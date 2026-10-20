Gửi tiền ở VietinBank kỳ hạn 6 tháng trở lên hiện được lãi suất bao nhiêu?

Biểu lãi suất huy động ở các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng thu hút nhiều tiền gửi như VietinBank, đang được người dân quan tâm khi mới đây Ngân hàng Nhà nước yêu cầu điều chỉnh giảm với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Theo biểu lãi suất trên website VietinBank, ngân hàng niêm yết lãi suất 3,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; 5,9%/năm đối với kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng và 6%/năm đối với các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Ở các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, VietinBank giữ nguyên lãi suất. Cụ thể, tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được hưởng lãi suất 2,1%/năm, trong khi kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng là 2,4%/năm.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường ngân hàng đang ghi nhận làn sóng giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm tối thiểu 0,5 điểm %/năm đối với lãi suất tiền gửi niêm yết từ kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Tính đến chiều nay, một loạt ngân hàng tư nhân chỉnh giảm lãi suất huy động trong ngày 19/10, với mức giảm phổ biến 0,5-0,7 điểm %/năm tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Danh sách này gồm ACB, TPBank, Sacombank, SeABank, PGBank, VCBNeo, BVBank, LPBank, Bac A Bank, OCB, Nam A Bank, BaoVietBank, NCB, VietBank và KienlongBank.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank và Agribank cũng giảm 0,5 điểm %/năm lãi suất tiền gửi từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, áp dụng từ ngày 20/10.