giải quyết thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người dân nên đến trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc tra cứu thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ thiết bị đã bị chiếm quyền kiểm soát, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị khóa hoặc phong tỏa tài khoản khi cần thiết, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Theo Báo Lâm Đồng